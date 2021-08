Arabela, festival vína nebo bitva na trati. Konec prázdnin je nabitý akcemi

Zámek bude Mekkou vína Festival vína na zámku v Pardubicích Příznivci všech druhů vína mohou již dnes ve 13 hodin zamířit na pardubický zámek. Sejdou se tam totiž špičkoví vinaři z Moravy i českých oblastí, kteří budou až do sobotního večera opět nabízet nejlepší produkty ze svých vinic. A nejen je, v prodeji budou i ty ze zahraničí. Začíná 24. ročník Pardubického festivalu vína. „Letos přijede asi padesát vinařů, kteří představí vína jak z tuzemska, tak asi z deseti zahraničních zemí, jako jsou Alžírsko, Itálie, Rakousko, Německo či Bulharsko. Samozřejmě nebude chybět ani občerstvení a kulturní program,“ uvedl za pořadatele Marek Nurek. Stánky budou rozesety po celém venkovním areálu zámku, a to na prvním velkém nádvoří, na cestě vedoucí na zámecké valy či přímo na rondelu, k posezení zve i Parkánův příkop. Jaký kromě degustace vín, která je podstatou akce, bude další program? Začátkem srpna se uskutečnila mezinárodní soutěž vín, při níž 25 profesionálních degustátorů anonymně hodnotilo více než tři sta přihlášených vzorků vín z 11 zemí. Výsledky této soutěže vyhlásí pořadatelé dnes v 16 hodin. První den festivalu tradičně patří i Vinařské noci, kterou moderátorka Petra Beránková zahájí v 18 hodin. V jejím průběhu vystoupí Sabina Křováková a skupiny Wait či Mr. Moss. Sobota pak už bude ryze ochutnávková za doprovodu cimbálové hudby. A jak si nejlépe a co nejdéle užít nabízenou degustaci? „Je důležité pravidlo ve smyslu kolik vína, tolik vody a že méně je vždy více. Začínejte s ochutnávkou suchých bílých vín, k těm sladším přejděte až později,“ poradil Marek Nurek s tím, že je nutné pití prokládat kvalitním mastným jídlem, dát si kávu nebo malé pivo, aby se nepřekyselil žaludek. Navíc doporučil začít s ochutnávkou u malých vinařství, jejichž vína nejsou v běžných obchodech k dostání. Předpověď počasí sice nevypadá slibně, ale pořadatelé jsou připraveni. „Budeme u vstupu prodávat jednorázové pláštěnky a v případě opravdu silného deště jsme schopni přesunout část do podloubí či kaváren,“ řekl Marek Nurek. Vstupné zahrnující skleničku a 10 degustačních žetonů je 200 korun, vstupné pouze se skleničkou je 100 korun. Platí dodržování protiepidemických opatření. „Akce se rozbíhají, lidé mají chuť je navštěvovat a my jsme rádi, že jim můžeme festival dopřát. Doufáme, že počasí jakžtakž vyjde a bude plno,“ dodal Nurek.