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Co by bylo bez Mnichova 1938? Vojenská akce Cihelna zkusí o víkendu odpovědět

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Vojensko-historická akce Cihelna je lákadlem především pro nadšence do vojenské...

Vojensko-historická akce Cihelna je lákadlem především pro nadšence do vojenské historie a fanoušky armádní techniky. (16. srpna 2025) | foto: Pardubický kraj

Vojensko-historická akce Cihelna je lákadlem především pro nadšence do vojenské...
Vojensko-historická akce Cihelna je lákadlem především pro nadšence do vojenské...
Vojensko-historická akce Cihelna je lákadlem především pro nadšence do vojenské...
Vojensko-historická akce Cihelna je lákadlem především pro nadšence do vojenské...
5 fotografií
Rekonstrukce opravdové bitvy? To platilo doposud. Vojensko-historická akce Cihelna v Králíkách na Orlickoústecku se letos pokusí vydat jiným směrem. Jako hlavní bod programu nabídne návštěvníkům fiktivní ukázku toho, jak to mohlo vypadat po roce 1938, pokud by Československo nepřistoupilo na mnichovskou dohodu a rozhodlo se bránit.

Hlavní ukázka letošní Cihelny nese název Temné dny republiky 1938 a 1939. „Kdybychom se drželi historie, Československo se podvolilo mnichovské dohodě a Německo obsadilo Sudety a postupně celou republiku. To se teď nestane a my jsme z toho udělali prostě krásnou válku,“ uvedl provozní ředitel Vojenského muzea Králíky Martin Večeř.

Fiktivní příběh začne v československém pohraničí v roce 1938. Následovat bude německý útok na Československo a postupné zapojení dalších armád. Na jednom bojišti se tak vedle československé a německé techniky objeví také rumunská a sovětská technika. „Bude to na jednom bojišti a bude to celkem zajímavá podívaná,“ dodal Večeř.

Cihelna 2026

Pátek 14. 8.

13.50 zahájení
14.05 seskoky parašutistů
15.55 první historická ukázka
17.30 druhá historická ukázka

Sobota 15. 8.

9.30 vojenská hudba
10.00 zahájení
10.30 dynamická ukázka AČR
11.15 první historická ukázka
12.20 ukázky PČR, HZS
13.05 ukázka techniky VMK
13.20 Vězeňská služba
13.55 druhá historická ukázka
15.00 ukončení akce, nástup jednotek

A že půjde o velkolepou podívanou, to dokládají i čísla. Podle organizátorů je letos registrováno 266 účastníků a více než 30 kusů techniky.

Návštěvníci uvidí například československý obrněný automobil vzor 24 známý jako Želva, tančíky T-33, německé tanky i techniku dalších armád.

Chybět nebudou děla, houfnice, ruční zbraně ani pyrotechnické efekty. „Víme, že Československo by se asi už v této fázi rozhodně samo neubránilo, tak nám přijdou na pomoc ostatní státy,“ vysvětlil Večeř.

Vedle hlavního taháku, kterým bude fiktivní ukázka událostí, které se nestaly, bude na místě k vidění i spousta dalších zajímavostí. Například Armáda České republiky letos připravila jednu z největších prezentací logistické techniky v historii své účasti na akci. Návštěvníci si budou moci zblízka prohlédnout mobilní jeřáby Grove a Liebherr, tahač Scania s návěsem Goldhofer, hasičské cisterny či další prostředky zabezpečující činnost armády.

„Vůbec poprvé se veřejnosti představí také nové čtyřnápravové vozidlo Renault K P8x8. Toto nové vozidlo najde uplatnění například u ženijních a logistických jednotek a postupně se stane součástí výzbroje armády,“ uvedl ředitel Agentury logistiky, brigádní generál Miroslav Horáček.

Vojensko-historická akce Cihelna je lákadlem především pro nadšence do vojenské historie a fanoušky armádní techniky. (16. srpna 2025)
Vojensko-historická akce Cihelna je lákadlem především pro nadšence do vojenské historie a fanoušky armádní techniky. (16. srpna 2025)
Vojensko-historická akce Cihelna je lákadlem především pro nadšence do vojenské historie a fanoušky armádní techniky. (16. srpna 2025)
Vojensko-historická akce Cihelna je lákadlem především pro nadšence do vojenské historie a fanoušky armádní techniky. (16. srpna 2025)
5 fotografií

Vedle logistické techniky bude tradičně k vidění také technika pozemních sil, například Leopard 2A4, 120mm minomet PRAM na podvozku Tatry, vozidlo Enok nebo spojařský TITUS. Vzdušné síly představí vrtulník Mi-171Š.

Cihelna začne v pátek generálkou bitevní ukázky, kde bude podle organizátorů méně pyrotechniky a především menší počet návštěvníků. Vše pak vyvrcholí sobotním programem. Cihelnu pořádá město Králíky společně s armádou. „Návštěvníkům doporučuji, aby přijeli s předstihem,“ řekl starosta Králík Václav Kubín. Lístky lze ještě ve čtvrtek koupit na webu.

Podívejte se, jak vypadala Cihelna 2019:

18. srpna 2019
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