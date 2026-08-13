Co by bylo bez Mnichova 1938? Vojenská akce Cihelna zkusí o víkendu odpovědět

Hlavní ukázka letošní Cihelny nese název Temné dny republiky 1938 a 1939. „Kdybychom se drželi historie, Československo se podvolilo mnichovské dohodě a Německo obsadilo Sudety a postupně celou republiku. To se teď nestane a my jsme z toho udělali prostě krásnou válku,“ uvedl provozní ředitel Vojenského muzea Králíky Martin Večeř.
Fiktivní příběh začne v československém pohraničí v roce 1938. Následovat bude německý útok na Československo a postupné zapojení dalších armád. Na jednom bojišti se tak vedle československé a německé techniky objeví také rumunská a sovětská technika. „Bude to na jednom bojišti a bude to celkem zajímavá podívaná,“ dodal Večeř.
Cihelna 2026
Pátek 14. 8.
13.50 zahájení
Sobota 15. 8.
9.30 vojenská hudba
A že půjde o velkolepou podívanou, to dokládají i čísla. Podle organizátorů je letos registrováno 266 účastníků a více než 30 kusů techniky.
Návštěvníci uvidí například československý obrněný automobil vzor 24 známý jako Želva, tančíky T-33, německé tanky i techniku dalších armád.
Chybět nebudou děla, houfnice, ruční zbraně ani pyrotechnické efekty. „Víme, že Československo by se asi už v této fázi rozhodně samo neubránilo, tak nám přijdou na pomoc ostatní státy,“ vysvětlil Večeř.
Vedle hlavního taháku, kterým bude fiktivní ukázka událostí, které se nestaly, bude na místě k vidění i spousta dalších zajímavostí. Například Armáda České republiky letos připravila jednu z největších prezentací logistické techniky v historii své účasti na akci. Návštěvníci si budou moci zblízka prohlédnout mobilní jeřáby Grove a Liebherr, tahač Scania s návěsem Goldhofer, hasičské cisterny či další prostředky zabezpečující činnost armády.
„Vůbec poprvé se veřejnosti představí také nové čtyřnápravové vozidlo Renault K P8x8. Toto nové vozidlo najde uplatnění například u ženijních a logistických jednotek a postupně se stane součástí výzbroje armády,“ uvedl ředitel Agentury logistiky, brigádní generál Miroslav Horáček.
Vedle logistické techniky bude tradičně k vidění také technika pozemních sil, například Leopard 2A4, 120mm minomet PRAM na podvozku Tatry, vozidlo Enok nebo spojařský TITUS. Vzdušné síly představí vrtulník Mi-171Š.
Cihelna začne v pátek generálkou bitevní ukázky, kde bude podle organizátorů méně pyrotechniky a především menší počet návštěvníků. Vše pak vyvrcholí sobotním programem. Cihelnu pořádá město Králíky společně s armádou. „Návštěvníkům doporučuji, aby přijeli s předstihem,“ řekl starosta Králík Václav Kubín. Lístky lze ještě ve čtvrtek koupit na webu.
Podívejte se, jak vypadala Cihelna 2019:
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18. srpna 2019