Mladík v Pardubicích vyděsil kolemjdoucí pistolí. Ukázalo se, že je na kuličky....

Oznámení o mladém muži s pistolí obdržela městská policie v neděli kolem jedné hodiny ráno. Hlídka okamžitě vyrazila na náměstí Republiky a celou situaci také strážníci monitorovali prostřednictvím městského kamerového systému.
„Po příjezdu na místo našla hlídka tři mladíky a jednu dívku. Pátého mladíka, po kterém byla sháňka, partička přivolala zpět telefonem. Všichni zúčastnění byli střízliví a přiznali, že zmíněná pistole je uložená v autě,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Jak se nakonec ukázalo, patnáctiletý mladík si airsoftovou pistoli na kuličky vypůjčil z auta staršího kamaráda, protože si ji chtěl podle svých slov jen vyzkoušet a trochu se vytáhnout.
„V patnácti letech nad tím člověk asi ještě tolik nepřemýšlí. Také jsme dělali klukoviny, ale dnes je ta situace bohužel jiná. Na jednu stranu to můžeme chápat, ale na tu druhou musíme respektovat zákon. Bohužel s ní manipuloval před lidmi, kteří opravdu v noci nemohli rozeznat, jestli jde o pouhou ‚hračku‘, nebo skutečnou zbraň,“ řekl Sejkora.
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Muž se procházel se zbraní v ruce po Pardubicích, zpacifikovala jej policie
Případ nyní bude řešit správní orgán s chlapcem, který již v patnácti letech nese odpovědnost za své jednání, i s jeho rodiči. Ačkoliv šlo o předmět, který skutečnou zbraň pouze připomíná a spadá do kategorie N0, manipulace s ním je na veřejnosti zakázána a podléhá zákonu o zbraních.
„Zákon o zbraních a střelivu totiž zapovídá manipulaci se zbraní na veřejnosti i v případě, že se jedná o ‚hračku‘ vzhledově imitující skutečnou zbraň. Dotyčný se tím dopouští přestupku a riskuje to, že taková zbraň bude svědky či policisty považována za opravdickou a následky mohou být daleko horší než jen správní řízení,“ dodal Sejkora.