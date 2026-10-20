Zhoršujícího se zraku si člověk nemusí vůbec všimnout hned. Možná sem tam zamžourá při čtení textu, aby dobře zaostřil, rovné čáry se začnou vlnit a ve středu zorného pole se časem objeví tmavá skvrna. Podobné změny lze často přehlédnout nebo ignorovat, například s přibývajícím věkem. Někdy se za podobnými problémy může skrývat onemocnění, u kterého podle odborníků hraje včasná diagnostika zásadní roli.
V sobotu od 10 do 18 hodin stála v rámci Světového dne zraku na parkovišti před Globusem mobilní ambulance. Během dne se nechalo vyšetřit celkem 223 lidí. U 42 z nich přístroj využívající umělou inteligenci zachytil známky věkem podmíněné makulární degenerace. Lidé, kteří měli pozitivní výsledek, byli hned předání ke konzultaci s lékařem z pardubické nemocnice, který byl k dispozici přímo na místě.
„Většina lidí, kteří dnes přišli na vyšetření, svého očního lékaře má, ne všichni k němu ale chodí pravidelně. Řada z nich už o svém onemocnění sítnice věděla a přišla si ho pouze ověřit. Někteří se však o problému dozvěděli až dnes. U jednoho z návštěvníků jsme například zachytili vlhkou formu věkem podmíněné makulární degenerace, která je aktivní formou onemocnění. Tu dokážeme léčit a její postup výrazně zpomalit,“ uvedl zástupce primáře očního oddělení pardubické nemocnice Pavel Dohnálek.
Někteří návštěvníci přicházeli s úmyslem nechat se vyšetřit, jiní se k vyšetření vydali náhodně během nákupu.
Věkem podmíněná makulární degenerace poškozuje střed sítnice, takzvanou žlutou skvrnu, díky které vidíme ostře. Nemoc tak může ztížit třeba čtení, rozpoznávání tváří i jiné běžné každodenní činnosti. Podle odborníků se týká přibližně každého šestého člověka, který je starší pětašedesáti let. Objevit se však může už po čtyřicítce.
Zhoršení zraku může dlouho zůstat bez povšimnutí
Zrádné je podle odborníků především to, že změnu člověk většinou nerozpozná hned, zvlášť v případě, kdy onemocní nejprve jen jedno oko. Druhé oko totiž může zhoršení částečně kompenzovat a problém se tak projeví až při náhodné kontrole nebo dalším zhoršení zraku.
Podobné potíže může způsobit také diabetický makulární edém, který souvisí s cukrovkou. U některých forem těchto onemocnění existuje léčba, ale její účinnost závisí mimo jiné i na tom, v jaké fázi se nemoc podaří zachytit. Vlhou formu věkem podmíněné makulární degenerace i diabetický makulární edém lze léčit drobnými injekcemi aplikovanými do oka.
„Pacienti postupně přicházejí o ostrost zraku, a tím i o kvalitu života. Příznaky obou nemocí jsou velmi podobné. Lidé vidí věci zkresleně a mohou jim vypadávat části zorného pole. Postupně se zhoršuje vidění na dálku i na blízko. Pokud se VPMD neodhalí včas, může vést k výraznému omezení zraku,“ uvedla primářka Očního oddělení pardubické nemocnice Eva Klofáčová, která byla na místě k dispozici celé sobotní dopoledne.
U Globusu se na vyhodnocování snímků podílela umělá inteligence společnosti Aireen. Podle zástupce firmy Jana Hlaváčka dosahuje systém senzitivity 94 procent a specifity 90,7 procenta. Vyšetření zabere sotva pár minut a není nutné rozkapávat oči, což bývá při některých očních vyšetřeních běžné.
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Základem prevence však podle odborníků zůstávají stále pravidelné kontroly zraku. Orientačně lze vidění sledovat pomocí Amslerovy mřížky, čtvercové sítě s bodem uprostřed. Pokud člověk při pohledu na bod vidí křivé linky, které jsou zvlněné, přerušované nebo jinak deformované, měl by se poradit s lékařem. Každé oko je přitom nutné kontrolovat zvlášť.