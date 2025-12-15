Agresivní kozel blokoval vstup do ubytovacího zařízení, utekl až před hasiči

  10:26
S nečekanou překážkou se setkali v neděli odpoledne na Dolní Moravě lidé při návratu do jednoho z místních ubytovacích zařízení. Vstup do objektu jim komplikoval agresivní kozel, který své nově objevené teritorium bránil zuby nehty. Lidé si proto na pomoc zavolali hasiče. Těch se zvíře zaleklo a uteklo do do blízkého lesa.
Agresivní kozel blokoval vstup do ubytovacího zařízení. Zasahovat museli hasiči. (15. prosince 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

Na agresivního kozla byli hasiči upozorněni v neděli krátce před čtrnáctou hodinou odpoledne. Na tísňovou linku volali lidé, kterým se nedařilo vstoupit do ubytovacího objektu v dolnomoravské místní části Horní Morava, v němž byli ubytováni. Podle oznamovatele zvíře útočilo na každého, kdo se odvážil vstoupit na třetí schod vedoucí ke dveřím.

„Vyslali jsme na místo jednotku hasičů z HZS Králíky. Po jejich příjezdu se zdivočelé zvíře nejspíš leklo, seskočilo z přibližně třímetrové výšky a následně z místa události uteklo do okolního lesa,“ uvedl zastupující mluvčí krajských hasičů Jakub Stryka.

Bobr se toulal po autobusovém nádraží v Liberci, strážníci ho lapili tyčemi

Kuriózní událost se tak nakonec obešla bez zranění a nevznikly žádné škody. Hasiči lokalitu ještě zkontrolovali a následně vyhodnotili jako bezpečnou.

Později vyšlo najevo, že se jednalo o kozla druhu Tahr himalájský, který podle diskutujících na sociálních sítích pravděpodobně někomu utekl z chovu v blízkém okolí. Netradiční domovník však vyvolal úsměvné reakce mezi komentujícími.

Agresivní kozel blokoval vstup do ubytovacího zařízení. Zasahovat museli hasiči. (15. prosince 2025)

„To je jak pohádka O zlé koze - jde uplakaná babička po vesnici. ‚Babičko, proč pláčete?‘ ‚Ale, na půdě mám kozu a ta tam nikoho nepustí.‘ ‚Já vám ji vyženu.‘ ‚I nevyženeš, holenku, jinačí tam byli a nepořídili.‘ Jen vložil nohu na první schod, už se ozvalo: ‚Já koza rohatá, do polovic odratá...‘ PS: Z fotek poznat nejde, zda jde o kozu či kozla. Zajímalo by mne, zda oznamovatel tento detail opravdu zkoumal,“ napsala na Facebooku Eliška Miroslava Tintěrová.

„Prdlajs rotvika, kozla k baráku,“ dodal další z komentujících Daniel Martan.

Pardubice budou mít za rok a půl další parkovací dům. Větší a levnější

Terminál Jih má být přímo propojen s parkovacím domem a také s lávkou, která...

V Pardubicích u nádraží by měli za rok a půl otevřít nový parkovací dům. Dopravní podnik vybral vítěze výběrového řízení, který nabídl nízkou cenu a nečekaně vysoký počet parkovacích míst. Vydělat by...

10. prosince 2025  15:38

Pojišťovna přece jen bude mít nové sídlo, v Pardubicích ho postaví do čtyř let

Vizualizace budoucí podoby nového sídla ČSOB Pojišťovny (10. prosince 2025)

Za pár týdnů to bude už patnáct let, co šly k zemi poslední zbytky továrny Prokopka v centru Pardubic. A přesně tak dlouho rostou na parcele vedle Palackého třídy náletové břízky a křoví. Do čtyř let...

10. prosince 2025  10:39

