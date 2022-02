Na pardubické letiště míří VIP letouny, o hangáru se rozhodne v květnu

Pardubické letiště není ekonomicky soběstačné. Funguje jen díky štědrým dotacím od kraje a města Pardubice. Oba majitelé moderního terminálu tak vyrovnávají nízké počty odbavených lidí v běžných linkách.

Byť se po pandemii čísla zvedají, stále není firma East Bohemian Airport schopna sama utáhnout svůj provoz, natož splácet nedávno postavenou letištní halu.

A tak město s krajem hledá zdroje, kde se dá. Nyní to vypadá, že by nějaké peníze mohla EBA získat díky spolupráci se společností Aeropartner Richarda Santuse.

Ta zajišťuje servis a provoz letadel pro solventní soukromou klientelu a v Pardubicích by ráda postavila zázemí pro své aktivity.

„Letadlo přiletí, poskytneme mu naše handlingové služby, nějaké VIP odbavení, pokud si to ti lidé budou přát, letadlo zaparkuje v hangáru a samozřejmě součástí hangáru je i servisování letadel,“ uvedla Mária Ministrová, manažerka rozvoje a marketingu společnosti East Bohemian Airport, která na pardubickém letišti zajišťuje civilní provoz.

O stavbě haly na opravu menších VIP letadel na pardubickém letišti se má rozhodnout do května. Investor jedná i se zástupci jiných letišť, společnost oslovila také Karlovy Vary a Prahu, kde má základnu na letišti Václava Havla. V Pardubicích jsou přípravy nejdál.

„Z letišť, s kterými vedeme jednání, pravděpodobně přicházejí nejvíc do úvahu Pardubice. Záleží na mnoha věcech, musíme se domluvit s vojáky a bankou. Rozhodnutí by mělo padnout někdy v květnu,“ řekl majitel a ředitel společnosti AeroPartner Richard Santus.

Politikům se plán Richarda Santuse velmi líbí

Z prvních ohlasů z radnice se však zdá, že by dohoda mohla vzniknout. Politici se alespoň tvářili, že se jim plán Santuse, který se roky podílel na přípravách Aviatické pouti v Pardubicích, líbí.

„Aeropartner má v plánu v Pardubicích servisovat a hangárovat soukromé letouny, plus nabízet další své služby. V Praze se už nemají kam rozvíjet. Pozemky bychom jim pronajali na 50 roků. Armáda jako vlastník dráhy už s tím vyjádřila souhlas. Věřím, že to bude další dílek do rozvoje letiště,“ uvedl primátor Martin Charvát z hnutí ANO, který také naznačil, co přesně by firma mohla v Pardubicích dělat.

„Budou to služby, které se budou vzájemně doplňovat. Vlastní letiště bude moct přes své zázemí odbavovat letadla, doplňovat palivo a zároveň by se letadla parkovala, servisovala, takže pro mě je to klíčový nový partner,“

Pardubické letiště Letiště Pardubice vzniklo za první republiky, do roku 1995 sloužilo především vojenským účelům. Civilní provoz zahájila v roce 1995 série charterových letů společnosti Fischer Air. O jeho provoz se stará firma East Bohemian Airport (EBA), jejímž vlastníkem je statutární město Pardubice (66 procent akcií) a Pardubický kraj (34 procent akcií), ředitelem je už rok Ivan Čech.

doplnil primátor.

Firma teď chystá podklady pro územní řízení. V květnu bude jasné přibližné datum stavby a jejího dokončení. Santus původně uvažoval o tom, že v roce 2023 by hala mohla stát.

„Ladíme první smlouvu, to je smlouva o smlouvě budoucí, o právu stavby na cizím pozemku, protože pozemek zůstává ve vlastnictví pardubického letiště a rádi bychom ještě v letošním roce začali stavět,“ uvedl Richard Santus.

V Pardubicích by v první fázi měla stát velká montovaná hala. Výše investice je kolem 150 milionů korun, i když právě výsledné náklady jsou při rostoucích cenách nejisté.

„Je inflace, drahý stavební materiál, je nedostupnost stavebních firem, je Aeropartner provozuje osobní přepravu VIP tryskáči, také air ambulanci, to možná komplikace. Není vyloučeno, že se od toho bude muset ustoupit, kdyby byly podmínky špatné. Pak je ve hře úspornější varianta, menší plocha a výstavba na etapy,“ řekl Santus.

Aeropartner provozuje osobní přepravu VIP tryskáči, také air ambulanci, nákladní dopravu, správu a údržbu letadel. Má i výcvikové středisko. Na leteckém trhu působí 20 let.

„Disponujeme flotilou rychlých, tichých a útulných letounů kategorie bizjet. Ty se vyznačují ultramoderní konstrukcí, jsou vybaveny barem, toaletou a sedadly až pro sedm cestujících. Zakládáme si na tom, že poskytujeme nekompromisně prvotřídní služby certifikovaného leteckého dopravce pro privátní klientelu na krátké a střední vzdálenosti,“ stojí na internetové stránce firmy.