Místo rozsvěcení stromu pardubický advent provoní perník z místních kaváren

Byla to akce, kterou zejména rodiny s malými dětmi těžko mohly vynechat. První adventní neděli pravidelně po 16. hodině primátor města slavnostně poprvé rozsvěcoval vánoční strom před radnicí. Kolem něj bývala hlava na hlavě, což však není v době vrcholící další vlny epidemie žádoucí.

„Na 99 procent letos už podruhé nebudeme moci udělat veřejné a předem oznamované rozsvěcování vánočního stromu na Pernštýnském náměstí. Ještě o tom bude v týdnu debata na radnici, ale momentálně to nevypadá reálně,“ uvedla mluvčí Pardubic Alexandra Tušlová. Stejnou akci už zrušila třeba Praha.

Nicméně to neznamená, že by nebyl advent v Pardubicích vidět. Strom před radnicí už stojí a kolem něho budou stánky, které budou součástí vánočních trhů. Ty začnou v sobotu a potrvají až do 23. prosince. Některé stánky s jídlem a pitím pak budou fungovat i přes svátky samotné. Otevírací doba trhu je plánovaná na všední dny od 10 do 19 hodin, o víkendu pak ještě o hodinu déle.

„Bohužel kvůli nemoci covid-19 museli pořadatelé zrušit většinu doprovodného kulturního programu,“ doplnila Tušlová.

Loni, kdy covid advent taktéž zle poznamenal, v Pardubicích vznikla i jedna nová tradice. Místní kavárny a další podniky totiž začaly nabízet perníkové nápoje a pochoutky a město dostalo zcela novou vůni. Novinka se ujala, a tak se lidé mohou na perník těšit i letos.

„Po úspěšném prvním ročníku této akce, kdy kavárny a cukrárny ve městě nabízely jednu perníkovou dobrotu lepší než druhou, se pořadatelé, tedy pardubické infocentrum a zdejší radnice, rozhodli pokračovat i letos,“ potvrdila mluvčí města.

Nezaměnitelná vůně tradičního pardubického pečiva se letos bude linout od perníkářů, cukrářů, pekařů i kavárníků od neděle. A bude jich více než loni.

„Potěšilo nás, že počet zapojených kaváren letos stoupl. Každá provozovna si pro vás znovu připravila něco originálního – v nabídce nebude chybět žitný perník, perníkový cheesecake, rumové perníčky a mnoho dalších perníkových dezertů. Z nápojů určitě ochutnejte kávu a horkou čokoládu s perníkovým kořením nebo perníkovým likérem,“ uvedla Miloslava Christová, ředitelka Turistického informačního centra Pardubice.

Centrum letos zároveň spustilo novou internetovou stránku, kde budou označeny všechny zapojené kavárny a kde bude také možné dozvědět se něco o historii perníku. Všechny zapojené kavárny letos lidé poznají i podle označení „Advent s vůní perníku“ vylepeného na vstupních dveřích provozoven.

„Zkuste přijmout naši výzvu a obejděte během adventu všechny ‚perníkové‘ kavárny – určitě poznáte, zač je v Pardubicích perník,“ vyzvala lidi Christová (více informací zájemci najdou zde nebo zde).

Vánočních stromů bude v Pardubicích čtrnáct

Předvánoční atmosféru ve městě výrazně posilují také stromy a další výzdoba. A zdaleka už nejde jen o velký strom na Pernštýnském náměstí, který je zároveň největším. V ulicích totiž bude ozdobených dřevin mnohem více.

„V Pardubicích bude sváteční atmosféru dotvářet 14 stromů, ale pouze dva z nich, na Pernštýnském náměstí a na náměstí Dukelských hrdinů, budou řezané. Strom pro Duklu vyrostl ve Ždánicích a měří zhruba 11 metrů,“ uvedla mluvčí radnice Nataša Hradní s tím, že na hlavním náměstí už stojí strom vysoký 16 metrů.

„Pro Pernštýnské náměstí byl letos vybrán smrk pichlavý z Dašic. Je vysoký zhruba 16 metrů, a protože část kmene bude ukotvena pod dlažbou náměstí, bude se vánoční dominanta letos tyčit do výšky 13 až 14 metrů,“ doplnila mluvčí Služeb města Pardubic Klára Sýkorová.

Její firma se může pochlubit i tím, že výrazně zmodernizovala světelnou výzdobu města.

„Již od konce října pracovníci služeb instalují v ulicích světelné vánoční motivy. Je jich 95 a během adventu a Vánoc budou zdobit nejen Pernštýnské náměstí a třídu Míru, ale i další ulice. Ve městě se tak rozzáří na 110 tisíc LED diod, které v minulých letech nahradily staré a méně hospodárné osvětlení,“ dodala Sýkorová.