Legenda praví, že v polovině 19. století jeden německý sklář, který neměl dost peněz na jablka a další ovoce na zdobení vánočního stromečku, zkusil vyfouknout skleněné koule, aby jablko alespoň napodobil. A tak vznikly první vánoční ozdoby. Z nouze, ale s kouzlem, které přetrvává staletí.
Na tuto tradici navazuje i sklárna Koulier, která v roce 2021 vznikla, aby zachránila pracovní místa sklářů v oblíbeném podniku, který později musel skončit. Od té doby se tu rodí ozdoby, které spojují pečlivou ruční práci a kus české historie.
„Vstoupili jsme na trh jako nezkušení, ale věděli jsme, že nemůžeme nechat 35 lidí bez práce. Když zrušili provozovnu jedné z mých oblíbených skláren, vzdálenou zhruba 15 kilometrů odtud, měli jsme s manželem jasno. Pro skláře, kteří své řemeslo milují, je to úplně jiná situace než u jiných profesí. Sklář, který se svou práci učí dlouhá léta, najednou nemá kam jít,“ říká obchodní ředitelka a spolumajitelka sklárny Koulier Kateřina Šrámková.
Šrámková je zároveň i ředitelkou zámeckého resortu na zámku Loučeň a od roku 2008 tam každoročně pořádá akci Příběh Vánočního stromečku. Jak sama říká, vždy dbala na to, aby ozdoby pocházely od českých výrobců. Za ta léta poznala, který z dodavatelů má skutečně nejkvalitnější a nejkrásnější ozdoby, a když zjistila, že jejich výroba končí, rozhodla se zachránit nejen řemeslo, ale i pracovní místa.
„Manžel měl v prostorách, kde dnes sídlí Koulier, svou truhlárnu. Přesunul ji do větších prostor, a uvolnil tak místo pro sklárnu. V té době jsme v tomto oboru neměli vůbec žádné zkušenosti a vše pro nás bylo nové, ale měli jsme lidi, kteří uměli svou práci dobře, a to je základ,“ dodává.
Pocta prvním foukaným ozdobám
Letošní Vánoční kolekce s názvem Domovina je poctou prvním foukaným ozdobám vyráběným v Čechách. Ozdoby vynikají sytě červenou a modrou barvou na bílém podkladu, jemnými kvítky, puntíky nebo srdíčky, které připomínají tradiční výšivku a české kroje.
Každá z celkem 139 vzorů ozdob je inspirovaná archivními dokumenty z roku 1935. Najdete mezi nimi motiv husarské stuhy, červené a modré máky nebo jemné lipnice. Některé dekory jsou hravější a barevnější, s růžovou, zelenou i žlutou barvou, a připomínají tak ozdoby, které mnozí z nás pamatují z dětství.
Součástí kolekce jsou i nové tvary, například skleněné rolničky, které nejen zdobí, ale skutečně i zvoní. Zajímavými kousky jsou ale tzv. píchané ozdoby, koule i olivy, vyráběné tradiční technikou už od třicátých let dvacátého století, které už dnes téměř nikdo nevyrábí. Foukají se ručně a poté jsou nahřívány v přesném bodě, kde speciální přístroj vytvoří prohlubeň, například pro dekor květinového košíčku.
Jak se rodí kouzlo pod rukama sklářů
Výroba skleněné ozdoby je jemná a časově náročná práce. Skleněná trubice se nahřeje nad kahanem a foukač ji pomocí dechu vytvaruje do dokonalé koule, rampouchu nebo třeba zvonečku. Následuje ruční zdobení, malíři přidávají barvy, třpytky i ornamenty. Každá ozdoba je originál a žádná se nikdy nepovede úplně totožně.
Ve sklárně Koulier dnes najdete více 1 400 tvarů a dekorů, od klasických koulí a zvonků až po flakony či amfory. Každý kus nese podpis trpělivosti a řemeslného umu. Podle Vlaďky Jelínkové, která má na starost administraci, ale je zároveň i pravou rukou spolumajitelů, se častokrát stává, že exkurze návštěvníkům úplně změní pohled na vánoční výzdobu.
Ve sklárně Koulier začalo nejrušnější období roku, mistři tvoří vánoční ozdoby
„Jednou k nám dorazil zákazník, který si trval na tom, že stromeček má být pouze v bílé a modré. Po exkurzi jsem ho ale zahlédla v našem obchůdku, jak si prohlíží úplně jiné barvy. Zaujalo mě to, a tak jsem se s ním dala do řeči. Se slzami v očích mi řekl, že jsme mu zcela změnili pohled a po představení zelené a červené kolekce si je šel nakoupit. S nadsázkou dodal, že kvůli nám teď musí předělat celý stromeček,“ vzpomíná Jelínková.
Adventní kalendář s pečetí první dámy
Novinkou letošní sezony je Adventní kalendář s názvem Domovina 2025, který letos na jaře pokřtila sama první dáma Eva Pavlová. V elegantním boxu se ukrývá 24 samostatně balených ručně vyráběných ozdob, inspirovaných folklorními motivy. Každý den adventu se odhalí jedna ozdoba a na Štědrý den čeká poslední překvapení.
„Je pro mě skutečně velká čest, že si právě první dáma našla cestu i k nám a ujala se pokřtění našeho adventního kalendáře. Neskutečně si toho vážím. Naše kalendáře se těší stále větší oblibě. Poprvé jsme tento formát uvedli v roce 2023 a dnes jsme již schopni nabídnout i obsah vyrobený přímo na míru našim zákazníkům,“ říká Šrámková.
Do sklárny se může nejen na exkurzi vydat každý, k vidění je tam celý proces výroby od roztavené skleněné píšťaly až po finální ruční malbu, ale také si lze vyzkoušet vlastní šikovnost. V rámci tvořivých dílniček si návštěvníci mohou ozdobit vlastní skleněnou kouli, která jim zůstane jako originální památka. Tvoření je připraveno pro děti i pro dospělé, kteří chtějí zažít kouzlo ruční práce na vlastní kůži.