Pocta tradici i folkloru. Nová kolekce vánočních ozdob je inspirovaná 30. lety

Hana Lanková
  12:29
Skleněná koule místo jablka, tak se tehdy zrodila tradice vánočních ozdob. V Čechách ji dnes s respektem a láskou k řemeslu udržuje rodinná sklárna Koulier z Oflendy u Hlinska. Příběh manželů, kteří zachránili zanikající sklářské umění, letos pokračuje novou kolekcí inspirovanou rokem 1935. Kouzlo s názvem Domovina ohromilo i samotnou první dámu, která kolekci osobně pokřtila.

Legenda praví, že v polovině 19. století jeden německý sklář, který neměl dost peněz na jablka a další ovoce na zdobení vánočního stromečku, zkusil vyfouknout skleněné koule, aby jablko alespoň napodobil. A tak vznikly první vánoční ozdoby. Z nouze, ale s kouzlem, které přetrvává staletí.

Na tuto tradici navazuje i sklárna Koulier, která v roce 2021 vznikla, aby zachránila pracovní místa sklářů v oblíbeném podniku, který později musel skončit. Od té doby se tu rodí ozdoby, které spojují pečlivou ruční práci a kus české historie.

Nová kolekce roku 2025 s názvem Domovina (25. září 2025)
Ručně vyráběné vánoční dekorace ze sklárny Koulier (25. září 2025)
Jeden z vánočních stromečků inspirovaný šaty z pohádky Tři oříšky pro Popelku (25. září 2025)
Příjemná atmosféra mezi lidmi, kteří svou práci milují. (25. září 2025)
31 fotografií

„Vstoupili jsme na trh jako nezkušení, ale věděli jsme, že nemůžeme nechat 35 lidí bez práce. Když zrušili provozovnu jedné z mých oblíbených skláren, vzdálenou zhruba 15 kilometrů odtud, měli jsme s manželem jasno. Pro skláře, kteří své řemeslo milují, je to úplně jiná situace než u jiných profesí. Sklář, který se svou práci učí dlouhá léta, najednou nemá kam jít,“ říká obchodní ředitelka a spolumajitelka sklárny Koulier Kateřina Šrámková.

Sto let českých Vánoc na zámku Loučeň

Od 17. listopadu do 17. ledna bude na zámku Loučeň k vidění více než 20 tematických vánočních stromků zdobených originálními českými ozdobami (včetně novinek z Koulieru). Na nádvoří bude vystaven největší adventní věnec v Česku.

K dispozici budou kreativní dílny pro děti i dospělé, ve kterých bude možnost ozdobit si vlastní vánoční kouli.

V 16 hodin se pravidelně rozsvítí zámecký park a o hodinu později proběhne světelně-hudební show promítaná přímo na zámek.

Na Štědrý den a během vánočních svátků budou probíhat speciální prohlídky.

Více informací a rezervaci můžete provést na webu zámku.

Šrámková je zároveň i ředitelkou zámeckého resortu na zámku Loučeň a od roku 2008 tam každoročně pořádá akci Příběh Vánočního stromečku. Jak sama říká, vždy dbala na to, aby ozdoby pocházely od českých výrobců. Za ta léta poznala, který z dodavatelů má skutečně nejkvalitnější a nejkrásnější ozdoby, a když zjistila, že jejich výroba končí, rozhodla se zachránit nejen řemeslo, ale i pracovní místa.

„Manžel měl v prostorách, kde dnes sídlí Koulier, svou truhlárnu. Přesunul ji do větších prostor, a uvolnil tak místo pro sklárnu. V té době jsme v tomto oboru neměli vůbec žádné zkušenosti a vše pro nás bylo nové, ale měli jsme lidi, kteří uměli svou práci dobře, a to je základ,“ dodává.

Pocta prvním foukaným ozdobám

Letošní Vánoční kolekce s názvem Domovina je poctou prvním foukaným ozdobám vyráběným v Čechách. Ozdoby vynikají sytě červenou a modrou barvou na bílém podkladu, jemnými kvítky, puntíky nebo srdíčky, které připomínají tradiční výšivku a české kroje.

Každá z celkem 139 vzorů ozdob je inspirovaná archivními dokumenty z roku 1935. Najdete mezi nimi motiv husarské stuhy, červené a modré máky nebo jemné lipnice. Některé dekory jsou hravější a barevnější, s růžovou, zelenou i žlutou barvou, a připomínají tak ozdoby, které mnozí z nás pamatují z dětství.

Součástí kolekce jsou i nové tvary, například skleněné rolničky, které nejen zdobí, ale skutečně i zvoní. Zajímavými kousky jsou ale tzv. píchané ozdoby, koule i olivy, vyráběné tradiční technikou už od třicátých let dvacátého století, které už dnes téměř nikdo nevyrábí. Foukají se ručně a poté jsou nahřívány v přesném bodě, kde speciální přístroj vytvoří prohlubeň, například pro dekor květinového košíčku.

Jak se rodí kouzlo pod rukama sklářů

Výroba skleněné ozdoby je jemná a časově náročná práce. Skleněná trubice se nahřeje nad kahanem a foukač ji pomocí dechu vytvaruje do dokonalé koule, rampouchu nebo třeba zvonečku. Následuje ruční zdobení, malíři přidávají barvy, třpytky i ornamenty. Každá ozdoba je originál a žádná se nikdy nepovede úplně totožně.

Ve sklárně Koulier dnes najdete více 1 400 tvarů a dekorů, od klasických koulí a zvonků až po flakony či amfory. Každý kus nese podpis trpělivosti a řemeslného umu. Podle Vlaďky Jelínkové, která má na starost administraci, ale je zároveň i pravou rukou spolumajitelů, se častokrát stává, že exkurze návštěvníkům úplně změní pohled na vánoční výzdobu.

Ve sklárně Koulier začalo nejrušnější období roku, mistři tvoří vánoční ozdoby

„Jednou k nám dorazil zákazník, který si trval na tom, že stromeček má být pouze v bílé a modré. Po exkurzi jsem ho ale zahlédla v našem obchůdku, jak si prohlíží úplně jiné barvy. Zaujalo mě to, a tak jsem se s ním dala do řeči. Se slzami v očích mi řekl, že jsme mu zcela změnili pohled a po představení zelené a červené kolekce si je šel nakoupit. S nadsázkou dodal, že kvůli nám teď musí předělat celý stromeček,“ vzpomíná Jelínková.

Adventní kalendář s pečetí první dámy

Novinkou letošní sezony je Adventní kalendář s názvem Domovina 2025, který letos na jaře pokřtila sama první dáma Eva Pavlová. V elegantním boxu se ukrývá 24 samostatně balených ručně vyráběných ozdob, inspirovaných folklorními motivy. Každý den adventu se odhalí jedna ozdoba a na Štědrý den čeká poslední překvapení.

„Je pro mě skutečně velká čest, že si právě první dáma našla cestu i k nám a ujala se pokřtění našeho adventního kalendáře. Neskutečně si toho vážím. Naše kalendáře se těší stále větší oblibě. Poprvé jsme tento formát uvedli v roce 2023 a dnes jsme již schopni nabídnout i obsah vyrobený přímo na míru našim zákazníkům,“ říká Šrámková.

Do sklárny se může nejen na exkurzi vydat každý, k vidění je tam celý proces výroby od roztavené skleněné píšťaly až po finální ruční malbu, ale také si lze vyzkoušet vlastní šikovnost. V rámci tvořivých dílniček si návštěvníci mohou ozdobit vlastní skleněnou kouli, která jim zůstane jako originální památka. Tvoření je připraveno pro děti i pro dospělé, kteří chtějí zažít kouzlo ruční práce na vlastní kůži.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Spolek půjčil svůj opečovávaný historický motorák, v Praze ho poškodili sprejeři

Členové Pardubického spolku historie železniční dopravy řeší nemilou událost. Před necelými dvěma týdny neznámí pachatelé posprejovali v Praze zapůjčenou soupravu historického motoráčku z roku 1950....

Vážná havárie autobusu a auta na Svitavsku. Oba řidiči jsou těžce zraněni

Devět lidí, z toho dva těžce, se zranilo při vážné nehodě osobního vozidla a linkového autobusu na Svitavsku. Srážka zcela uzavřena silnici I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u obce Cerekvice nad...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard

Zažil nablýskané ceremoniály v NHL před natřískanými arénami, teď hokejový velikán Milan Hejduk vhodil čestné buly před 350 fanoušky ústeckého Slovanu na šestitisícovém stadionu. Nejslavnější...

25. září 2025

Pocta tradici i folkloru. Nová kolekce vánočních ozdob je inspirovaná 30. lety

Skleněná koule místo jablka, tak se tehdy zrodila tradice vánočních ozdob. V Čechách ji dnes s respektem a láskou k řemeslu udržuje rodinná sklárna Koulier z Oflendy u Hlinska. Příběh manželů, kteří...

25. září 2025  12:29

Neumím si představit, že Rusové dojdou až k nám, říká Kolovratník

Martin Kolovratník patří mezi stálice hnutí Andreje Babiše. Byl s ním na plakátech v bílé košili už před 12 roky. A kandiduje i letos. Takových politiků přitom v ANO moc není. Kádry se proměnily na...

25. září 2025  10:57

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Startovní...

25. září 2025  10:08

Pardubice rozhodly až v prodloužení. Terén, počasí i výsledková křeč, přemítá kouč

Sporná penalta a gól v prodloužení zachránily fotbalisty prvoligových Pardubic ve třetím kole MOL Cupu. Východočeši na hřišti Frýdku-Místku, soupeře ze třetí ligy, vyhráli 2:1. „Honí se toho ve mně...

24. září 2025  21:55

Pardubické mlýny čeká rozšíření. Plánují pět nových budov pro bydlení i služby

V proluce areálu Automatických mlýnů v Pardubicích plánuje Nadace Automatické mlýny postavit pět budov. Pro svůj projekt v současnosti hledá partnery. Objekty nabídnou bydlení, parkování i služby.

24. září 2025

Kraj chce osekat přírodní rezervaci. Ruce pryč od Maštale! vzkazují odborníci

Premium

Ochránci přírody a nezávislí odborníci zaslali tento týden hejtmanovi a zastupitelům Pardubického kraje výzvu, aby okamžitě stáhli návrh na radikální omezení přírodní rezervace Maštale. Kraj odpověď...

24. září 2025

Za tragický pád letadla u Pěšic mohla nezkušenost pilota i špatné počasí

Příčinou pádu dvoumístného motorového letadla 7. prosince 2023 u Pěšic, části Řepníků na Chrudimsku, bylo špatné počasí a nezkušenost letce. Při havárii zemřel. Závěry vyšetřování vyplývají ze...

24. září 2025  10:51

Green Deal není sprosté slovo, říká krajský lídr Starostů Dubský

Lídr Starostů Tomáš Dubský se do politiky dostával postupně a pomalu. Od roku 1994 se snažil usednout v zastupitelstvu obce Vysočina na Chrudimsku. Ve volbách uspěl až na třetí pokus v roce 2002 na...

24. září 2025  10:18

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

23. září 2025  16:02

Žďárské vrchy budou mít novou dominantu. Úřad řekl ano větrnému parku

Krajský úřad Pardubického kraje nemá námitky proti stavbě pěti větrných elektráren v katastru obce Vojtěchov u Hlinska. Rozhodl nyní, že záměr nemusí projít náročným ekologickým auditem.

23. září 2025  15:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.