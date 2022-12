Na Veselý Kopec o víkendu dorazí Vánoce, k návštěvě lákají zámky i hrad

Vůně tradičních vánočních dobrot se bude už v sobotu linout chodbami a reprezentačními sály pardubického zámku.

Akce nazvaná Sladké Vánoce s působivou atmosférou nazdobených interiérů slibuje návštěvníkům také tvořivé dílny pro velké i malé, pohádky pro nejmenší či prodej vánočních dárků a dekorací.

„Sladké Vánoce jsou příležitostí pro milé zastavení se v předvánočním shonu, nákup drobných dárků a dekorací, vychutnání si vánoční atmosféry i kvalitních dobrot nebo svařených nápojů. V tvůrčích dílnách si každý může vlastnoručně vyrobit malou radost nebo dárek,“ zve návštěvníky ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek mezi 10. až 17. hodinou na zámecké nádvoří, do Kaňkova, přednáškového a společenského sálu.

Po celý advent je na zámku přístupná také venkovní stezka pro děti o zvířátkách, plná úkolů a hádanek. „Speciálně pro děti jsme připravili cestu zámeckým parkánem. Stezka nazvaná Šťastné a chundelaté! je provede po stanovištích, na kterých se dozvědí, jak tráví vánoční čas naši nejen chlupatí kamarádi. Stačí vyřešit tajemné hádanky a záludné úkoly,“ vysvětlila edukátorka muzea Lucie Dočekalová. Stezka bude volně přístupná po dobu otevření zámku. Valy každou adventní neděli zůstanou otevřené až do 18 hodin, aby nabídly výhled na večerní Pardubice.

Svůj um předvedou i řemeslníci. Návštěvníci se mohou těšit na drátování stromů života, pletení košíků a ošatek, pro děti je připravena zvykoslovná dílna, malování na obličej, zdobení vánočních ozdob, výroba svícnů z jablíček, zdobení perníčků a mnoho dalších vánočních zvyklostí. Dojde i na pohádky v podání brněnského Divadla Koráb, které se budou hrát v sobotu v teple společenského sálu – od 10:30 hodin Betlém aneb Putování za hvězdou a od 14:30 hodin Princezna s dlouhým nosem.

Vánoční program vrcholí jarmarkem

Adventním časem žije i Muzeum v přírodě Vysočina. Svátečně vyzdobené roubenky na Veselém Kopci přiblíží atmosféru příprav i oslavy Štědrého večera v období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. „Všichni, kteří k nám do neděle 4. prosince zamíří, se seznámí s tím, jak vypadala oslava Štědrého večera v minulosti, kdy se jeho součástí stal i ozdobený stromeček, nebo co nesmělo chybět na štědrovečerním stole,“ popsala obsah výstavy Vánoce na Veselém Kopci odborná pracovnice muzea Ilona Vojancová.

V neděli 4. prosince program vyvrcholí předvánočním jarmarkem, kterého se zúčastní vybraní řemeslníci z celé republiky. Součástí programu bude i výroba tradičních vánočních dekorací a předmětů. Zpívat koledy k tomu budou Pouličníci z Tábora. „V sobotu 3. prosince se uskuteční mikulášská obchůzka a celý víkend nabídne i zdobení skleněných ozdob,“ uvedla ředitelka skanzenu Magda Křivanová.

Adventně laděné prohlídky se po dvouletém covidovém období, kdy bylo pořádání kulturních akcí značně omezeno, konají i v nově zpřístupněných zámeckých interiérech ve Slatiňanech. Zámek je návštěvníkům otevřen od čtvrtka do neděle každou hodinu od 10 do 15 hodin.

„Nově zpřístupněné zámecké interiéry v přízemí zámku Slatiňany během prosincových dnů představí nejen osudy knížecí rodiny Auerspergů, ale také průběh svátečních dnů na konci roku v zámeckém prostředí. Prohlídka vás zavede do hostinských a společenských prostor, nahlédnout budete moci také do zámecké kuchyně,“ láká mluvčí památkářů Lucie Bidlasová.

Na zimu své brány nezavírá ani hrad Svojanov. Na návštěvníky až do Vánoc čekají o víkendech speciální adventní prohlídky vyzdobeného hradu. Průvodci budou vyprávět o tradicích, či jak vypadaly Vánoce za našich předků. Nebude chybět ani stromeček, dárky pod ním a samozřejmě ani sváteční pečivo. A bude i divadlo.

„Vánoční povídání pro malé i dospělé o tom, co se stalo v Betlémě před dávnými časy, je naplánované na sobotu 3. prosince od 15 hodin v domě zbrojnošů. S představením Legenda o Hvězdě přijede se svým divadlem Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček,“ sdělil kastelán Svojanova Miloš Dempír.

Jako obvykle o druhé adventní neděli bude po Pardubicích jezdit mikulášský trolejbus. Všechny hodné děti na trase od třídy Míru až po Polabiny nebo Dubinu mezi 13. a 17. hodinou od Mikuláše obdrží malý pamlsek. Trolejbus odjíždí ze třídy Míru ve 13:05, 14:05, 15:05 a v 16:05 hodin.