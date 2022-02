Znalec chválil lékaře, který kvůli kauze chlapce v kómatu přišel o funkci

Krajští politici v červnu 2019 nečekaně zasáhli do řešení případu chlapce, který má kvůli krvácení po operaci mandlí v Pardubické nemocnici a následných komplikacích poškozený mozek a skončil v bdělém kómatu. Hejtman Martin Netolický vyzval tehdejšího náměstka ředitele pro léčebnou péči Romana Michálka k rezignaci. Ten ho okamžitě poslechl.

Hejtman svoji výzvu zdůvodnil tím, že v kritický den, kdy hoch začal silně krvácet po operaci mandlí, sloužil Michálek jako lékař ORL a podle hejtmana byl při prošetřování celé věci ve střetu zájmů.

Vyšetřování příběhu květnové noci odhalilo řadu chyb, nikoliv však na straně Michálka. Obžaloba nakonec obvinila lékařku dětského oddělení Pardubické nemocnice z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, stejně jako jednu ze zdravotních sester i celou Nemocnici Pardubického kraje. Další zdravotní sestra je v případu obžalovaná za přečin neposkytnutí pomoci.

Michálek, který se jako lékař ORL podílel osudné noci na resuscitaci chlapce, v kauze vystupuje jako svědek. Soudní znalec z oboru ORL Jan Betka včera o něm u Okresního soudu v Pardubicích prohlásil, že v kritických chvílích obstál.

„Přišel na poslední chvíli a vše, co udělal, bylo dobře. V České republice je málo lidí v našem oboru, kteří by dokázali tak rychle a dobře jednat. Zaintubovat krvácející dítě na zemi je opravdu krajně obtížné. To co dokázal, je skvělé,“ řekl Jan Betka, bývalý šéf ORL kliniky FN Motol.

Michálka zavolali ke krvácejícímu dítěti pozdě

Ch]yby související s tragédií se staly před příchodem Michálka. Dítě, které na dětském oddělení Pardubické nemocnice začalo čtyři dny po operaci silně krvácet, mělo podle odborníků zůstat za každou cenu na svém místě. Místo toho se matka s dítětem přesunuly k ambulanci ORL, která byla zavřená. ARO nikdo nepřivolal. Dítě čekající na pomoc zkolabovalo. Michálek se jej pak pokoušel na místě resuscitovat.

„Byla to pro mne krajní nouze. Nebyl jsem si jist, zda je aktivován resuscitační tým. Vydal jsem příkaz, aby aktivovali i záchrannou službu,“ popisoval kritické minuty Michálek před soudem loni na podzim.

Zatímco soudní znalec Michálkovo počínání ocenil, poškozená rodina jeho jednání kritizuje. Například to, že pro intubaci použil velikost rourky, která pro dítě nebyla vhodná. Soudní znalec to nepovažuje za chybu. „Na žádném ORL nejsou rourky všech velikosti od jedničky do čtrnácky, ani na klinice nemáme všechny rourky, které jsou dostupné,“ řekl Betka.

Výzva hejtmana k rezignaci Michálka přišla v červnu 2019 vzápětí dní po odvysílání dílu dokumentárního cyklu Infiltrace, Obchod se svědomím, který odvysílala Česká televize. Divákům ukázal zmatky při záchraně krvácejícího hocha na chodbě ambulance ORL Pardubické nemocnice. A na jednom záběru bylo možné vidět i Romana Michálka.

Hejtman Martin Netolický tehdy uvedl, že výzvu k dočasnému odchodu Romana Michálka z funkce předem konzultoval s vedením nemocnice. „Řekl jsem, že není dobré, aby lékař, který byl v tom daném momentě sloužícím na pohotovosti, byl zároveň člověkem, který zodpovídá za prošetřování mimořádných událostí v nemocnici,“ řekl v červnu 2019 Martin Netolický.

Michálek pracuje i nadále v Pardubické nemocnici jako sekundární lékař ORL.