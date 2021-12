Jen jsem to pral na bránu, usmíval se pětibodový pardubický bek Košťálek

„Byl jsem střelec a vždycky jsem radši dával víc gólů než nahrávek, ale z mých asistencí padají také, takže to nakonec neřeším. Jsem rád, že se mi to takhle povedlo,“ těšilo Košťálka.

V utkání proti Třinci byl u všeho, zaznamenal pět asistencí a vyrovnal dosavadní rekord dalšího sparťana Adama Poláška v počtu nahrávek během jednoho utkání obráncem. „Jenom jsem to pral na bránu a kluci to dobře doráželi,“ zhodnotil svůj výkon Košťálek.

Ke svým asistencím mohl přidat i jeden gól, jenže rozhodčí jeho dorážku střely Adama Musila v polovině utkání neuznali. Kouč Ocelářů Václav Varaďa sáhl k trenérské výzvě, která ukázala na Košťálkovo nedovolené bránění gólmanovi. Košťálek ještě před zásahem puku promáchl a odsunul beton Marka Mazance.

„Za mě to byl regulérní gól. Když člověk jde dorážet puk, tak prostě občas do gólmana strčí, nevím, co se s tím dá dělat. Bylo by hezké dát ještě gól, ale i pět asistencí je dobrých.“

Těžila z nich především druhá domácí formace Camara –⁠ Musil –⁠ Kousal. První dva jmenovaní zaznamenali po dvou gólech a taktéž se výrazně podíleli na porážce lídra soutěže 6:3.

„Porazit prvního je vždycky super. Byl to vyhecovaný zápas, připomínal play off. Na ledě byly hity, emoce... Zajímavé utkání, škoda jen, že ho nemohlo vidět víc lidí,“ litoval Košťálek v narážce na povolenou tisícovku fanoušků v ochozech.

Dynamo si po možná nejlepším výkonu v sezoně připsalo už druhou výhru v řadě, dál se drží ve hře o třetí flek a dalo trochu zapomenout na předešlou sérii tří po sobě jdoucích porážek.

„I když se třikrát prohraje, tak se pořád nic neděje. Nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali,“ ukázal svůj nadhled Košťálek. „V sezoně vždycky přijde pár utkání, které nezvládneme, ale pak zase musíme ukázat, že jsme silný tým a vrátit se zpátky na vlnu,“ dodal.

Šestadvacetiletý zadák se v posledních letech vždy alespoň na pár zápasů objevil i v dresu národního týmu, do kterého by se zase rád vrátil. A právě pět asistencí v jednom utkání by mohlo být slušnou žádostí o pozvánku.

„Byl bych samozřejmě rád, kdyby to vyšlo, ale především to záleží na lidech, kteří ty hráče vybírají. Můj úkol je jen hrát co nejlépe v klubu a případná pozvánka by byla bonus,“ řekl Košťálek. A co olympiáda? „Tu neřeším,“ zakroutil hlavou.