Odehráli jsme nejlepší zápas sezony, těšilo brankáře Dynama Kantora

Až v devátém kole se Dynamo dočkalo prvního tříbodového zisku v letošním extraligovém ročníku.

Základem úspěchu byl gólman Pavel Kantor, jenž dal zapomenout nejen na nepovedenou první třetinu posledního utkání Dynama se Spartou (1:3) a proti Brnu předvedl jednadvacet úspěšných zásahů.

„Snažím se si nepřipouštět, že na mně teď asi pardubická hra stojí. Zažil jsem to už loni, když se tady prakticky od půl sezony hrálo udržení. A tempo mi nevadí, naopak jsem rád, že zápasy jdou rychle za sebou a člověk nemá čas se babrat v prohrách,“ těšilo Kantora.

V bráně stál už po sedmé v sezoně, trenéři do ní dvakrát postavili i Milana Kloučka, ten ovšem v obou případech inkasoval „sedmičku“. „Bylo by ale naivní spoléhat na to, že Kanty teď odchytá všechno, při takto vysokém tempu zápasů to nejde,“ řekl hlavní trenér Dynama Milan Razým.

Kometa v Pardubicích body hodně chtěla, do sestavy se jí vrátil i kanonýr Peter Mueller, gólově se však neprosadil a Jihomoravané po dvou výhrách v řadě vyšli naprázdno.

„Domácí asi předvedli více hokejovosti. My jsme to hráli příliš po mantinelech, v útočném pásmu jsme neměli takový tlak, jako jsme si představovali,“ litoval další forvard Komety Martin Zaťovič.



Comeback kolegy ze zámoří si ale pochvaloval. „Peter je pro Česko TOP hráč, ale chce to čas. Ještě potřebuje víc tréninku, až si to všechno sedne, tak to bude dobré. Teď to bohužel nevyšlo,“ zopakoval Zaťovič.

Zato domácímu Dynamu sedlo všechno. „Odehráli jsme asi nejlepší utkání sezony,“ zhodnotil jej krátce Kantor. Ve hře Pardubic jste konečně viděli nápad, chuť hrát dopředu a řadu pěkných vypracovaných šancí. „Plus se k tomu přidala i suprová hra dozadu, hlavně v oslabení. Nemůžeme si ale teď myslet, že to najednou půjde samo,“ upozornil Kantor záhy.

První bod ve svém druhém zápase na východě Čech zapsal Anthony Camara a hned měl podíl na vítězné brance. Ve druhé třetině vybídl v brejku dvou na jednoho Radoslava Tybora, který v klidu zakončil do prázdné.

„Spadl nám kámen ze srdce, že konečně máme tři body,“ ulevilo se hlavnímu trenérovi Dynama Milanu Razýmovi. „Sice to znovu bylo jen na dva góly, ale kluci ukázali bojovnost,“ dodal.

První gól zápasu zaznamenal tři a půl minuty před Tyborem Vladmír Svačina. Za Kometu korigoval osm minut před koncem Zaťovič, hostům nepomohla ani závěrečná power play.



Dynamo odehrálo další ze série šesti domácích utkání v řadě, příště je ve čtvrtek od 18 hodin čeká souboj s hradeckým Mountfieldem. „Vím, že novináři to pořád berou jako derby, ale v téhle situaci se to trochu maže,“ mrzelo Razýma. „Hlavní náboj tomuto zápasu dodávají diváci, kteří na něm bohužel nebudou,“ dodal.