Kraj podpoří zajištění zubní pohotovosti v Ostravě, pošle přes dva miliony

Autor:
  16:05
Ve značně omezené podobě měla od začátku příštího roku fungovat zubní pohotovost v Ostravě, kam jezdí pacienti z celého kraje. Důvodem je změna legislativy, která odpovědnost za lékařské pohotovostní služby přenáší na zdravotní pojišťovny. Krajští zastupitelé rozhodli, že finančně podpoří její provoz, aby ho lékaři zachovali v co největší míře.
Fotogalerie1

Moravskoslezský kraj podpoří zubaře na pohotovosti. (15. prosince 2025) | foto: Krajský úřad MSK

Zubní pohotovost v Ostravě aktuálně funguje o víkendech a svátcích nepřetržitě a ve všední dny od 18 do 6 hodin. Zdravotní pojišťovny nově plánovaly její provoz od 8 do 13 hodin o víkendech a svátcích.

„Stejně jako ostatní kraje ale dodnes od pojišťoven přesně nevíme, jak to bude od ledna fungovat,“ řekl hejtman Josef Bělica.

Podle jeho slov je však podle nastaveného systému už nyní jasné, že rozsah zubní pohotovosti v Ostravě nastavený novou vyhláškou rozhodně nebude stačit. „Proto kraj připravuje veřejnou zakázku na dokrytí nákladů na zubní pohotovost v krajském městě na příští rok za 2,4 milionu korun,“ uvedl Bělica.

Platby chce kraj vymáhat od pojišťoven

Provozovatel, který tendr vyhraje, by lidem s akutními problémy poskytoval pomoc v pracovní dny od 18 do 23 hodin, o víkendech a o svátcích od 15 do 22. „Náklady, které kraj do fungování služby vloží, chceme po pojišťovnách zpětně vymáhat,“ dodal Josef Bělica.

Připomněl i to, že hejtmanství se snaží řešit problém s nedostatkem zubařů dlouhodobě. „Suplujeme roli státu, ale spousta lidí stále nemá vlastního zubaře a své potíže řeší na zubní pohotovosti,“ nastínil Bělica jeden z důvodů, proč je pohotovostní služba tak vyhledávaná.

V příštím roce chystají pracovníci kraje i dotační program zaměřený výhradně na stomatology, v jehož rámci chtějí rozdělit celkem tři miliony korun, maximální částka na jednoho žadatele činí 300 tisíc korun.

V minulých letech navíc kraj podpořil vznik nových zubních ambulancí v Chuchelné, Městě Albrechtice, Rýmařově, Bruntále i samotné Ostravě a podílel se na fungování dentobusu, který na Krnovsku nabídl stomatologickou péči žákům základních škol.

18. září 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tragickou hromadnou nehodu u Ostravy zavinil o třináct tun přetížený kamion

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadnou nehodu sedmi automobilů na D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, při které ve čtvrtek zemřel jeden člověk a další čtyři se zranili, zavinil notně přetížený kamion. Souprava naložená...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Hromadná nehoda na dálnici u Ostravy kvůli vysypané kulatině. Jeden člověk zemřel

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadná nehoda komplikuje od čtvrtečního rána provoz na dálnici D56 nedaleko Ostravy. Nabouralo tam postupně nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve směru na Frýdek-Místek...

Vánoční trhy v Ostravě 2025: desítky stánků, koncerty hvězd i bruslení na náměstí

Ostravské vánoční trhy letos návštěvníky lákají na širokou nabídku občerstvení....

Vánoční trhy v Ostravě začaly v sobotu 22. listopadu a potrvají až do 23. prosince. Vánoční strom na Masarykově náměstí se slavnostně rozsvítil v sobotu 29. listopadu a zároveň odstartoval na zdejší...

Tělo uškrcené cizinky leželo v potoce, vrah ženu vylákal na vrácení dluhu

Policejní pátrání v potoce Olešná na Frýdecko-Místecku, kde byla nalezena...

Vraždu mezi Ukrajinci objasnili moravskoslezští kriminalisté. Třiatřicetiletý muž vylákal o jedenáct let mladší krajanku na to, že jí vrátí dluh z předchozího zaměstnání. Jenže místo toho mladou ženu...

Kraj podpoří zajištění zubní pohotovosti v Ostravě, pošle přes dva miliony

Moravskoslezský kraj podpoří zubaře na pohotovosti. (15. prosince 2025)

Ve značně omezené podobě měla od začátku příštího roku fungovat zubní pohotovost v Ostravě, kam jezdí pacienti z celého kraje. Důvodem je změna legislativy, která odpovědnost za lékařské pohotovostní...

16. prosince 2025  16:05

Extraligová házená bude jiná. Talent tým znovu pomůže dětem s autismem

Momentka z extraligového semifinále Talent Plzeň - Dukla Praha

Házená bude jiná. Extraligová, ovšem s nádechem pomoci těm, kteří to potřebují. Talent tým Plzeňského kraje stejně jako v minulých letech nachystal před koncem roku benefiční duel. Dnes v 18 hodin...

16. prosince 2025  14:37

Při zátahu v tržnici jeden cizinec prchal přes plot, druhý se schoval za krabice

Policisté odvádějí jednoho z odhalených cizinců s nelegálním pobytem při zátahu...

Moravskoslezští policisté provedli zátah v ostravské tržnici, kde prodávají především obchodníci asijského původu. Zkontrolovali zhruba tři sta osob a zjistili řadu pochybení. Jeden z cizinců se...

16. prosince 2025  13:05

Ostravě scházejí pěstouni na přechodnou péči, jejich práce je extrémně náročná

Kojenecký ústav a dětské centrum v pražské Krči.

Sociální pracovníci ostravského magistrátu evidují devětadvacet rodin, které mohou vykonávat dočasnou náhradní rodinnou péči o děti v krizových situacích. Potřebovali by jich však více.

16. prosince 2025  10:28

Stará střecha musela pryč, nová ponese soláry. Havířov opravil zimní stadion

Rekonstruovaný zimní stadion v Havířově, renovace střechy a dalších částí...

Největší letošní investici dokončili v Havířově, za zhruba 150 milionů korun tam zrekonstruovali zimní stadion. Největší proměnu má za sebou střecha objektu z roku 1968. Tu starou nejprve jeřáby...

16. prosince 2025  5:47

Opavský fotbalový klub znovu mění majitele, patří k nim i Latka

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavský fotbalový klub po necelém roce opět mění majitele. Slovenská firma A.I.K. podnikatele Andreje Krajíčka, která ho loni získala od města, se dohodla na převodu akcí se dvěma společnostmi. Po...

15. prosince 2025  22:37

Tretra hlásí hvězdy i útok na rekord. Uvidí Ostrava nejrychlejší kilometr historie?

Gout Gout stanovil na Zlaté tretře nový rekord Austrálie a Oceánie na 200 metrů.

Sprinter Gout Gout, běžec Josh Hoey a tyčkaři Emmanouil Karalis a Katie Moonová. To jsou jména prvních elitních zahraniční atletů, jejichž start oznámili pořadatelé Zlaté tretry Ostrava, a to půl...

15. prosince 2025

Z výroby nové drogy se soudu bude zpovídat osm lidí, hrozí jim až patnáct let

ilustrační snímek

V souvislosti s první odhalenou laboratoří sloužící k výrobě nové drogy klefedron v Česku půjde k soudu osm lidí. Hrozí jim až patnáct let vězení. Ostravský státní zástupce členy skupiny viní z...

15. prosince 2025  13:30

Unikátní premiéra. Ostravští lékaři zachránili pacientovi nohu operací přes zápěstí

Jerzy Bezecny (vlevo) na operačním sále.

Specialisté z vítkovické nemocnice v Ostravě mají za sebou přelomový zákrok. Jako první v republice pacientovi rozšířili zablokovanou stehenní tepnu přes zápěstí. Bez této operace muži hrozilo akutní...

15. prosince 2025  11:23

Skauti do kraje přivezli světlo z Betléma, lidé jej získají v kostelích i v tramvaji

Betlémské světlo dorazilo do Ostravy. Skauti jej přivezli mimo jiné na nádraží...

Z Brna přes Ostravu a Bohumína. Z Ostravy do Českého Těšína, Opavy či Frenštátu pod Radhoštěm a poté ještě dál, třeba z Opavy do Hradce nad Moravicí. Moravskoslezským krajem se v sobotu rozšířilo...

15. prosince 2025  10:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Slezská Ostrava pod kontrolou. Desítky čidel nově prověřují ovzduší i hluk

Ve Slezské Ostrava nainstalovali takřka padesát čidel na měření intenzity hluku...

Intenzivní místní doprava, vysoký počet projíždějících kamionů, topení pevnými palivy, provozy firem či prohořívající halda? Obvod Slezská Ostrava si nechává zjistit, které zdroje nejvíc zatěžují...

15. prosince 2025  5:07

Na pěkné byty k pronájmu se stojí fronty, u starších cena neroste

Domy Dvouletky v Ostravě-Porubě v roce 2006, tedy už po rekonstrukci.

O kvalitní byty k pronájmu je v Moravskoslezském kraji značný zájem. Když se nějaký takový objeví v nabídce, hlásí se o něj v krátké době i desítky zájemců. Ve většině okresů je znát převis poptávky...

14. prosince 2025  17:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.