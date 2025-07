Města a obce v kraji k sobě lákají dentisty vlastními silami. Nově tak například Nový Jičín vyčlenil z letošního rozpočtu milion korun na stipendia pro studenty čtvrtého a pátého ročníku medicíny, kteří studují právě obor stomatologie.

Podmínkou je, že po dokončení studia budou ve městě dva roky provozovat praxi.

„Víme, že z 21 stomatologů, kteří dnes ve městě fungují, se jich zhruba polovina chystá v příštích dvou třech letech končit, protože už jsou v důchodovém věku. Spousta našich obyvatel tak v dohledné době zůstane bez zubaře,“ popsali novojičínský starosta Stanislav Kopecký.

Radnice již dříve nabízela stávajícím dentistům příspěvek za každého nově přijatého občana města ve výši tisíc korun. Cílem studentských dotací je dostat do Nového Jičína nové zubaře.

„Je to velmi otevřený dotační titul, příjemce si s penězi může dělat prakticky, co chce. Musí ale splnit závazky spojené s dotací. Tedy že bude po dokončení studií dva roky provozovat ve městě praxi, ať už soukromou, nebo jako zaměstnanec, a to nejméně 25 hodin týdně. Bude muset také uzavřít smlouvu s VZP a nejméně dvěma dalšími zdravotními pojišťovnami,“ přiblížil Kopecký.

Město podle něho cílí na studenty čtvrtých a pátých ročníků, kde je téměř stoprocentní jistota, že studium dokončí.

„Za rok mohou dostat čtvrt milionu korun. Podle zájmu chceme stejný dotační titul nabídnout i v příštím roce, takže zájemce, jenž je využije po oba roky, dostane až půl milionu korun, v tom případě ale musí praxi ve městě provozovat čtyři roky,“ řekl.

Doplnil, že město má i další možnosti, jak nové dentisty podpořit. „Můžeme jim nabídnout městský byt, místo ve školce, parkovací místo a další výhody,“ dodal.

Pozemek pro ordinaci

Na sklonku roku se podařilo zajistit nové dentisty sousední Kopřivnici, která prodala městský pozemek s podmínkou, že na něm vznikne zubařská ordinace.

„Kupující, pan doktor Michal Jantač, se zavázal zahájit zde provoz stomatologického zařízení pro minimálně dva zubní lékaře do šesti let od nabytí vlastnického práva k pozemku. Ordinace bude poskytovat i péči hrazenou zdravotními pojišťovnami,“ sdělil starosta Kopřivnice Adam Hanus.

Podstatně dráže vyšli noví dentisté městský obvod Ostrava-Jih, který dal za vybudování nového stomatologického centra 11 milionů korun. Podle starosty obvodu Martina Bednáře by nové ordinace měly sloužit primárně lidem, kteří mají trvalé bydliště v tomto obvodu a nemají žádného zubaře. „Absenci zubních lékařů na území Jihu vnímáme čím dál intenzivněji,“ podotkl Bednář.

Bohumín pak před dvěma lety otevřel novou zubní kliniku, jejíž vybudování stálo 22 milionů korun. Při předregistraci projevilo zájem 16 tisíc lidí, z toho 4,5 tisíce přímo z Bohumína. Kapacita tří tisíc lidí se zaplnila ještě před otevřením.

„Rozhodli jsme se řešit problém se stomatology aktivně a vlastními silami. Na druhou stranu nechápeme, proč stát problém s dostupností nejen stomatologické péče v České republice přehlíží,“ uvedl starosta Bohumína Lumír Macura.

12 skončilo, jen 10 začalo

Podle Miroslavy Chlebounové z tiskového oddělení kraje chybí v regionu odhadem 150 stomatologů.

„Na krajském úřadě máme v úschově 198 tisíc karet pacientů stomatologických ordinací, které ukončily bez náhrady činnosti,“ sdělila.

Například loni skončilo bez náhrady 12 ordinací, nově vzniklých ale nebylo ani deset. „Noví zubaři navíc zvládají mnohem méně pacientů než zubaři v minulosti. Dříve měli zubaři v evidenci i dva tisíce pacientů, dnes je to zhruba 800,“ popsala Chlebounová, přičemž hlavní příčinou jsou modernější časově náročnější technologie, kdy ošetření trvá déle než v minulosti.