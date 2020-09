S koncem nedůstojných front na zubaře mají pomoci i lékaři z ciziny

Jen co radnice Vrbna pod Pradědem zveřejnila na svém webu registrační formulář do nové stomatologické ordinace, přihlásilo se 700 zájemců z města i okolí. A stále se hlásí další pacienti. Přitom lékař tam ještě ani nezačal pracovat.



„Dnes přebíráme od kraje vybavení zubní ambulance, kterou jsme vybudovali v našem objektu. Za 8,8 milionu korun jsme zrekonstruovali městskou vilu, kde jsou nyní čtyři nové ordinace, z toho jedna zubní. Její provoz nám pomůže rozjet krnovská nemocnice. Předpokládáme, že lékař tam začne pracovat asi v polovině října. Registraci jsme spustili s předstihem, abychom se vyhnuli návalu a hlavně nedůstojným frontám,“ uvedl starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec.

Podotkl, že v podhorském městě s téměř pěti tisíci obyvateli sice ordinují dva zubaři, ale to nestačí. Mnozí lidé musí proto za péčí dojíždět jinam, často desítky kilometrů.

„Jeden z našich zubařů je již v důchodovém věku, i proto nutně potřebujeme dalšího. Máme pro něj připravený byt. Může si vybrat, zda bude chtít dvou-, nebo třípokojový,“ dodal starosta Kopínec s tím, že pokud by se podařilo sehnat dva lékaře, zřídilo by město na své náklady ještě jednu zubní ambulanci.

Stejně jako on převzal v úterý od kraje vybavení nové zubní ordinace i starosta Horního Benešova. Ve městě žije přes 2 200 obyvatel, ale od chvíle, kdy před čtyřmi lety odešla místní zubařka do důchodu, žádný tam není. Situaci by měl patrně změnit lékař ze zahraničí.

Nemocnice shání zubaře i v zahraničí

„Naši lidé zatím dojíždějí za péčí daleko, někteří až do Olomouce či Prahy, ale mnozí žádného zubaře nemají. Proto jsme za 26 milionů postavili nové zdravotní středisko se čtyřmi ordinacemi. A jsme rádi, že s pomocí kraje a krnovské nemocnice by tam měl do konce roku začít ordinovat zubní lékař. Víme, že zubařů je málo a krnovská nemocnice je shání i v zahraničí,“ řekl starosta Horního Benešova Pavel König.

Dodal, že radnice stejně jako vrbenská brzy zveřejní registrační formulář, aby předešla frontám, které se v polovině září tvořily v centru ostravské části Lhotka, kde nabíral klienty nový zubař. V nejméně sto metrů dlouhém zástupu čekali lidé od noci, mezi nimi i rodiče s dětmi, penzisté s berlemi či invalidé na vozíku. Mnozí marně.

Fronta na zubaře v Ostravě:

Podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Martina Gebauera je přitom stomatologů v kraji relativně dost, ale většina ordinuje ve velkých městech, mladí lékaři mají méně pacientů, než bývalo zvykem, a raději inkasují platby v hotovosti než od pojišťoven.



„To vše vede k tomu, že v odlehlejších oblastech je zubařů málo, nebo tam zcela chybí. Nejhorší situace je na Bruntálsku a v horských oblastech Frýdecko-Místecka. Snažíme se to řešit ve spolupráci kraje, našich nemocnic a obcí. Podněty ale musí přicházet právě od samospráv,“ uvedl Gebauer s tím, že krnovská nemocnice chystá otevření dalších ambulancí v kraji. A zubaře hledá i nemocnice ve Frýdku-Místku či Fakultní nemocnice Ostrava.

„Zaměstnali jsme dva české zubaře v penzi, kteří teď chystají zprovoznění zubních ordinací ve Vrbně pod Pradědem i Horním Benešově. Do konce roku otevřeme zubní ambulance se dvěma křesly i v Krnově a Břidličné, kde se budou zacvičovat zahraniční lékaři z Ruska, Ukrajiny, Arménie či Polska. První už absolvuje stáž na stomatochirurgii,“ uvedl ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec. A dodal, že příští rok plánuje otevřít zubní ordinace v Bruntále i Městě Albrechticích.