Sporný výběr ředitele školy v Hnojníku. Na revoltu žáků navázal protest rodičů

Martin Pjentak
  18:31
Chaos ve vyučování, neustálé suplování kvůli chybějícím učitelům, mizivá komunikace ze strany vedení školy. Problémy po jmenování nového ředitele základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku se množí. Rodiče žádají vysvětlení, ale nikdo se s nimi nebaví. Proto na středu podvečer svolali demonstraci před obecním úřadem. Z problémů totiž viní hlavně starostku.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zhruba stovka lidí se sešla ve středu 17. prosince před obecním úřadem v Hnojníku. Obcí hýbe kauza nového ředitele Masarykovy základní a mateřské školy Hnojník. Starostka obce Dagmar Malíková totiž do funkce nejmenovala vítěze výběrového řízení Adama Galluse, jak se zavázala školské komisi. Přednost dala Pavlu Olšovskému, který v konkurzu skončil druhý. S ním před pěti lety úzce spolupracovala při snaze dostat se do krajského zastupitelstva.

Tato skutečnost vyvolala mezi rodiči i žáky značné rozhořčení. Na začátku prosince dokonce děti, které žádaly o slyšení u vedení školy, vyvolaly na chodbách školy hlasitou revoltu, která skončila kopáním do dveří kabinetu a přivoláním policie.

Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení

Nyní se rozhodli hlasitě vyjádřit i rodiče, kteří u obecního úřadu uspořádali demonstraci a předali také podpisové archy s výzvou k nápravě situace na hnojnické škole. Tu podepsaly celkem dvě stovky lidí.

„Nejsme tu proto, že bychom měli radost z protestu. Ale protest je posledním řešením, když vás druhá strana odmítá poslouchat,“ zdůvodnil jeden z organizátorů akce Jan Kubatý, který má na škole dceru v sedmém ročníku.

„Dříve byla hnojnická škola stabilní a respektovaná, dnes je tam chaos v zástupech, dětí neví, kdo je bude vyučovat, odcházejí učitelé, ke kterým si děti vybudovaly vztah. A já vidím, jak dcera chodí domů ve stresu a ptá se nás na otázky, na které neumíme odpovědět. A když se ptáme my, slyšíme jen, že všechno je v pořádku, což je oblíbená věta nového ředitele,“ popsal Kubatý.

Chaotická situace nastala právě po tom, co na školu nastoupil jako dočasný ředitel Pavel Olšovský, kterého následně v listopadu jmenovala starostka do funkce nastálo. Ze školy pak odešlo 14 zaměstnanců a dvěma novým lidem bylo za zvláštních podmínek zabráněno, aby do školy nastoupili.

Děti učí v nouzi i družinářky

„Výsledkem je, že odcházejí učitelé hlavních předmětů, jako matematika, fyzika, chemie. Chybí také informace o tom, kolik pedagogů, asistentů a vychovatelů je aktuálně mimo provoz kvůli dlouhodobé nemoci. A rodiče nedostávají informace, jak je výuka v těchto třídách nahrazována,“ uvedl Kubatý. Děti tak podle jeho slov nemají výuku podle rozvrhu, místo učení sledují videa, nebo se učí jiný předmět, než je v rozvrhu.

„Víme třeba o tom, že ve třetí třídě měli celý týden suplování a výuku tam zajišťovaly družinářky,“ řekl další z rodičů Lukáš Játi.

Rodiče dětí devátého ročníků si zase stěžují na absenci učitelů klíčových předmětů, jako jsou matematika či fyzika, a na nejistotu v tom, jak bude zajištěna příprava na přijímací zkoušky. „Odešla i školní psycholožka, která dětem dlouhodobě pomáhala s výběrem střední školy,“ podotkl Kubatý.

Samotní učitelé pak v textu výzvy upozorňují na neexistující systém suplování, nespolupracující a nejisté pracovní prostředí. „Učitelé se necítí bezpečně a nejsou podporování při výkonu své práce,“ shrnul Kubatý.

„Starostka dala přednost rekreaci“

Demonstranti proto žádají okamžité odvolání stávajícího ředitele školy a nové transparentní výběrové řízení, dále nezávislý audit řízení školy a také stabilizaci pedagogického sboru. Odpovědi od starostky obce Dagmar Malíkové se ale hned nedočkali. „Paní starostka dnes dala raději přednost rekreaci,“ posteskl si Kubatý.

Podpory se ale dočkali alespoň u opozičních zastupitelů. „My jsme na jmenování nového ředitele hned v listopadu reagovali. Starostka tento krok ale hájila nesrovnalostmi v hospodaření školy a nutností auditu,“ řekl hnojnický zastupitel Josef Kasper. Ten si tehdy kvůli tomu vzal i den volna a vydal se do školy, aby zjistil, jak se věci skutečně mají. „Zatím to ale vypadá jako zástupný problém a obstrukce, aby nemuseli jmenovat ředitelem vítěze konkurzu, pana Galluse,“ míní Kasper.

Bylo svoláno i několik pracovních schůzek zastupitelů. Na jedné představil Adam Gallus svou vizi vedení školy, na další se mluvilo o novém výběrovém řízení. To však o jeden hlas neprošlo. „Na příštím zastupitelstvu tedy chceme hlasovat o tom, aby bylo starostce odebráno právo, aby rozhodovala o tom, kdo bude ředitel. Umožňuje to zákon o obcích,“ informoval Kasper.

Starostka obce odmítá médiím situaci na škole komentovat. „K základní škole se vyjadřovat nehodlám, od toho je tam pan ředitel,“ řekla redakci iDNES.cz Malíková. Vyjádření ředitele se ale ve středu večer po konání demonstrace zajistit nepodařilo.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Tragickou hromadnou nehodu u Ostravy zavinil o třináct tun přetížený kamion

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadnou nehodu sedmi automobilů na D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, při které ve čtvrtek zemřel jeden člověk a další čtyři se zranili, zavinil notně přetížený kamion. Souprava naložená...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Hromadná nehoda na dálnici u Ostravy kvůli vysypané kulatině. Jeden člověk zemřel

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadná nehoda komplikuje od čtvrtečního rána provoz na dálnici D56 nedaleko Ostravy. Nabouralo tam postupně nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve směru na Frýdek-Místek...

Vánoční trhy v Ostravě 2025: desítky stánků, koncerty hvězd i bruslení na náměstí

Ostravské vánoční trhy letos návštěvníky lákají na širokou nabídku občerstvení....

Vánoční trhy v Ostravě začaly v sobotu 22. listopadu a potrvají až do 23. prosince. Vánoční strom na Masarykově náměstí se slavnostně rozsvítil v sobotu 29. listopadu a zároveň odstartoval na zdejší...

Baník – Pardubice 1:4, domácí na závěr podzimu propadli, dvakrát pálil Vecheta

Pardubický trenér Jan Trousil se u střídačky raduje z třetího gólu svého...

Slezané nezvládli utkání 19. kola první ligy a v závěrečném duelu před zimní pauzou podlehli Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej...

ONLINE: Pardubice drtí Olomouc, Hradec vede v Třinci. Plzeň opět vede v Ostravě

Sledujeme online
Z prvního gólu Hradce Králové se radují jeho střelec Radovan Pavlík (vpravo)...

Dvě předehrávky a jednu dohrávku nabízí středeční program hokejové extraligy. O dva body druhé Pardubice můžou jít po utkání 31. kola s Olomoucí do čela tabulky. Tam by se mohl dostat i třetí Třinec,...

17. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  18:46

Sporný výběr ředitele školy v Hnojníku. Na revoltu žáků navázal protest rodičů

Stovka rozzlobených rodičů protestuje u školy v Hnojníku

Chaos ve vyučování, neustálé suplování kvůli chybějícím učitelům, mizivá komunikace ze strany vedení školy. Problémy po jmenování nového ředitele základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku se...

17. prosince 2025  18:31

Těšínské divadlo v nové kráse, za 150 milionů korun se rok a půl opravovalo

Ředitel Těšínského divadla v Českém Těšíně Petr Kracik ukazuje renovovaný...

Po roce a půl trvající rozsáhlé rekonstrukci se otevřelo Těšínské divadlo v Českém Těšíně. Jediné tuzemské profesionální divadlo, kde souběžně působí český a polský soubor, tak nyní hraje v moderních...

17. prosince 2025  15:42

Hlučín hledá peníze, které pokryjí stavbu depozitáře. Stavba má stát v roce 2027

Město Hlučín pokračuje v přípravách výstavby nového depozitáře Muzea Hlučínska,...

Sedmadvaceti miliony korun potřebuje Hlučín dokrýt plánovanou stavbu depozitáře Muzea Hlučínska, jen v rozpočtu je však nenajde. Na projekt už přitom město získalo dotaci, hotový by měl být do konce...

17. prosince 2025  11:29

Muž uklouzl v Beskydech a poranil si kotník, záchranu komplikoval vítr

Pod vrcholem Lysé hory se zranil turista, který uklouzl na ledové ploše. (16....

Komplikovaný zásah ve složitém terénu Beskyd v úterý absolvovala Horská služba a záchranáři. Vyjížděli na pomoc muži, který cestou na Lysou horu uklouzl na ledě a poranil si kotník. Na tísňovou linku...

17. prosince 2025  10:33

Policie obvinila manažerku lázní, v Karlově Studánce prověřují další výběrová řízení

Horské lázně Karlova Studánka

Policie prověřuje opravy objektů lázní Karlova Studánka na Bruntálsku a v souvislosti se zakázkou na obnovu jednoho z lázeňských domů trestně stíhá jednu z manažerek lázní. Ženu kriminalisté už...

17. prosince 2025  6:45

Během pár měsíců jsme všechno zahodili, štve ostravského kapitána Frydrycha

Kapitán ostravský fotbalistů Michal Frydrych střílí v pokutovém území Pardubic.

Ví, že si ostravští fotbalisté musejí během nynější zimní pauzy především vyčistit hlavu. Kapitán Michal Frydrych věří, že se Baník zvládne odrazit ze dna první ligy výš. Zároveň upozorňuje: „Může...

16. prosince 2025  16:43

Kraj podpoří zajištění zubní pohotovosti v Ostravě, pošle přes dva miliony

Moravskoslezský kraj podpoří zubaře na pohotovosti. (15. prosince 2025)

Ve značně omezené podobě měla od začátku příštího roku fungovat zubní pohotovost v Ostravě, kam jezdí pacienti z celého kraje. Důvodem je změna legislativy, která odpovědnost za lékařské pohotovostní...

16. prosince 2025  16:05

Extraligová házená bude jiná. Talent tým znovu pomůže dětem s autismem

Momentka z extraligového semifinále Talent Plzeň - Dukla Praha

Házená bude jiná. Extraligová, ovšem s nádechem pomoci těm, kteří to potřebují. Talent tým Plzeňského kraje stejně jako v minulých letech nachystal před koncem roku benefiční duel. Dnes v 18 hodin...

16. prosince 2025  14:37

Při zátahu v tržnici jeden cizinec prchal přes plot, druhý se schoval za krabice

Policisté odvádějí jednoho z odhalených cizinců s nelegálním pobytem při zátahu...

Moravskoslezští policisté provedli zátah v ostravské tržnici, kde prodávají především obchodníci asijského původu. Zkontrolovali zhruba tři sta osob a zjistili řadu pochybení. Jeden z cizinců se...

16. prosince 2025  13:05

Ostravě scházejí pěstouni na přechodnou péči, jejich práce je extrémně náročná

Kojenecký ústav a dětské centrum v pražské Krči.

Sociální pracovníci ostravského magistrátu evidují devětadvacet rodin, které mohou vykonávat dočasnou náhradní rodinnou péči o děti v krizových situacích. Potřebovali by jich však více.

16. prosince 2025  10:28

Stará střecha musela pryč, nová ponese soláry. Havířov opravil zimní stadion

Rekonstruovaný zimní stadion v Havířově, renovace střechy a dalších částí...

Největší letošní investici dokončili v Havířově, za zhruba 150 milionů korun tam zrekonstruovali zimní stadion. Největší proměnu má za sebou střecha objektu z roku 1968. Tu starou nejprve jeřáby...

16. prosince 2025  5:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.