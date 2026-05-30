„V případě nevyužití veřejné hromadné dopravy je pak cena deset korun za hodinu, maximálně však šedesát korun denně,“ shrnula mluvčí města Ostrava Gabriela Pokorná.
Zatímco parkoviště na Hranečníku s kapacitou 174 míst řidiči hodně využívají, podobné zázemí v Hlučínské ulici u tramvajové smyčky v Přívoze pro 116 aut bývá skoro prázdné. Na ploše určené především pro lidi přijíždějící z Opavska nebo z dálnice D1 tam obvykle stojí okolo deseti aut, i když řidiči přesedající na veřejnou dopravu zaplatí jen korunu na den.
|
Ostrava má první chytré parkoviště propojené s hromadnou dopravou
Podle náměstka primátora pro investice a dopravu Břetislava Rigera toto parkoviště možná brzy ocení mnohem více lidí. „V polovině června začne uzavírka v souvislosti s rekonstrukcí železničního mostu v Hlučínské ulici, což ztíží příjezd do centra,“ uvedl Riger.
Pokud řidiči nebudou chtít jezdit objížďkami, mohou od tohoto záchytného parkoviště pokračovat dál autobusem. „Ten bude mít společně s vozy integrovaného záchranného systému umožněný průjezd stavbou v Hlučínské,“ vysvětlil Riger.
|
7. června 2024
Parkovací systém na záchytných parkovištích spolupracuje se systémem úhrady dopravního podniku. Zájemci o slevu parkovného si nemusejí pořizovat kartu ODIS, mohou platit i kreditní kartou.