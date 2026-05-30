Šup do MHD, motivuje Ostrava placeným stáním i slevou za přesednutí na veřejnou dopravu

  7:03
Za parkování na městském záchytném parkovišti na Hranečníku ve Slezské Ostravě, které bylo dosud zdarma, řidiči musí nově platit. Pokud však využijí městskou hromadnou dopravu, celodenní parkování je vyjde na symbolických deset korun.
Autobus MHD Ostrava.

„V případě nevyužití veřejné hromadné dopravy je pak cena deset korun za hodinu, maximálně však šedesát korun denně,“ shrnula mluvčí města Ostrava Gabriela Pokorná.

Zatímco parkoviště na Hranečníku s kapacitou 174 míst řidiči hodně využívají, podobné zázemí v Hlučínské ulici u tramvajové smyčky v Přívoze pro 116 aut bývá skoro prázdné. Na ploše určené především pro lidi přijíždějící z Opavska nebo z dálnice D1 tam obvykle stojí okolo deseti aut, i když řidiči přesedající na veřejnou dopravu zaplatí jen korunu na den.

Ostrava má první chytré parkoviště propojené s hromadnou dopravou

Podle náměstka primátora pro investice a dopravu Břetislava Rigera toto parkoviště možná brzy ocení mnohem více lidí. „V polovině června začne uzavírka v souvislosti s rekonstrukcí železničního mostu v Hlučínské ulici, což ztíží příjezd do centra,“ uvedl Riger.

Pokud řidiči nebudou chtít jezdit objížďkami, mohou od tohoto záchytného parkoviště pokračovat dál autobusem. „Ten bude mít společně s vozy integrovaného záchranného systému umožněný průjezd stavbou v Hlučínské,“ vysvětlil Riger.

7. června 2024

Parkovací systém na záchytných parkovištích spolupracuje se systémem úhrady dopravního podniku. Zájemci o slevu parkovného si nemusejí pořizovat kartu ODIS, mohou platit i kreditní kartou.

