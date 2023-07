Zoo pomáhá s ochranou vzácných pěvců, na jejich záchranu darovala 40 tisíc

„Jde o nádherně zelenožlutě zbarveného pěvce z Argentiny, kterého od roku 2008 chováme v naší zoo, ale navíc ho pomáháme zachraňovat společně s nadací Fundación Temaikèn i v jeho domovině,“ uvedla mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

Do ochrany kardinálovce v Argentině se ostravská zoo zapojila v roce 2020, kdy začala podporovat aktivity nadace, která nejen chrání jeho přirozené prostředí, ale i vypouští tyto pěvce zpět do přírody poté, co je zabavila překupníkům na černém trhu.

„Především samečci jsou na černém trhu žádáni kvůli pestřejšímu zbarvení a výraznému zpěvu. Z deseti odchycených jedinců přežije průměrně jen jeden,“ upozornila Nováková.

V roce 2022 poskytla ostravská zoo argentinské nadaci 40 tisíc korun. „Peníze její členové využili na pořízení šesti vysílaček a dvou dalekohledů pro sledování vypuštěných kardinálovců a na nákup náplní do 3D tiskárny na výrobu identifikačních kroužků pro zvířata,“ přiblížil využití peněz koordinátor záchranných projektů František Příbrský.

„V průběhu loňského roku byli pěvci v Argentině vypuštěni do přírody třikrát, a to na dvou různých místech. Díky nim se na svobodu vrátilo 44 kardinálovců zelených zachráněných z nelegálního obchodu, což jsou dvě procenta ze všech volně žijících kusů,“ dodal Příbrský.