„Mládě porodila osmiletá samice, kterou jsme přivezli na jaře loňského roku z německé Zoo Augsburg, aby posílila naše chovné stádo. Byl to její první porod, proto jsme byli napjatí, jak to samice zvládne. Vše ale proběhlo bez komplikací a matka se o mládě vzorně stará,“ popsal inspektor chovu Ivo Firla.
Zoo Ostrava chová zebry Grévyho od roku 1973. „Za tuto dobu se zde podařilo odchovat přes dvacet mláďat. Poslední mládě se u nás narodilo před třemi lety, ale záhy uhynulo, protože nepilo od své matky mléko. Věříme, že tento odchov bude úspěšný,“ doplnil inspektor Firla.
Ve volné přírodě žije zebra Grévyho ve východní Africe. „Je největším a zároveň nejohroženějším druhem zebry. V Červeném seznamu je vedena jako ohrožený druh. V přírodě se vyskytuje v počtu necelých 2 tisíc dospělých jedinců. Přitom ještě v roce 1977 bylo při sčítání zjištěno na 15 tisíc zvířat,“ uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková.
V Somálsku již byla pravděpodobně divoká populace vyhubena, přežívá pouze v Keni a Etiopii. Největší hrozbou pro tyto zebry je intenzívní využívání půdy jako pastvin pro dobytek a obsazování vodních zdrojů domácími zvířaty.
„Pro zachování tohoto druhu lichokopytníka na Zemi je proto velmi důležitá záložní populace chovaná v zoologických zahradách, která je naštěstí poměrně početná a stabilní,“ upozornila mluvčí.
13. června 2025