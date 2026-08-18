VIDEO: Přes zákaz krmili v zoo zvířata, dítě mohlo spadnout do výběhu

Záběry od návštěvníků zoo vznikly v pátek 7. srpna u výběhu mandrilů, tedy největších a nejbarevnějších opic na světě. Dokládají, že někteří lidé se chovají značně hazardérsky – ke zvěři, ale také vůči sobě. A dětem.
„Ze záběrů je patrné, že tito návštěvníci ohrozili nejen zvířata, ale navíc i dítě, které posazené na zábradlí výběhu mohlo snadno spadnout a vážně se zranit,“ upozornila mluvčí zoo Šárka Nováková.
Skupinka lidí také házela do výběhu nějaké krmení. „Jiní návštěvníci je oslovili a nabádali, že tak nemají činit. Nejenže je krmiči ignorovali, ještě je zahrnuli i nevybíravými nadávkami,“ vylíčila mluvčí zoo.
Dodala, že ve skupině mandrilů, kteří patří k ohroženým druhům, je čerstvě narozené mládě. „Takže hrozilo, že na následky pozření nevhodného krmení uhyne jeho matka,“ podotkla mluvčí zařízení, které loni navštívilo přes 600 tisíc lidí.
„Je to pořád dokola. Někteří nedodržují stanovená pravidla,,“ dodala mluvčí. A upozornila, že takoví lidé pro své potěšení hazardují se životy zvířat: „Podáním nevhodné potravy jim mohou způsobit obrovská muka, nezřídka i smrt.“
Ztráty se někdy ani nedají vyčíslit
Ačkoliv leckomu může připadat, že jsou některá zvířata hladová, v žádném případě to není pravda.
Vedoucí zoologického oddělení Jana Pluháčková navíc připomněla, že mezi chovanými zvířaty mají v Ostravě řadu velmi vzácných druhů, které jsou v přírodě ohrožené vyhubením. Někdy jsou tyto druhy vzácné i v zoologických zahradách, kde žije jen pár jedinců.
„A když kvůli nevhodnému krmení návštěvníky uhyne jedna z mála samic, která je schopná odchovávat mláďata, je to ztráta obrovská, která se ani nedá vyčíslit. Trpět důsledkem nevhodného krmení by ale neměla žádná zvířata, vzácná ani ta běžně chovaná,“ zdůraznila chovatelka Pluháčková.
Mluvčí Nováková upozornila, že místem, kde lze zvěř krmit, zůstává expozice Na statku, kde jsou například kozy a ovce. I tam však lidé musí využívat speciálních granulí z prodejních automatů.
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Březí losici nejspíš otrávili návštěvníci, zoo ukázala drastické snímky
„Ale pozor, tyto granule jsou určené pouze jim. Během teplé části roku je možné jinými granulemi nakrmit i ryby v rybnících pod výběhy afrických zvířat,“ vysvětlila mluvčí.
S podobným nešvarem se potýkají všechna podobná tuzemská zařízení. Například v roce 2023 uhynula v zoo v jihočeské Hluboké nad Vltavou březí samice losa evropského. Následná pitva ukázala, že se nejspíše otrávila nevhodným jídlem, které zvířatům někdo hodil do výběhu. A minulý rok ze stejného důvodu zemřela v chebské minizoo lama alpaka.
Chléb a rohlíky způsobují například u přežvýkavců kvašení v žaludku, nadýmání a těžké koliky, sladkosti pak zase zvěři ničí játra, ledviny a trávicí trakt. Už vyloženým jedem jsou plesnivé nebo nahnilé potraviny.
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24. ledna 2023