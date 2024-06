„Nad jeleny asi bděl anděl strážný.“ Zoo sčítá škody a obává se dalších bouřek

Nepřerušený přívod dodávky elektrické energie je pro zoo důležitý. „V líhních zrovna máme velmi vzácné varany i další druhy. V akváriích chováme ohrožené druhy ryb, u kterých každé kolísání teploty může být kritické,“ uvedla Nováková.

Při výpadku automaticky nastartují agregáty, bez proudu však zoo po bouřce zůstala více než dvanáct hodin. „Už jsme se dostávali do situace, jak řešit náhradní zdroje náhradních zdrojů,“ nastínila Nováková.

Bouře se Ostravou prohnala před devátou večer. Hned poté do zoo vyjelo několik chovatelů, aby zmapovali, zda všechny elektřinou napájené provozy fungují.

Ráno pak přijeli ostatní zaměstnanci, aby v pracovních rukavicích a s hráběmi, metlami, lopatami či pilami v rukou postupně odstranili větrem a prudkým deštěm napáchané škody. Uklízelo přes osmdesát lidí, od chovatelů přes zahradníky až po technický úsek a vedení zoo.

„Vyčíslit škody ještě neumíme. Jde o desítky stromů a tisíce větví, které se musí odstranit. Poničené tabule a lavičky, ale také hrazení, především u jelenů a domácích ovcí. Uklidit se z větší části podařilo dnes, teď kontrolujeme stromy a budeme ještě povolávat specialisty. Až na základě jejich stanoviska se rozhodne, zda zítra otevřeme,“ popsala mluvčí.

Dodala, že velkou hrozbou je výstraha pro páteční podvečer a večer, která slibuje další silné bouřky. Může se tedy stát, že se bude celá situace opakovat.

Lidé většinou zareagovali na výzvu zoologické zahrady na sociálních sítích a na výlet vyrazili jinam. Před branami zoo se jich ráno sešly jen desítky a poměrně rychle se rozešli.

Zvířata jsou ve svých výbězích a pavilonech, všechna vypadají v pořádku. „Velké šelmy jako medvědy či lvy automaticky na noc zavíráme do zabezpečených prostor. Právě pro tyto případy, kdy padající strom zničí oplocení a šelma by se tak dostala do volného prostoru,“ vysvětlila Nováková.

Doplnila však, že spousta zvířat zůstává přes noc venku a zejména jeleni měli štěstí. „Nad nimi večer asi bděl anděl strážný. Během bouřky právě v jejich výběhu popadalo velké množství stromů. Ani jeden jelen naštěstí nedošel k újmě,“ uzavřela Šárka Nováková.