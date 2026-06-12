Připravované pavilony pro oba zmíněné druhy kočkovitých šelem mají splňovat nejmodernější chovatelské trendy a zároveň zvířatům poskytnout komfort co nejvíce se blížící podmínkám, v nichž tato zvířata žijí ve volné přírodě.
„V současné době obývají levharti cejlonští a lvi indičtí pavilon indických šelem ještě spolu s binturongy a kočkami cejlonskými. Pavilon pochází z počátku šedesátých let a už přestává vyhovovat současným chovatelským standardům,“ informoval inspektor chovu šelem v ostravské zoo Matěj Vrúbel.
Zahrada se proto rozhodla postavit nová chovatelská zařízení podle současných trendů, která by však svou nadčasovostí měla oslovovat i budoucí generace.
„Naší vizí je vybudovat pro levharty nové chovatelsko-expoziční zařízení na zelené louce, které se bude nacházet v dosud nezastavěné části zoologické zahrady pod stávajícími výběhy asijského safari. Až bude hotové a levharti se přestěhují, přestavěli bychom a výrazně rozšířili původní pavilon šelem, který by nově připadl celý chovu lvů,“ popsal Vrúbel.
Ředitel zoo Jiří Novák vysvětlil i důvod, proč lvi zůstanou v centru zahrady a levharti se přestěhují do nového. „Lvi jsou velmi hluční. V přírodě se jejich řev nese až osm kilometrů daleko. Když zůstanou uprostřed zahrady, kryti dalšími budovami a stromy, nebude jejich řev obtěžovat okolí,“ objasnil Novák.
|
Ostravská zoo má nové lákadlo. Malí levharti vyrazili do venkovního výběhu
Přiblížil také podobu nového zařízení pro levharty. „Půjde prakticky o voliéry, protože levharti jsou stromová zvířata, takže prostor pro ně musí být vysoký, aby lidé měli možnost vidět, jak si levhart vytáhne kořist na strom a tam ji sní, a zároveň shora uzavřený, aby nemohli utéct,“ popsal Novák. Vzhledem k tomu, že levharti cejlonští žijí v oblastech, kde je velmi teplo, budou potřebovat i vyhřívané zázemí.
Chov tohoto druhu je navíc pro Ostravu prestižní záležitostí. „U levhartů cejlonských se jedná o nejdelší nepřerušený chov na světě s výjimkou zoo v Kolombu na jejich domovské Srí Lance. Odchováváme je zde od roku 1977,“ připomněl Vrúbel.
Stamilionové investice
V současné době zoo zahájila veřejnou sbírku na financování projektové dokumentace. „Ta bude velmi nákladná, počítáme, že mezi pěti až deseti miliony korun. Chceme, aby nová zařízení byla opravdu moderní, takže pro inspiraci budeme jezdit do jiných českých či evropských zoo, kde už podobné pavilony mají,“ uvedl Novák.
Informace o sbírce najdou lidé na stránkách zoo. „Kdyby se náhodou poštěstilo a vybralo se víc peněz, než kolik spolknou tyto dva projekty, tak bychom se rádi někdy v budoucnu vrátili k tygrům, které jsme tu kdysi chovali, nebo ke sněžným levhartům,“ nastínil ředitel.
Samotnou stavbu chovatelských zařízení, z nichž první by se mohlo začít budovat do pěti let, by pak financoval zřizovatel zoo, město Ostrava. Šlo by o investice okolo sta milionů korun pro každý z pavilonů.
„Město Ostrava zoo, které je jedním z hlavních turistických cílů ve městě i v celém kraji, dlouhodobě podporuje, skoro každý rok se tady realizuje nějaká větší investice. Letos na konci léta bude otevřen nový pavilon obojživelníků Amphibiarium, ve výstavbě je i pavilon tučňáků, který má být do provozu spuštěn příští rok,“ sdělila náměstkyně primátora Ostravy Lucie Baránková Vilamová.
|
9. května 2025