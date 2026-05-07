Část plameňáků z Ostravy odjela do Německa. Složitý převoz přežili ve zdraví

V ostravské zoo patří plameňáci kubánští mezi jeho ikonické obyvatelé. Početné hejno těchto dlouhonohých ptáků s typickým hlasovým projevem totiž vítá návštěvníky hned u vchodu do zahrady. „Především děti vždy pospíchají od vstupu do zoo rovnou k jejich výběhu, aby pozorovaly, jak se plameňáci brodí ve vodě a hledají potravu,“ přiblížila Nováková.
Zoo Ostrava je přitom v odchovech plameňáků velmi úspěšná, musí ale každý rok řešit, co s pravidelnou nadílkou mláďat. „V přírodě vytvářejí plameňáci tisícová hejna, kapacity v zoologických zahradách jsou určitým způsobem omezené a nelze nechat hejno stále růst. Odrostlá mláďata mohou navíc vyvolávat konflikty a narušovat hnízdění dospělců,“ vysvětlila mluvčí.
V rámci úzké spolupráce mezi zoologickými zahradami proto dochází k přesunům plameňáků, ať už z důvodu zvětšování hejna, nebo začlenění jedince s novým genetickým materiálem do fungující skupiny. „Zoo v německém Karlsruhe aktuálně plánuje velkou zastřešenou voliéru, která pojme až stočlenné hejno těchto starobylých ptáků. Tucet našich jedinců tak doplnil tamní hejno čítající již sedmdesát pět plameňáků ,“ popisuje inspektor chovu ptáků Vojtěch Bonczek.
Převoz plameňáků ovšem není úplně snadný. Kdyby se tito křehcí ptáci rozrušili, hrozilo by riziko úrazu, proto byly při transportu do Karlsruhe použity velké boxy, které měly pouze pevné dno a dřevěnou kostru, zatímco stěny a strop byly látkové. „Všech dvanáct plameňáků tak dorazilo do nového domova v pořádku ještě téhož dne. Nyní jsou již spojeni s tamními plameňáky,“ doplnila Nováková.
Ostravské hejno nyní čítá padesát tři jedinců. „Díky transportu se v naší skupině podařilo srovnat poměr pohlaví a mladí dvou až tříletí jedinci dostanou možnost si najít partnera v jiné instituci a po pár letech se také zapojit do reprodukce ,“ uzavřel Bonczek.
Plameňáci coby ptáci žijící u vody se stali ambasadory právě probíhající kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) s názvem Mokřady pro život (Wetlands for Life)