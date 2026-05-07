Část plameňáků z Ostravy odjela do Německa. Složitý převoz přežili ve zdraví

Autor:
  7:33
Hejno plameňáků kubánských v ostravské zoologické zahradě se snížilo o dvanáct členů, kteří posílili zahradu v Karlsruhe v Německu. V Ostravě i tak zůstává početná komunita čítající třiapadesát těchto vodních ptáků. „Plameňáci cestovali ve speciálních bednách. Cestu zvládli bez úhony,“ uvedla mluvčí zahrady Šárka Nováková.
Plameňáci kubánští jsou v ostravské zoo oblíbenou atrakcí. | foto: Monika Vlčková, Zoo Ostrava

V ostravské zoo patří plameňáci kubánští mezi jeho ikonické obyvatelé. Početné hejno těchto dlouhonohých ptáků s typickým hlasovým projevem totiž vítá návštěvníky hned u vchodu do zahrady. „Především děti vždy pospíchají od vstupu do zoo rovnou k jejich výběhu, aby pozorovaly, jak se plameňáci brodí ve vodě a hledají potravu,“ přiblížila Nováková.

Zoo Ostrava je přitom v odchovech plameňáků velmi úspěšná, musí ale každý rok řešit, co s pravidelnou nadílkou mláďat. „V přírodě vytvářejí plameňáci tisícová hejna, kapacity v zoologických zahradách jsou určitým způsobem omezené a nelze nechat hejno stále růst. Odrostlá mláďata mohou navíc vyvolávat konflikty a narušovat hnízdění dospělců,“ vysvětlila mluvčí.

V rámci úzké spolupráce mezi zoologickými zahradami proto dochází k přesunům plameňáků, ať už z důvodu zvětšování hejna, nebo začlenění jedince s novým genetickým materiálem do fungující skupiny. „Zoo v německém Karlsruhe aktuálně plánuje velkou zastřešenou voliéru, která pojme až stočlenné hejno těchto starobylých ptáků. Tucet našich jedinců tak doplnil tamní hejno čítající již sedmdesát pět plameňáků ,“ popisuje inspektor chovu ptáků Vojtěch Bonczek.

Převoz plameňáků ovšem není úplně snadný. Kdyby se tito křehcí ptáci rozrušili, hrozilo by riziko úrazu, proto byly při transportu do Karlsruhe použity velké boxy, které měly pouze pevné dno a dřevěnou kostru, zatímco stěny a strop byly látkové. „Všech dvanáct plameňáků tak dorazilo do nového domova v pořádku ještě téhož dne. Nyní jsou již spojeni s tamními plameňáky,“ doplnila Nováková.

Ostravské hejno nyní čítá padesát tři jedinců. „Díky transportu se v naší skupině podařilo srovnat poměr pohlaví a mladí dvou až tříletí jedinci dostanou možnost si najít partnera v jiné instituci a po pár letech se také zapojit do reprodukce ,“ uzavřel Bonczek.

Plameňáci coby ptáci žijící u vody se stali ambasadory právě probíhající kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) s názvem Mokřady pro život (Wetlands for Life)

V OKD zjistíme, jaké jsou zásoby uhlí a jestli půjdou vytěžit, řekl Babiš v Karviné

Premiér Andrej Babiš s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou...

Konec současné těžby černého uhlí ano, ale možná ne definitivní. To v úterý večer naznačil premiér Andrej Babiš na mítinku v Karviné. Právě těžba uhlí, výroba oceli nebo sociální dávky byly nosnými...

Provoz na D1 směrem na Polsko stál šest hodin, hasiči uklízeli kamion s herbicidy

Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu se srazilo osobní a nákladní...

Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila dnes odpoledne v Ostravě na šest hodin provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. ČTK o tom informoval mluvčí moravskoslezské policie Jan Segsulka. Jeden řidič...

Sousedé jim trhali střechu, tlupy s mačetami. Přesto z Bedřišky nechci, říká obyvatel

Petr Zajac si před dvaceti lety koupil na Bedřišce domek, který opravil. Celé...

Petr Zajac patří k menšině soukromých vlastníků domků v ostravské kolonii Bedřiška. Byť stojí trochu stranou komunity nájemníků obecních bytů bojujících o své domovy, ani on si hrozící likvidaci...

Baník - Boleslav 0:0, závěru kralovali gólmani. Domácí zůstávají poslední

Ostravský záložník Abdullahi Bewene se snaží dostat k míči kolem...

V první půli nestíhali, v té druhé zase tlačili. Přesto fotbalisté ostravského Baníku doma opět neskórovali a na úvod ligové nadstavbové skupiny o udržení remizovali 0:0 s Mladou Boleslaví. Díky...

Stát navrhuje v Moravskoslezském kraji deset zón pro větrné a solární elektrárny

ilustrační snímek

Deset takzvaných akceleračních oblastí, sedm na Bruntálsku a tři na Opavsku, navrhl stát v Moravskoslezském kraji. Jde o území, kde by větrné či solární elektrárny vznikaly rychleji v jednodušším...

Sluneta využila střeleckého váhání Opavy a protáhla čtvrtfinálovou sérii

Basketbalisté ústecké Slunety slaví výhru v pátém čtvrtfinálovém duelu.

Basketbalisté Ústí nad Labem porazili v pátém čtvrtfinále ligového play off Opavu 87:72 a snížili stav série na 2:3. Velký podíl na výhře Slunety měl autor 28 bodů Nicholas Johnson. Slezané budou mít...

6. května 2026  21:23,  aktualizováno  21:59

Patnáct let v Ostravě. Pro mě obrovská srdcovka, řekl Pommer, jenž míří ke Lvicím

Trenér Zdeněk Pommer po 15 letech odchází od volejbalistek TJ Ostrava. Nově...

Patnáct let! To je pořádně dlouhá doba u jednoho družstva. Zdeněk Pommer ji prožil s volejbalistkami TJ Ostrava, přičemž je dovedl k historickým prvním medailím v extralize, k úspěchům v Českém...

6. května 2026  18:18

Sarkofág je nesmysl. Babiš podpořil Diamo a jeho řešení sanace heřmanické haldy

Ministerský předseda Andrej Babiš po návštěvě heřmanické haldy v Ostravě.

Ministerský předseda Andrej Babiš při své návštěvě Ostravska řešil také spor ohledně sanace haldy v Heřmanicích, jejíž hořící část ohrožuje i nedalekou skládku nebezpečných odpadů. Podpořil při té...

6. května 2026  16:48

Čeští vědci u průlomového zjištění o kukačkách. Strategie snášení je evoluční válka

Vejce rehka a kukačky.

Už od starověku panuje mýtus, že kukačky nosí svá vejce do cizích hnízd v zobáku. Ten se nyní podařilo vyvrátit mezinárodnímu týmu vědců pod vedením Tomáše Grimma z Ostravské univerzity. Jako první...

6. května 2026  14:48

Na Novojičínsku vykolejila část nákladního vlaku, poslední vagon se převrátil

U nádraží ve Štramberku vykolejil poslední vagon nákladního vlaku. (6. 5. 2026)

Na železniční trati mezi Štramberkem a Kopřivnicí na Novojičínsku ve středu dopoledne vykolejil poslední ze 14 vagonů nákladního vlaku. Vagon převážející vápno se kousek za štramberským nádražím, na...

6. května 2026  13:28

Podvodníci obrali stovky lidí o 118 milionů. Neušetřili ani své příbuzné

ilustrační snímek

Velký investiční podvod s téměř třemi stovkami poškozených a škodou za 118 milionů korun odhalili moravskoslezští kriminalisté. Čtveřice podvodníků, z nichž dva byli finančními poradci ve stavebních...

6. května 2026  11:42

Ujíždějící řidič po dopadení nezatáhl ruční brzdu, auto málem smetlo policejní vůz

Policista po honičce pohotově zabrzdil ujíždějící auto

Dramatickou chvíli zažili policisté v Šenově na Ostravsku, kteří naháněli řidiče jezdícího často bez papírů. Podařilo se jim ho dopadnout, muž ale při vystupování z auta zapomněl na ruční brzdu. Jeho...

6. května 2026  10:49

Projekt seniorského domu v Jičíně převzala Penta, konkurence neuspěla

Z celého kasárenského areálu v Jičíně zbyly pouze dvě budovy, ve kterých...

V místě bývalých kasáren u lipové aleje v Jičíně nakonec přece jen vznikne domov pro seniory. Projekt, který před lety rozjela, ale nedokončila nadnárodní skupina SeneCura, převzala společnost Senior...

6. května 2026

Ústecký šéf: Vyoral nemá formu, ale zapne. Ještě proti Opavě zamícháme karty

Ústecký Tomáš Vyoral útočí na koš Opavy.

Mysleli na medaili, ale teď budou basketbalisté Slunety odvracet rychlý konec sezony. Ve čtvrtfinále play off ztrácejí s Opavou 1:3 na zápasy a v domácí hale budou ve středu čelit mečbolu soupeře....

6. května 2026  7:46

Vzhůru na Lysou horu. Výletníci se na vrchol dostanou třikrát týdně i autobusem

Autobusy pravidelně vyvážejí zájemce až na Lysou horu, nejvyšší vrchol...

Téměř devět stovek výškových metrů nastoupá na své trase autobus, který od tohoto týdne opětovně vyráží na pravidelnou linku mezi Raškovicemi na Frýdecko-Místecku a Lysou horou v Beskydech. Lidé,...

6. května 2026  6:17

Nymburští rozebrali Ostravu třetí stovkou, v semifinále jsou i Pardubice. Brno se drží

František Rylich, David Böhm a Jaquan Lawrence (zleva) slaví nymburský koš.

Nymburští basketbalisté vyhráli 116:70 v Ostravě a po vítězství 4:0 na zápasy postoupili v ligovém play off do semifinále. Stejným poměrem ukončily sérii také Pardubice, které uspěly 79:71 v Písku....

5. května 2026  19:34,  aktualizováno  22:25

