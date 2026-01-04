Ostravské valašky v zoo se těší z jehňat. Bílé ovečky mají tmavou srst

Dalibor Maňas
  6:10
V prosinci se ve výběhu ovcí domácích valašek v ostravské zoo narodilo několik jehňat. Tentokrát nemá ani jedno čistě bílou srst, jak je u tohoto plemene obvyklé, ale převládá u nich tmavé zbarvení.
Fotogalerie3

Ovce plemene valaška v ostravské zoo zvládají i velké mrazy. (30. prosinec 2025) | foto: Zoo Ostrava

Ovce domácí valaška patří k odolným plemenům. Bahnice nezřídka rodí mláďata v zimním období.

Jehňata jsou otužilá a od prvních dnů mohou pobývat venku. Zvládají i poměrně nízké teploty.

„Je ale důležité, aby byla po narození rychle osušena. Proto mají samice před porodem k dispozici suchý přístřešek, kde pár dní s čerstvě narozeným jehnětem zůstávají,“ uvedl inspektor chovu v ostravské Zoo Ivo Firla.

Ovce plemene valaška v ostravské zoo zvládají i velké mrazy. (30. prosinec 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Pak už ale pobývají společně se stádem venku, přístřešek však mohou využívat i nadále. Takto odchovaná zvířata jsou odolnější a lépe prospívají,“ vysvětlil.

V Zoo Ostrava v expozici Na statku se během prosince narodilo pět jehňat – dva beránci a tři ovečky.

„Beránci jsou dvojčata a přišli na svět nejdříve – 3. prosince. Následovaly dvě ovečky 5. a 9. prosince. Nejmladší ovečka se narodila 20. prosince,“ přiblížila mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Jedno mládě se narodilo už na konci listopadu, ale nebylo životaschopné a krátce po porodu uhynulo.

„Valašky mají většinou bíle zbarvenou srst. Z pětice čerstvých mláďat ale není ani jedno bílé. Téměř celí černí jsou nejstarší beránci, jedna ovečka má bílé temeno a konec ocásku. Ostatní ovečky jsou pak hnědo-bíle strakaté,“ uvedla mluvčí.

Zoo Ostrava chová valašky od roku 2005. Za tuto dobu se bahnicím narodilo 88 mláďat, z nichž se podařilo odchovat 74.

„Na malé valašky i ostatní zvířata se můžete přijít podívat každý den. Zoo Ostrava je otevřená denně. Aktuální otvírací doba je od 9 do 16 hodin, pokladny, vstup a pavilony se uzavírají v 15 hodin. Až do konce března platí mimosezonní zlevněné vstupné,“ upozornila mluvčí.

