Zoo v Ostravě zavřelo oblíbenou expozici, lidi opakovaně vyzývá k dodržování pravidel

Všechna tuzemská zoologická zařízení se velmi obávají těchto nakažlivých chorob, kvůli kterým se musejí likvidovat celé zasažené chovy, nejčastěji krav. Kdyby se nákaza rozšířila i do zoo, znamenalo by to pro tato chovná zařízení katastrofu.

Zoo Ostrava proto minulý týden uzavřela průchozí výběh pro kozy a ovce kamerunské, zamezila také provozu krmných automatů. A dnes v opatření zahrada pokračuje.

„Jsme nuceni uzavřít celou expozici s domácími zvířaty Na statku. Zároveň žádáme návštěvníky, aby dodržovali odstup kolem hrazení dalších kopytníků a v žádném případě zvířata nekrmili,“ informovala mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

Uvedla, že nákazou jsou ohroženi hlavně sloni a sudokopytníci. Tyto nemoci se přitom šíří velmi snadno, a to i přímým kontaktem se zvěří nebo s jejich produkty. „Dále se šíří kapénkami vzduchem, kontaminovanými povrchy, například oblečením, obuví a auty. Lidé se tímto onemocněním nemohou nakazit, mohou ale působit jako přenašeči viru,“ upozornila mluvčí.

Hlavně dětskými návštěvníky oblíbená expozice Na Statku se tak musela uzavřít. „Situaci pracovníci zoo bedlivě sledují a jsou připraveni učinit další opatření, aby nedošlo k nakažení zvířat,“ naznačila mluvčí Nováková možná další restrikce.