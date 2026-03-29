Pro milovníky teraristiky a exotických zvířat je to zpráva sezony. Krajta písmenková, která z ostravských expozic na čas zmizela, je zpět a navíc v plné síle.
Její nové útočiště v pavilonu Tanganika bylo navrženo tak, aby vynikla její majestátnost i specifický způsob života.
„Návrat krajty písmenkové jsme plánovali delší dobu. Je to vizuálně velmi vděčné téma, protože tento hadí comeback po delší pauze návštěvníky vždy láká. Aktuálně se krajta zabydlela v expozici Noční Tanganika, kde má ideální podmínky,“ uvedla mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.
Výběr pavilonu Noční Tanganika není náhodný. Krajty jsou aktivní především za soumraku a v noci, čemuž odpovídá i světelný režim v expozici.
Návštěvníci tak mají unikátní šanci vidět hada v momentě, kdy je přirozeně aktivní, nikoliv jen stočený v klubku během denního spánku.
„Krajta písmenková je největším hadem Afriky a v přírodě budí zasloužený respekt. V naší expozici se snažíme návštěvníkům ukázat nejen její velikost, ale i to, jak dokonale splývá s okolním prostředím díky své specifické kresbě, která jí dala jméno,“ vysvětlila Nováková s tím, že kresba na kůži připomíná nepravidelné písmo.
Pozor na prsty, varují chovatelé
I když je had od návštěvníků oddělen silným sklem, jeho přítomnost vyvolává silné emoce. Krajty písmenkové jsou známé svou útočnou povahou a bleskovými výpady. Ve volné přírodě dorůstají délky přes pět metrů a jejich stisk je pro kořist fatální.
„Je to zvíře, které v expozici dominuje. Chovatelé při manipulaci v teráriu musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Pro lidi je to fascinující pohled na evoluční dokonalost predátora, který v Africe nemá mnoho přirozených nepřátel,“ doplnila mluvčí zoo.
Krajta písmenková (Python sebae)
Velikost: Největší africký had, dorůstá délky 5 až 6 metrů.