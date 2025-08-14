V Ostravě mají raritní mláďata. Jaguarundi se v zajetí rozmnožuje sporadicky

Autor:
  15:46
Nedávno sestavený pár jaguarundi v ostravské zoo má dvě mláďata. Chovatelé se před porodem rozhodli pro neobvyklý krok, samce od samice neoddělili. A setkali se s úspěchem, chovný pár situaci zvládl a matka prvorodička se o dvojici mladých vzorně stará. Zdravotní prohlídka v těchto dnech ukázala, že jde o malé samečky.

Chovný pár jaguarundi vznikl v ostravské zoo v březnu. Tvoří jej desetiletý samec a dvouletá samice. Ta sice z italského Parco Faunistico La Torbiera do Ostravy dorazila už loni, spojit se samcem ji ale nebylo možné.

Součástí stáda v ostravské zoo je i malá zebra. Samečkovi ještě není ani týden

„V té době probíhaly úpravy jejich expozice a zvířata pobývala v prostorech nevhodných pro spojování,“ vysvětlila mluvčí zoologické zahrady Šárka Nováková.

V Zoo Ostrava se rozmnožili jaguarundi. Samice prvorodička se ukázala jako vzorná matka.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Vzhledem k plaché a nervózní povaze samice navíc chovatelé museli postupovat opatrně. „I u malých koček může spojování představovat riziko úmrtí jednoho ze zvířat. Nakonec ale vše proběhlo hladce a během několika minut bylo možné zaznamenat u páru výraznou vokalizaci. Ta je u jaguarundi specifická, neboť dosahuje nejvyšší frekvence mezi všemi kočkovitými šelmami a lze ji připodobnit k hvízdání,“ dodala Nováková.

Poprvé dvojici mláďat chovatelé zaznamenali 23. května. První týdny po porodu trávila čas ve vnitřních prostorech výběhu v boudičce. Podobně jako v přírodě, kde mláďata zůstávají v bezpečí úkrytu, jímž bývá nora, dutiny stromů nebo prostor mezi kameny. Chovatelé proto vše nechali na samici.

Samice prvorodička je vzornou matkou

„S ohledem na věk samice a fakt, že se jednalo o prvorodičku, panovala skepse ohledně úspěchu odchovu. Samice se ovšem ukázala jako vzorná matka, která svou premiéru zvládla na výbornou,“ konstatoval Matěj Vrúbel, inspektor chovu šelem v Zoo Ostrava.

Chovatelé na přírodě nechali i samotný porod, když zvolili jiný přístup než v minulosti. „Rozhodli jsme se samce neoddělit před očekávaným porodem, což je běžná praxe. Z přírody existuje pár záznamů, kde bylo pozorováno více zvířat pohromadě, což může naznačovat jistou míru sociality. To se nakonec ukázalo jako správná volba,“ dodal Vrúbel.

Sedm statečných. Mladí ostravští puštíci létají na svobodě v Rakousku

Teď už zaměstnanci zoo znají i pohlaví mláďat. Srpnová veterinární kontrola prozradila, že jde v obou případech o samce. „Z odchovu máme velkou radost, protože je to už více něž 22 let, kdy se u nás mláďata této zajímavé kočky narodila. A to i proto, že v evropských zoologických zahradách chov jaguarundi stagnuje,“ komentoval Vrúbel.

V Evropě žijí jen tři desítky jedinců

Jaguarundi svým vzhledem připomíná spíše lasicovitou šelmu, patří ale mezi malé kočky příbuzné gepardovi či pumě. V divočině se vyskytuje od jižní Arizony v USA po severní Argentinu a obývá deštné lesy, savany, suché křovinaté oblasti i bažiny. Zatím nepatří k ohroženým druhům, ale počty této kočky v přírodě klesají.

V ostravské zoo lidé jaguarundi mohou vidět v komplexu Jižní Amerika, kde v jednom z výběhů už řádí i dvojice mladých samečků. Celkem v šestnácti zoologických zahradách v Evropě žije jen 36 jedinců. V zajetí se množí sporadicky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zchátralý hotel z Party hic se má přestavět. Megalomanský projekt, bouří se místní

Kdysi to býval oblíbený horský resort, rekreační středisko Státní banky československé, dokonce se před ním v roce 1976 natáčela část filmové komedie o hornickém kolektivu na mléčné výživě Parta hic....

Tisíce lidí na gastrofestivalu v horských lázních. Nevhodná monstr akce, míní kritici

Podpora místních farmářů a turistiky, nebo zbytečné narušení lázeňského klidu a přírody? Víkendový Pojez Fest v Jeseníkách, který pořádal Moravskoslezský kraj, nalákal do Karlovy Studánky tisíce...

Zmatený a slabozraký senior jel v protisměru, míjel osobáky i kamiony

„On se rozhodl skončit s životem,“ komentuje na videu hlas starostky Města Albrechtice Jany Murové nebezpečnou jízdu řidiče, který ve středu na Bruntálsku vjížděl protijedoucím autům, autobusům i...

Houkající policejní auto bouralo s jiným vozem, pak srazilo chodce. Pět zraněných

Nedaleko centra Opavy se dnes po poledni střetl policejní vůz se zapnutým majákem s jiným osobním vozidlem. Po střetu se služební automobil navíc dostal mimo silnici, kde srazil člověka. Při nehodě...

Mladík vjel příliš rychle do zatáčky, po nárazu do stromu zemřel jeho kamarád

Hasiči, policie, záchranka i vrtulník spěchali v pondělí odpoledne do Heřmanovic na Bruntálsku, kde se stala vážná dopravní nehoda. Mladý řidič BMW tam nezvládl ve velké rychlosti projet zatáčku,...

Improvizace i příliv lidí. Červencové deště se propsaly do návštěvnosti památek

Na hradech podle potřeby improvizují a hledají náhradní řešení, zámky si uplynulou polovinu letošního léta s deštivým, nepříliš letním počasím spíše chválí. „Druhá půlka sezony je ale ještě před...

14. srpna 2025  16:59

V Ostravě mají raritní mláďata. Jaguarundi se v zajetí rozmnožuje sporadicky

Nedávno sestavený pár jaguarundi v ostravské zoo má dvě mláďata. Chovatelé se před porodem rozhodli pro neobvyklý krok, samce od samice neoddělili. A setkali se s úspěchem, chovný pár situaci zvládl...

14. srpna 2025  15:46

Hrozilo, že spadne na skleněnou kopuli. Začala demolice komína obchoďáku Breda

Práce v někdejším obchodním domě Breda odkrývají další bolavá místa a nutné investice do právě opravované památky. Přes dva a půl milionu bude stát obnova komína, který je v havarijním stavu. Město...

14. srpna 2025  13:25

Fantom odpočívadel. Kamioňáci spali ve voze, zloděj jim zatím vykrádal kabiny

Pět měsíců moravskoslezští kriminalisté pátrali po tajemném vykradači aut zaparkovaných na odpočívadlech u čerpacích stanic na dálnici D1 na Novojičínsku. Kamiony zloděj vykrádal i v době, kdy tam...

14. srpna 2025  9:46

Tisíce lidí na gastrofestivalu v horských lázních. Nevhodná monstr akce, míní kritici

Podpora místních farmářů a turistiky, nebo zbytečné narušení lázeňského klidu a přírody? Víkendový Pojez Fest v Jeseníkách, který pořádal Moravskoslezský kraj, nalákal do Karlovy Studánky tisíce...

14. srpna 2025  9:15

Zmatený a slabozraký senior jel v protisměru, míjel osobáky i kamiony

„On se rozhodl skončit s životem,“ komentuje na videu hlas starostky Města Albrechtice Jany Murové nebezpečnou jízdu řidiče, který ve středu na Bruntálsku vjížděl protijedoucím autům, autobusům i...

13. srpna 2025  20:27,  aktualizováno  22:21

Baník Ostrava v Konferenční lize: program, soupeř, historie, kde sledovat

Baník Ostrava po vyrovnaném boji vypadl ve 2. předkole Evropské ligy s polskou Legií Varšava (2:2, 1:2) a spadl do 3. předkola Konferenční ligy. A i tady ho čeká těžký sok. O postup do play off ...

13. srpna 2025  19:35

Austria - Baník: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Parádní přestřelka v prvním souboji dává tušit dramatickou odvetu. Fotbalisté Baníku Ostrava po vítězném domácím utkání nad Austrií Vídeň (4:3) zabojují na hřišti soupeře o play off Konferenční ligy....

13. srpna 2025  19:30

Hrady CZ se přesouvají na Opavsko. Hvězdy pobaví v podhradí malebného zámku

Letní atmosféra v podhradí, rocková hudba, česká scéna, hudební hity, masky i památky, to vše čeká na návštěvníky oblíbeného putovního festivalu Hrady CZ, který slaví jubilejní dvacetiny. V pátek a...

13. srpna 2025  12:25,  aktualizováno  18:11

Zchátralý hotel z Party hic se má přestavět. Megalomanský projekt, bouří se místní

Kdysi to býval oblíbený horský resort, rekreační středisko Státní banky československé, dokonce se před ním v roce 1976 natáčela část filmové komedie o hornickém kolektivu na mléčné výživě Parta hic....

13. srpna 2025  17:59

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Z Liberce přijel do Ostravy žirafí samec. Mezi třemi samicemi má jediný úkol

Na rok přijel z Liberce do Ostravy. A úkol má veskrze jediný: zplodit potomka a rozšířit tak chov žiraf. Takové je hlavní poslání nového samce žirafy Rothschildovy, který v ostravské zoologické...

13. srpna 2025  9:49

Neobvyklý parkovací dům. V podzemí budou auta, na střeše moderní sportoviště

Nový trend využití ploch ve městech na stále více nedostatková místa pro auta a zároveň zachování jejich kvality pro jiné účely se podařilo prosadit radním ostravského obvodu Poruba. Na místě...

12. srpna 2025  15:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.