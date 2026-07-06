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Samec největšího holuba světa se při námluvách ukláněl, na první mládě se čekalo 15 let

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  7:46
Historicky první mládě největšího holuba světa, korunáče, se po 15 letech chovu...

Historicky první mládě největšího holuba světa, korunáče, se po 15 letech chovu podařilo odchovat v Ostravě. | foto: Zoo Ostrava, Monika Vlčková a Enrico Gombala.

Historicky první mládě největšího holuba světa, korunáče, se po 15 letech chovu...
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Zoologická zahrada Ostrava slaví historický úspěch, když se jí po 15 letech chovu podařilo odchovat první mládě korunáče Sclaterova, největšího holuba světa. Mladý chovný pár ptáků z Nové Guineje úspěšně vyvedl potomka v průchozí voliéře Papua, což je v evropských zoo výjimečný výsledek.

Korunáč Sclaterův obývá v ostravské zoo Voliéru Papua, do které mohou návštěvníci vstoupit a užít si bezprostřední blízkost zvířat – nejen korunáčů, ale i dalších pestrých papuánských ptáků.

„Nyní je mezi nimi k vidění i historicky první mládě největšího holuba světa,“ uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková.

Korunáči jsou mohutní novoguinejští holubi charakterističtí svým modrofialovým zbarvením a výraznou chocholkou na hlavě.

Historicky první mládě největšího holuba světa, korunáče, se po 15 letech chovu podařilo odchovat v Ostravě.

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„Celkem rozeznáváme čtyři druhy, které se od sebe mírně liší zbarvením i tvarem chocholek. Areály jednotlivých druhů se částečně překrývají a jsou známy i případy mezidruhového křížení,“ uvedla mluvčí.

Korunáči tráví mnoho času sběrem potravy na zemi, hnízdí však v korunách stromů. „Živí se především ovocem a drobnými bezobratlými,“ doplnila.

Chov korunáčů začal v Ostravě v roce 2011. Současný chovný pár tvoří sedmiletý samec ze zoo v dánské Kodani a mladá samice ze zoo v německém Duisburgu.

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„Samici jsme získali v roce 2024, kdy byla teprve rok stará. Vzhledem k jejímu nízkému věku byli oba ptáci dlouho odděleni a postupně si na sebe zvykali přes pletivovou stěnu. Samci mohou být velmi nevyzpytatelní, proto bylo důležité, aby se seznamovali bezpečně a nemohli si vzájemně ublížit,“ popisuje Vojtěch Bonczek, inspektor chovu ptáků v Zoo Ostrava.

Samec se samici uklání

Spojení páru na jaře roku 2025 proběhlo bez problémů. Během námluv se samec samici „uklání“ a vydává dunivé zvuky.

Měsíc po spojení chovatelé pozorovali, jak ve voliéře hledají větve a přenášejí je do zázemí.

„V zázemí jsme proto umístili velké hnízdní koše na vyvýšená místa. Jeden z nich pár přijal a postupně jej vystlal větvemi. Následovala první hnízdění a pokusy o odchov mláděte, pár však zpočátku úspěšný nebyl,“ popsal Bonczek.

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Problematické je i správné krmení takzvaným holubím mlékem, které se rodičům vytváří přibližně během prvních dvou týdnů po vylíhnutí mláděte. Poté mládě postupně přechází na pevnou stravu.

„Letos pár zahnízdil poprvé v březnu a po měsíční inkubaci se opět vylíhlo živé mládě. Tentokrát byli rodiče úspěšní a mládě necelé čtyři týdny po vylíhnutí opustilo hnízdo. Momentálně jej rodiče vodí ze zázemí do průchozí voliéry Papua, kde jej mohou s trochou trpělivosti pozorovat i návštěvníci,“ uvedl Vojtěch Bonczek.

Ptáci jsou citliví na stres během hnízdění. Jejich mláďata jsou proto v lidské péči poměrně vzácná. Chovu korunáče Sclaterova se aktuálně věnuje 27 zoologických zahrad v Evropě, avšak za poslední rok zaznamenaly odchov mláďat pouze čtyři, mezi nimi poprvé i Zoo Ostrava.

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