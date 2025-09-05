Vzácná kočka cejlonská je nejmenší na světě, v Ostravě přivedla na svět mládě

Autor:
  15:59
V pavilonu indických šelem v Zoo Ostrava je k vidění unikátní přírůstek - mládě kočky cejlonské. Kotě se narodilo na konci června a je to samička. Radost z úspěšného odchovu podle pracovníků zahrady podtrhuje fakt, že tento nejmenší zástupce kočkovitých šelem je velmi vzácným druhem chovaným v zoologických zahradách.
Fotogalerie2

Mládě kočky cejlonské (1. září 2025) | foto: Zoo Ostrava, Foto David Drozd

Mládě kočky cejlonské se v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava narodilo 27. června 2025. „První týdny života trávilo spolu se samicí v bezpečí úkrytu, neboť mláďata kočkovitých šelem se rodí slepá a plně závislá na péči matky,“ popsala mluvčí zoo Šárka Nováková.

„Nyní je už ale mají návštěvníci možnost zahlédnout v pavilonu Indické šelmy. Samec je k vidění ve výběhu naproti pavilonu, kde stráví určitou dobu s druhou chovnou samicí. I když se odchov prozatím vyvíjí nadmíru optimisticky, stále zůstáváme mírně skeptičtí, neboť za úspěšně odchované budeme moct mládě považovat až za několik měsíců,“ vysvětlil Matěj Vrúbel, který má v zoo na starosti chov šelem.

Kočka cejlonská je v zoologických zahradách velmi vzácná. „Chovají ji ve třinácti evropských institucích. Celá evropská populace čítá pouhých čtyřicet jedinců, přičemž za poslední rok se zvířata rozmnožila jen ve dvou zoo, z nichž jedna je právě ta ostravská,“ upozornila mluvčí.

Mládě kočky cejlonské (1. září 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Mimo Evropu chovají kočku cejlonskou jen dvě instituce v Asii. Zoo Ostrava se dlouhodobě řadí k úspěšným chovatelům tohoto druhu. Kočky cejlonské jsou zde chovány od roku 2012. Během této doby se podařilo odchovat celkem jedenáct mláďat, to letošní je tedy dvanácté v pořadí.

„V současné době máme dvě téměř pětileté chovné samice, přičemž každá z nich již v minulosti odchovala mládě. Mezi nimi střídáme chovného samce. Všechna naše zvířata patří k nejmladším v rámci evropské, rapidně stárnoucí populace. Každý přírůstek je tedy nesmírně cenný pro zachování tohoto druhu v lidské péči,“ vysvětlil Vrúbel.

V Ostravě obnovili chov manulů. Tyto huňaté a otužilé tvory decimují nákazy

Kočka cejlonská patří mezi nejmenší kočkovité šelmy. Obývá suché opadavé lesy na indickém subkontinentu. Poddruh chovaný v ostravské zoo se vyskytuje pouze na Srí Lance, kde byl zaznamenán výskyt i v tropickém deštném lese.

„Přestože dává přednost husté vegetaci a kamenitým oblastem, zatoulává se také do zemědělské a osídlené krajiny, kde ji lákají hojní hlodavci. Je to excelentní lezec po stromech, ale kořist loví zejména na zemi. Tu tvoří převážně hlodavci, plazi a ptáci,“ uvedla Nováková. „V Indii byl dokonce pozorován jedinec, který v tlamě nesl netopýra.“

V ostravské zoo se těší ze vzácného kotěte, lidé nemohli k výběhu dva měsíce

Kočka cejlonská je aktivní především za soumraku a v noci. Samice je březí 66–70 dní a rodí jedno až dvě mláďata, která v přírodě ukrývá v dutinách stromů a pod skalními převisy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Nemohl jsem se udržet a flákl mu, byl to zkrat. Útočník na Babiše promluvil

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. Podle jeho slov to byl zkrat, který ani on sám nečekal. „Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho...

Kdo útočil na Babiše? Na Facebooku tepal šéfa ANO a psal o znárodnění Agrofertu

Andreje Babiše na pondělním předvolebním mítinku podle zjištění iDNES.cz napadl Vladislav N. z Frýdecko-Místecka. Muž se na svém profilu na Facebooku často ostře vymezoval proti šéfovi ANO i firmě...

Útočník, který napadl Babiše, se omluvil. Přidal také přání k narozeninám

Muž, který v pondělí odpoledne na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku udeřil lídra moravskoslezské kandidátky Andreje Babiše berlí, se mu prostřednictvím sociální sítě...

Z poštovního vagonu obydlí. O unikátní nocleh se v obci na Krnovsku losuje

Starý poštovní vagon už stojí na nádraží v Úvalně na Krnovsku na nádraží několik let. Obec si vyřazený drážní vůz pořídila, když odkoupila chátrající nádražní budovu, v níž zřídila informační centrum...

Vzácná kočka cejlonská je nejmenší na světě, v Ostravě přivedla na svět mládě

V pavilonu indických šelem v Zoo Ostrava je k vidění unikátní přírůstek - mládě kočky cejlonské. Kotě se narodilo na konci června a je to samička. Radost z úspěšného odchovu podle pracovníků zahrady...

5. září 2025  15:59

Smutná bilance severní Moravy, o prázdninách zemřelo na silnicích sedm lidí

Sedm mrtvých, takový je výsledek prázdninových statistik dopravních nehod v Moravskoslezském kraji. Oproti loňskému roku je to výrazné zhoršení, tehdy během července a srpna zemřel na silnicích v...

5. září 2025  14:07

Varaďův plán pro omlazené Vítkovice: Stvořit obroušené diamanty

Už ve středu na ledě Karlových Varů vstoupí do nového ročníku extraligy hokejisté Vítkovic. S výrazně obměněným kádrem, novým kapitánem, pozměněným realizačním týmem.

5. září 2025  13:30

Ještě před začátkem stavby chtějí záruky. Starostové se přeli kvůli vysokorychlostní trati

Výhrady, připomínky, ale i návrhy starostů obcí ležících podél zvažované trati vysokorychlostní železnice (VRT) mezi Prosenicemi a Ostravou řešili na včerejším setkání v Klimkovicích u Ostravy...

5. září 2025  11:55

Školáci si na Art & Science vyzkoušeli jednoduché vědecké experimenty

Kampus VŠB – Technické univerzity Ostrava se ve čtvrtek proměnil v centrum technických zajímavostí, kreativity, vědy a zábavy. Festival Art & Science, který univerzita pořádá už od roku 2015, znovu...

5. září 2025  8:59

Babiš opět mezi lidmi. Berli na ochranu nepřijal, ze stánku ANO takřka nevyšel

Tři dny po útoku berlí v Dobré na Frýdecko-Místecku se šéf hnutí ANO a lídr moravskoslezské kandidátky Andrej Babiš vrátil do kolotoče předvolebních setkání s občany. Mítink v centru Ostravy se...

4. září 2025  18:24

Machinace se zakázkami. Policie stíhá osm lidí a tři firmy, i krajského exnáměstka

Policie zahájila trestní stíhání osmi lidí a tří právnických osob kvůli zakázkám malého rozsahu, které v minulosti zadávaly moravskoslezské krajské organizace. Mezi obviněnými je podle ní i jeden...

4. září 2025  13:25

Odvoz německého odpadu z Bruntálska začne 9. září, přijel první nakladač

Odvoz nelegálního německého odpadu z Jiříkova na Bruntálsku začne v úterý 9. září. Zástupci společnosti IGRO Tachov, která má německou matku, dnes přijeli na místo s první těžkou technikou. Další...

4. září 2025  12:39

Co se děje s Baníkem? Vůbec nic. Hledání posil jsme zřejmě zaspali, uznává Brabec

Výprodej? Propad Baníku? „V žádném případě,“ reaguje na spekulace některých fanoušků a médií o nynějším dění v ostravském fotbalovém klubu jeho majitel Václav Brabec. Mnohé vyděsil špatný vstup do...

4. září 2025  11:32

Ostravská dopravní kalvárie v půlce, provoz na Rudné se převede na opravené strany

Během podzimu by měla být dokončena první polovina oprav mostů v Rudné ulici v Ostravě, které od začátku tohoto roku výrazně ovlivňují dopravu. Provoz je kvůli opravám sveden hned na čtyřech mostech...

4. září 2025  10:58

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Krupobití připravilo frýdecko-místecké házenkáře o halu. Začnou venku

Komplikovaný vstup do sezony čeká házenkáře Frýdku-Místku. Zatím netuší, kdy se budou moci vrátit do své haly u 6. základní školy, jejíž střechu koncem června poničilo krupobití. „Ze začátku to byl...

4. září 2025  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.