Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ostravská zoo představila nové lákadlo, moderní pavilon pro obojživelníky

Autor:
  7:11
Nový pavilon pro obojživelníky za 55 milionů korun otevřela ostravská zoo. Amphibiarium stojí hned za vstupem do areálu a díky černo-žlutému provedení připomíná zbarvení mloka. Postupně se v něm zabydlí žáby, mloci, čolci a další obojživelníci. Celkem zde najde útočiště čtyřicet živočišných druhů.

„Obojživelníci patří k nenápadným a často opomíjeným živočichům, přesto mají v přírodě nezastupitelnou roli. Jsou rovněž důležitou součástí potravních řetězců a díky své citlivosti na změny prostředí zároveň fungují jako významní ukazatelé stavu ekosystémů,“ upozornila mluvčí zoo Šárka Vlčková s tím, že právě jejich citlivost se stává jedním z důvodů, proč patří mezi nejohroženější skupinu obratlovců.

Ostravská zoo má nový pavilon obojživelníků
Každý druh musí mít v Amphibiariu vlastní oddělený biotop.
Amphibiarium se nachází hned u vchodu do ostravské zoo.
V interiéru Amphibiaria narazí návštěvníci na imitaci deštného pralesa.
5 fotografií

Podle mezinárodního Červeného seznamu ohrožených druhů je tak téměř polovina známých druhů obojživelníků ohrožena vyhubením. Příčin je více, od úbytku a ničení jejich přirozeného prostředí přes znečištění vody a změny klimatu až po infekční onemocnění, která mohou decimovat celé populace.

Nové Amphibiarium chce na tuto problematiku upozornit. Návštěvníkům přiblíží rozmanitost obojživelníků, způsob jejich života i hrozby, kterým ve volné přírodě čelí. Zároveň ukazuje, že jejich ochrana není záležitostí pouze exotických oblastí, pomoc potřebují i v naší přírodě.

VIDEO: Přes zákaz krmili v zoo zvířata, dítě mohlo spadnout do výběhu

„V pavilonu je na 40 samostatných malých i větších biotopů za sklem. Obojživelníci jsou nesmírně citliví, především na infekční onemocnění chytridiomykózu, proto byla zapotřebí přísná karanténa každého dovezeného jedince, než se zvířata umístí do společné budovy nové stavby,“ uvedl ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tohle monstrum jelo stovky kilometrů. Souprava s jeřábem byla přetížená o 57 tun

Inspektoři se nestačili divit. Souprava s jeřábem byla přetížená o rekordních...

Inspekce silniční dopravy (INSID) zastavila v noci na čtvrtek na Ostravsku soupravu přetíženou o 57 tun. Převážela jeřáb z německého Magdeburku do Přerova. Bez potřebných povolení projela z Německa...

Z nádraží v Karviné ujelo osmnáct vagonů. Soupravu zabrzdila statečná strojvedoucí

Hlavní nádraží v Karviné

K železničnímu neštěstí se minulý týden schylovalo na trati mezi Karvinou a Bohumínem. Z karvinského nádraží se totiž rozjela souprava nákladních vagonů a nebýt pohotové reakce strojvůdkyně z jiného...

Nepomáhají někdy ani svářečské rukavice. Stěny inhalatoria stavbaři plní trnkami

Stavbaři začínají ručně osazovat solankovou stěnu trnkovou výplní. Jednotlivé...

Solankovou stěnu právě vznikajícího inhalatoria v Karviné začali stavbaři ručně osazovat trnkovou výplní. Po hustě uložených větvičkách bude solanka stékat, tříštit se a odpařovat, aby aerosol lidé...

Baník - Olomouc 1:0, vítěznou sérii hostů parádně uťal Míček, Gning se ošklivě zranil

Sestřih zápasu
Olomoucký obránce Louis Lurvink odehrává míč před napadajícím Vítem Škrkoňem z...

Fotbalisté Olomouce v lize třikrát za sebou uspěli, vyšplhali až na třetí místo tabulky. Ale na ostravský Baník si v šestém kole Chance Ligy nepřišli. Domácí si díky parádní premiérové trefě...

Ostrava-Jih zbourá problematickou ubytovnu Soiva, na Hlubině vzniknou byty

Ubytovna Soiva v ostravském Zábřehu končí. Město objekt vykoupilo za téměř sto...

Největší ostravský obvod Ostrava-Jih pokračuje v likvidaci neblaze proslulých ubytoven. Město odkoupilo za bezmála 100 milionů korun problémovou ubytovnu Soiva v Zábřehu, kterou po složitých...

Ostravská zoo představila nové lákadlo, moderní pavilon pro obojživelníky

Ostravská zoo má nový pavilon obojživelníků

Nový pavilon pro obojživelníky za 55 milionů korun otevřela ostravská zoo. Amphibiarium stojí hned za vstupem do areálu a díky černo-žlutému provedení připomíná zbarvení mloka. Postupně se v něm...

4. září 2026  7:11

Legendární Scooter v září ovládne Ostravu. V Mustang Aréně vystoupí i autor hitu Ma Chérie

Ve spolupráci
Ostrava zažije obří rave noc. Na festivalu vyrazí na pódium Scooter i hitmaker DJ Antoine

Taneční horečka, lasershow a hymny, které definovaly celou jednu generaci. Ostrava se v pátek 18. září 2026 promění v centrum evropského ravu. Do industriální metropole dorazí v rámci indoorového...

3. září 2026  17:31

Povodní zničený bazén v Krnově je v provozu, podpírají jej ocelové sloupy

Předloňská povodeň poškodila krytý bazén v Krnově, ten je nyní konečně opravený...

Opravený krytý bazén v Krnově brázdí první plavci. Vypuštěný zůstal celou minulou sezonu kvůli problémům se statikou způsobeným stářím budovy i předloňskou podzimní povodní, jež vyplavila zeminu pod...

3. září 2026  16:32

Nová Osmička bude patřit módě, na molu se objeví i držitelky titulu Miss

Třetí ročník City Fashion Show uzavře festivalovou sezonu ve frýdecko-místecké...

Speciální přehlídkové molo ve tvaru U, nejkrásnější ženy z regionu i lokální patrioti se objeví ve čtvrtek 3. října v Nové Osmičce ve Frýdku-Místku. Nově otevřený kulturní areál se stane už potřetí...

3. září 2026  13:23

Stavbaři bourají druhou část Slezanky, okolní památky pohlídají senzory

Stavbaři se v Opavě pustili do druhé etapy bourání bývalého obchodního domu...

V Opavě odstartovalo bourání druhé části bývalého obchodního domu Slezanka. Stavbaři železobetonový komplex v historickém jádru Opavy nejprve zbaví oken, dveří a dalších prvků, a pak její skelet...

3. září 2026  12:09

Plánovaná Rezidence Beskydy naráží na odpor, lidé se bojí o vodu i zhoršení dopravy

Obyvatelé Ostravice na bouřlivém setkání s vedením obce vyjádřili zásadní...

Plánovaná výstavba Rezidence Beskydy se 72 byty vyvolala v Ostravici na Frýdecko-Místecku odpor místních i nově vzniklého spolku Čisté Peřeje. Lidé se obávají zejména znečištění studní vsakováním z...

3. září 2026

Rodit doma bývalo bezpečnější, maminky více umíraly v nemocnicích, říká historička

Premium
Historička Sabina Máchová z Muzea Novojičínska. (31. srpna 2026)

Do dob, kdy příchod dítěte na svět byl především doménou porodních bab, se ve svém bádání vrací historička Sabina Máchová z Muzea Novojičínska. „Jednou z nejdůležitějších věcí, které se po nich kdysi...

2. září 2026  17:30

Ostrava-Jih zbourá problematickou ubytovnu Soiva, na Hlubině vzniknou byty

Ubytovna Soiva v ostravském Zábřehu končí. Město objekt vykoupilo za téměř sto...

Největší ostravský obvod Ostrava-Jih pokračuje v likvidaci neblaze proslulých ubytoven. Město odkoupilo za bezmála 100 milionů korun problémovou ubytovnu Soiva v Zábřehu, kterou po složitých...

2. září 2026  12:21

Pyrotechnika odpálená v davu baníkovců zranila pět lidí, policie stíhá čtyři fanoušky

Výbuch pyrotechniky před před nádražím v Ostravě-Vítkovicích v dubnu 2025...

Kriminalisté obvinili čtyři fotbalové fanoušky, kteří loni podle vyšetřování nesprávným odpálením pyrotechniky v tisícovém davu před nádražím v Ostravě zranili pět lidí. Dva ze zraněných náleží ke...

2. září 2026  12:08

Radní posunuli jednání zastupitelů kvůli festivalu, je z toho pře o zákonnost

ilustrační snímek

Posunutí zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje o jediný den vyvolalo spor o zákonnost jednání. Opoziční zastupitel a někdejší hejtman Ivo Vondrák (STAN+OK) tvrdí, že kraj změnou data na 16....

2. září 2026  8:09

Hnutí ANO chce v Ostravě zpět primátora, lídrem Vereš. O senát bojuje Vilamová

Lídr hnutí ANO pro komunální volby v Ostravě. Třicetiletý Richard Vereš je nyní...

S takřka maximálními cíli vstoupilo do předvolební kampaně v Ostravě hnutí ANO. Na magistrátu chce nazpět primátorský řetěz, o který hnutí přišlo na jaře 2023 po vnitřních rozporech. A nyní vedení...

2. září 2026  6:21

Armáda „odvelela“ nadějnou smečařku Laifrovou z Ostravy do Brna

Smečařka Agáta Laifrová, která se rozhodla pro studium na Univerzitě obrany v...

Byť se v minulé sezoně zařadila mezi nejúdernější volejbalistky české extraligy, nechce se smečařka Agáta Laifrová úplně oddat volejbalu. Chce být vojákyní, a tak se chystá na studium vojenských...

1. září 2026  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.