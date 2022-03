Ostravská zoo má největší skupinu hulmanů posvátných na světě

„Mezi mláďaty je zatím třináct samců a dvanáct samic. U nejmladšího, které se narodilo třináctého března, zatím chovatelé pohlaví neznají,“ řekla mluvčí Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava Šárka Nováková. Podotkla ale, že část těchto primátů Ostravu letos opustí.

„Žijí sice ve velkém komplexu s přírodním výběhem, ale jeho kapacita je již naplněná, proto šestnáct hulmanů odcestuje do Polska. V dubnu odjedou dvě samice se čtyřmi potomky do Zoo Katowice, později deset mladých samců do Zoo Lodž. I pak bude naše chovná skupina největší na světě,“ dodala.

Vícečetné skupiny sociálně žijících zvířat jsou pro převoz a zabydlování se v novém prostředí vhodnější. „Zvířata se cítí bezpečněji a snáze se adaptují na změny,“ objasnila mluvčí.

Hulmani posvátní obývají v ostravské zoo od roku 2010 moderní chovatelsko-expoziční komplex Čitván, kde mají k dispozici téměř hektarový kus lesa. Prostorný přírodní výběh sdílejí s párem medvědů ušatých.

V Ostravě žijí hulmani od roku 1980 a za tuto dobu se podařilo odchovat přes 70 mláďat. Více než polovina byla odchována právě v Čitvánu, všechna přirozeně svými matkami.