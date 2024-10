Knihovny i archiv zůstávají zavřené, dokumenty před vodou přesouvali dvakrát

Kdy se knihovny zase otevřou lidem, je stále otázkou. Škody se pohybují v řádech milionů korun. Budovy čekají opravy a jejich vybavení obnova.

„Skončily vyklízecí práce, knihy i zničené posuvné regály jsou pryč. Teď řešíme omítky a spustili jsme revizi knihovního fondu, abychom věděli, o jaké tituly jsme přišli, a mohli sestavit seznam těch, které chceme obnovit,“ popsal ředitel Městské knihovny Krnov Jakub Mruz.

Velká voda zasáhla hlavně sklepy knihovny, kde byl sklad knih. Utopilo se asi 25 tisíc svazků v celkové hodnotě zhruba čtyř milionů korun.

Další miliony čítají opravy a nové vybavení. „Něco jsme se pokusili zachránit. Posuvné regály jsme rozebrali na nejmenší díly, vynesli, ostříkali, vydezinfikovali a vysušili. Uvidíme, jestli se to neprojeví na materiálu,“ dodal Mruz.

23. září 2024

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Několik tisíc knih se krnovským knihovníkům také podařilo ze sklepů ještě před povodní ochránit a teď jsou v půjčovně, kam se voda nedostala. Bez jejich vyklizení tam ale zatím není možné pustit čtenáře.

„Sháníme krabice od banánů, abychom je mohli odvézt,“ dodal ředitel. Obnovit provoz knihovny by chtěl od 4. listopadu.

Knižní fond odvezli

V kateřinské pobočce opavské Knihovny Petra Bezruče voda vyplavila sklad i výpůjční prostory. O sklad knihovna přišla, celý fond z půjčovny ale knihovníci stihli odvézt.

„Na hlavní budovu knihovny jsme převezli 19 838 knih a dalších téměř pět tisíc je mezi čtenáři,“ upřesnila ředitelka Knihovny Petra Bezruče Markéta Beyerová.

Ve skladu zůstalo osm až devět tisíc titulů. Zničené a vyplavené jsou ale veškeré prostory. Lidé je už vyklidili a nyní je intenzivně vysoušejí. Čekají na opravu.

Pryč jsou podlahy i poškozená elektroinstalace, omítka je oklepaná. Za své vzaly i regály a výpůjční pulty.

„Kdy budeme mít hotovo, vůbec nelze odhadovat. Rádi bychom co nejdříve. Ale Opava má poškozených řadu příspěvkových organizací,“ dodala ředitelka.

16. září 2024

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Kateřinská pobočka je v Opavě největší, která se zaměřovala také na komunitní aktivity jako Klub maminek, trénování paměti pro seniory a workshopy. Ty se teď uskuteční v hlavní budově.

Archiválie zachraňovali dvakrát

Zavřený veřejnosti zůstává také krnovský archiv. Uložené dokumenty archiváři zachraňovali hned dvakrát. Poprvé je před povodní přeskládali do vrchních polic depozitářů.

Voda, která v budově vystoupala do dvou metrů, se zastavila jen pár centimetrů od nich. Pak bylo potřeba všechno vynést znovu. Úplně pryč.

„Kvůli vlhkosti. Začali jsme ještě ten den, kdy jsme se do budovy poprvé dostali. Do týdne by jinak byly zničené,“ konstatoval vedoucí archivu Jakub Mamula.

Přízemí je vyklizené a vydezinfikované, nánosy bahna jsou pryč a odvlhčovače pracují, kde se dá. Zničené jsou i kanceláře, řešit se musí omítky, podlahy i nábytek.

„Teď řešíme škodu a děláme inventuru. Vyčíslit ji zatím neumíme. Provizorní kanceláře máme v badatelně i v pořádací místnosti. Kdy se archiv otevře veřejnosti, neumím odhadnout,“ dodal vedoucí.