Dotace z kraje mají posílit stabilitu osídlení tam, kde se lidem žije obtížněji

Pro opravu historické radnice, na kterou se jim podařilo získat peníze loni, právě hledají zhotovitele. Další akci, rekonstrukci školní jídelny, právě projektují. Budišov nad Budišovkou se i letos pokusí o podporu pro takzvané znevýhodněné oblasti. Stejně jako další z více než dvacítky samospráv.

Hejtmanství mezi obce z částí kraje, jež trápí odliv lidí a nedostatek pracovních míst v kombinaci se špatnou dopravní dostupností, letos rozdělí 24 milionů korun.

„Naše radnice je ve špatném stavu, objevují se praskliny, trápí nás statika. Celou budovu musíme staticky zajistit a zároveň opravíme fasádu. Jde o památku se štuky, o to je obnova náročnější,“ nastínil projekt, na který se Budišovu podařilo z programu podpory znevýhodněných oblastí získat peníze loni, starosta Patrik Schramm.

Znevýhodněné obce Dotací podporovaná oblast čítá pětadvacet obcí a jeden mikroregion na Vítkovsku a Osoblažsku. Dlouhodobě je trápí zaostávající sociální a ekonomický vývoj. Od roku 2019, kdy program vznikl, na podporu celkem 66 projektů na Vítkovsko a Osoblažsko putovalo přes 143 milionů korun. Letos kraj dělí 24 milionů korun. Dotační program podporuje města a obce do pěti tisíc obyvatel.

Práce na zhruba čtyřmilionovém projektu, dotačně krytém ze 70 procent, by měly začít v dubnu. O peníze na další z investic se město pokusí i letos. „Chystáme rekonstrukci školní jídelny, projektování je v plném proudu tak, abychom žádost o dotaci stihli podat. Je to ještě větší akce, zhruba desetimilionová, jakákoliv podpora nám pomůže.“

Budišov už díky stejné dotaci opravil jednu z budov střediska volného času a vybudoval skatepark i zázemí skiareálu v místní části Guntramovice. „Sami bychom si tyto rozvojové projekty nemohli dovolit. Rozvíjejí přitom život našich občanů i lidí z okolí, například ve ski areálu máme lyžařské výcviky a pro školy i rodiny je to velká pomoc,“ vysvětlil Schramm.

Právě na zlepšení životních podmínek, ale i bydlení či lepší podmínky pro zaměstnavatele projekty obcí i záměr kraje cílí. „Jsou to venkovské lokality se strukturálně postiženou ekonomikou, horší dopravní dostupností a mnohdy i zaostalejším občanským vybavením. Tímto programem se snažíme na Osoblažsku a Vítkovsku zvýšit životní úroveň,“ řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.

Obec Dívčí Hrad na Osoblažsku v minulých letech peníze využila na zázemí pro nové haly ve vznikající podnikatelské zóně, naposled byla úspěšná s projektem obnovy obecních bytů.

„Peníze jsme získali na opravu pěti bytů. Chceme pokračovat a zpracováváme projekt druhé etapy obnovy bytového fondu,“ řekl starosta Jan Bezděk. Byty chce obec obnovit ve dvou nejstarších bytových domech. „Kvůli lepšímu komfortu, ale také abychom měli možnost vybírat vyšší nájemné.“

To teď čítá čtyřicet korun na metr čtvereční. „V novějších bytech je o polovinu vyšší,“ řekl Bezděk. Dodal, že sama by se obec do koupě a úpravy pozemků pro podnikatelskou zónu ani vylepšování obecního bydlení nemohla pustit, přitom podpora zaměstnanosti i bydlení je v těchto lokalitách zásadní.

Slezské Rudoltice pomoc v minulosti využily při obnově zámku i na výměnu elektroinstalace ve škole. Teď řeší starou ekologickou zátěž - někdejší vepřín. „Budeme budovy demolovat. Terén upravíme, vysadíme zeleň, zajistíme vybavení a propojíme se zámeckým parkem,“ naznačil změny chystané v blízkosti zámku a vznikající nové výstavby starosta Mojmír Pargač. S tříapůlmilionovým projektem se také chce o dotaci ucházet.

Poptávka po podpoře je každoročně vyšší než možnosti programu. Například loni obce žádaly o 35 milionů korun. „Pokud by se nám podařilo zajistit další finance a sešly by se zajímavé a kvalitní projekty, snažili bychom se alokaci navýšit,“ dodala náměstkyně Šimoňáková.