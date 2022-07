Sklizeň je letos rychlejší, některé zemědělce v kraji však trápí sucho

Problémy se suchem letos v regionu nejsou však podle ministerstva zemědělství velké, půdní sucho, které zaznamenali odborníci na jaře, už pominulo. Pěstitele tak bezprostředně neohrožuje.

„Současné horké počasí sice připomíná vedra z let 2015 a 2018, liší se ale průběh srážek a teplot. Deště na konci června a začátku července půdní vláhu doplnily,“ uvedl Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva zemědělství.

Jen několik dní bylo takzvaně tropických, kdy stoupla teplota nad třicet stupňů Celsia. „V roce 2018 jich bylo sedmačtyřicet, tři roky předtím čtyřiačtyřicet. Letos je tedy situace příznivá. Vyšší teploty přitom pomáhají při žních,“ doplnil Bílý. Proschlé obilí se totiž jednodušeji sklízí a také lépe uskladňuje.

Ve srovnání se zbytkem země postupují zemědělci v Moravskoslezském kraji průměrnou rychlostí. Podle dat Českého statistického úřadu sklidili více než třetinu obilovin a zhruba dvě třetiny řepky. Meziročně ovšem postupují agrárníci letos rychleji. „Loni bylo touhle dobou sklizeno jen zhruba dvanáct procent obilovin a podobné množství řepky,“ sdělil Bílý.

Různou rychlost sklizně potvrzují i jednotlivá zemědělská družstva. Nejdále jsou na tom zemědělci z okolí Ostravy. „Řepku máme všechnu sklizenou. Stejně tak ječmen, tam byl dobrý výnos, osm tun na hektar, s tím jsem spokojený. Pšenice máme pod střechou asi polovinu,“ uvedl Jaroslav Sýkora, agronom Družstva vlastníků Polanka nad Odrou.

Na Opavsku někteří sklizeň zastavili. „Ve středu nám zapršelo, tak aktuálně stojíme a čekáme, až to uschne. Sklidili jsme už dvaašedesát procent úrody. Pšenice i řepky zhruba polovinu,“ konstatoval Jiří Drehner, vedoucí oddělení rostlinné výroby Družstva Hraničář z Loděnice na Opavsku.

Řepě zasychají listy

Nejméně plodin navozili do skladů zemědělci z družstva Slezská Dubina ve Větřkovicích na Vítkovsku. „Zatím vozíme ječmen, pšenice moc není. Pořád čekáme, až nám plodiny dozrají, začali jsme se sklizní řepky,“ uvedl agronom Martin Jahn.

I když pěstitelům z Loděnice napršelo tolik, že nyní čekají na pokračování sklizně, pociťují na polích sucho. „Je to tady špatné, než zapršelo, měli jsme problémy. Hlavně u kukuřice a řepy cukrovky, tyto plodiny nerostly dobře. Vždycky něco málo napršelo, za dva dny to ale zase uschlo,“ postěžoval si Drehner. Podle něj je letošek obecně suchý. „Vidím oproti loňsku srážkový deficit. A to byl minulý rok hodně suchý.“

Se správným růstem řepy cukrovky se potýkají i zemědělci z Polanky. „Zasychají jí listy, je zavadlá. Trochu je problém také na obilovinách, které dozrávají později. Jinde se nám ale sucho neprojevuje,“ uvedl Sýkora.

Zemědělci v kopcích mají vody více

Za tropické teploty posledních dní je naopak vděčný. „Určitě nám to pomohlo, vozíme všechno rovnou do skladu, nemusíme nic dosoušet. Vzhledem ke stoupajícím cenám plynu je to skvělé,“ poznamenal.

Zemědělce, kteří hospodaří v blízkosti Oderských vrchů, sucho netrápí. „Trochu letos nedostatek srážek pociťujeme, ale není to nic hrozného. Samozřejmě jsme rádi za každou kapku vody, která spadne. Letos naštěstí vždycky ve správný okamžik déšť přišel, takže jsme to zvládli,“ řekl Jahn.

Těší ho, že pozemky jejich družstva jsou ve vyšší nadmořské výšce. „Tady na kopcích máme více vody než ostatní v nížinách. Třeba na Hané, tam se kolegové potýkají s horším suchem,“ poznamenal.