Autor: iDNES.cz , ČTK

8:30

Starší muž loni v září nalákal do svého auta nezletilou dívku, odvezl ji na odlehlé místo, znehybnil ji a nutil k různých sexuálním praktikám. Podezřelého obvinili moravskoslezští kriminalisté a soud ho poslal do vazby. Hrozí mu až 12 let vězení. O případu dnes informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská.