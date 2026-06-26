Dívka se šla do přívozského parku projít v první půlce června okolo poledne. Tam k ní ale nečekaně zezadu přistoupil muž, chytil ji do kravaty a povalil na zem.
„Muž měl mít stažené kalhoty a v rukou držet pásek a víčko od konzervy. Dívka se nevzdávala a po celou dobu napadení reagovala kopáním nohou a hlasitým voláním o pomoc,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková s tím, že muž podle výpovědi dívky zaútočil velmi rychle.
|
Muž na Prostějovsku znásilnil ženu na cyklostezce, policie hledá svědky
V tentýž čas se však parkem procházel i starší muž, který volání zaslechl. „Běžel dívce na pomoc a snažil se muže od ní odtrhnout. Potom vše oznámili na tísňovou linku. Pohotový zachránce ještě před samotným útěkem stihl pachatele natočit na mobilní telefon,“ nastínila policejní mluvčí.
Po příjezdu policistů v parku i jeho okolí odstartovalo rozsáhlé pátrání, na místo se sjelo několik hlídek z okolí. Pachatele objevili ukrytého pod stromem. „Podezřelý muž byl zadržen především díky svědkovi, který stihl pachatele ještě před jeho útěkem natočit na mobilní telefon a video poskytl policistům na místě,“ upřesnila mluvčí.
Útočník měl se zákonem problém i dříve
Šestatřicetiletý útočník teď čelí obvinění z pokusu o znásilnění a hrozí mu až deset let vězení. Na soud čeká ve vazbě. „Jedná se o muže se závažnou násilnou trestní minulostí,“ doplnila Michalíková s tím, že policisté děkuji svědkovi za jeho reakci.
Vzkaz mu nechali i rodiče napadené dívky: „Rádi bychom poděkovali muži, který naší holčičce pomohl a okamžitě na útočníka zareagoval.“