Znásilněné dívce soud výrazně snížil odškodnění, po zásahu ÚS rozhodne znovu

Ústavní soud zrušil část rozsudku odvolacího Vrchního soudu v Olomouci, který výrazně snížil náhradu nemajetkové újmy nezletilé oběti znásilnění, aniž své rozhodnutí dostatečně odůvodnil. Podle Ústavního soudu musí být takový zásah do práv obětí, především dětí, vždy pečlivě vysvětlený. Ústavní soud o tom dnes informoval na svém webu. Vrchní soud tak musí ve věci rozhodnout znovu.
Ostravský krajský soud obžalovaného v roce 2024 pravomocně uznal vinným ze znásilnění a dalších trestných činů, kterých se dopouštěl na tehdy nezletilé dívce svěřené do jeho dozoru. Krajský soud mu uložil šestiletý trest odnětí svobody a povinnost zaplatit oběti 600 000 korun jako náhradu nemajetkové újmy. Vrchní soud však částku snížil na 250 000 korun a zbytek nároku odkázal na občanskoprávní řízení.

Ústavní soud se zabýval stížností oběti a dal stěžovatelce za pravdu. Podle něj krajský soud své rozhodnutí o výši náhrady podrobně odůvodnil, zatímco vrchní soud v rozhodnutí poskytl jen povšechné vysvětlení.

„Ve vztahu ke stěžovatelce z něj v podstatě nevyplývalo nic, co by jakkoli odůvodnilo razantní snížení náhrady přiznané soudem prvního stupně. Vrchní soud nijak nepopsal způsob, jímž dospěl k výsledné částce 250 000 Kč,“ uvedl soudce zpravodaj Jan Svatoň.

Odůvodnění vrchního soudu je tak podle Ústavního soudu nedostatečné a zasahuje do práva oběti na soudní ochranu. Vrchní soud tak bude znovu rozhodovat o újmě stěžovatelky. „Ačkoliv nelze předjímat výslednou výši náhrady, vrchní soud bude vázán právními závěry Ústavního soudu,“ doplnil soudce zpravodaj.

