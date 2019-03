Soud zmírnil trest muži, který znásilnil postiženou dceru a má s ní dítě

Obžalovaný se naráz stal otcem i dědečkem. A to ve chvíli, kdy jeho dospělá mentálně postižená dcera přivedla na svět jeho dítě. Podle spisu měl čtyřiapadesátiletý muž s dívkou několikrát sexuální styk.



Žaloba jeho jednání charakterizovala jako znásilnění. „Podstata zločinu spočívá v tom, že dcera je mentálně retardovaná, kdy se dovozuje její bezbrannost a bezmoc se jakýmkoliv způsobem ohradit sama,“ popsal pro server TN.cz státní zástupce Josef Šuhaj.

Prvoinstanční Okresní soud v Ostravě obžalovaného již dříve poslal do vězení na dva roky a devět měsíců.

Odvolací soud ale dnes trest zmírnil. „Muž byl odsouzen ke tříletému podmíněnému trestu,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Ostravě Karin Kantorová.

Zmocněnec poškozené Dan Pospíšil s rozsudkem nesouhlasí. „Trest uložený Krajským soudem v Ostravě považuji za nepřiměřeně mírný. Mám za to, že měl být obžalovanému ponechán trest nepodmíněný, s jeho přímým výkonem ve věznici, a to zejména s ohledem na závažnost trestné činnosti a také s ohledem na to, že se protiprávního jednání dopustil otec vůči dceři,“ uvedl Pospíšil.

Rozsudek je pravomocný, nyní je možné jen dovolání k Nejvyššímu soudu. To může podat státní zástupce nebo odsouzený.