Sexuálně zneužil několik chlapců z oddílu, viní policie dalšího vedoucího

O mimořádně závažném případu znásilňování chlapců ve věku od 10 do 15 let v ostravském oddíle, jež nabízel různé mimoškolní a volnočasové aktivity pro děti, informovala policie v polovině června letošního roku. Ze znásilnění a ohrožování výchovy dítěte obvinili tehdy kriminalisté 40letého muže. Ten chlapce sexuálně napadal na akcích pořádaným oddílem na několika místech v kraji i zahraničí, a to již od roku 2000 až do začátku vyšetřování.

Vyšetřování případu i následná medializace a pomoc veřejnosti pomohla odhalit nové souvislosti tohoto případu. „Policisté tak rozpracovávají další informace týkající se jednání obviněného muže. Aktuálně se jedná o více než desítku zneužitých nezletilých chlapců,“ přiblížila postup vyšetřování mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.

Už tehdy policie upozornila, že nemohou vyloučit podobné jednání u dalších lidí v oddíle. „Informace zjištěné v rámci výše uvedeného vyšetřování opravdu vedly k obvinění dalšího muže, a to pro zvlášť závažný zločin znásilnění a přečin ohrožování výchovy dítěte,“ popsala Štětínská.

Znásilňoval cíleně

Aktuálně obviněný muž v dětském oddíle v Ostravě působil v letech 2014 až 2016. Během té doby na několik nezletilých chlapců opakovaně sexuálně útočil, přičemž si chlapce někdy zval i domů. „Skutky měl páchat latentně, cíleně, někdy pod pohrůžkou ve formě psychického nátlaku, využívajíc svého postavení v oddíle či obecně role dospělého vzoru, autority,“ přiblížila mluvčí.

Policie uvedla, že stejně jako prvně obviněný, se i on pokoušel zneužít důvěru chlapců - obdarovával je různými dárky a spoléhal na to, že nerozeznají závažnost situace.

Kriminalisté obdobnou trestnou činnost v tomto oddíle vyšetřovali již v roce 2017. Aktuálně obviněný muž byl tehdy pravomocně odsouzen za zločin mravnostního charakteru. „Nyní se jedná o zadokumentované další skutky. Trestní stíhání je vedeno vazebně,“ sdělila Štětínská.

„V případě jakéhokoliv podezření, nebo když se doslechnete „pomluvu“, že někdo zneužívá děti, neváhejte kontaktovat policisty na lince 158,“ dodala mluvčí.