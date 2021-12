Spěšný vlak na Lysou horu. Změny v dopravě v kraji cílí na turisty

Je to jedna ze změn, které přinese nová podoba jízdních řádů v kraji, která začne platit v neděli 12. prosince.

„Odjezdy vlaků, jezdících mimo špičku většinou v hodinovém taktu, se posouvají o zhruba třicet minut,“ komentoval nejvýraznější změnu v nových jízdních řádech Aleš Stejskal, jednatel společnosti KODIS, která má koordinaci jízdních řádů v kraji na starosti.

„Důvodem je možnost lepších přestupů mezi linkami S1 mezi Opavou a Českým Těšínem a S6 mezi Ostravou a Frýdlantem nad Ostravicí. Na tuto změnu navazuje i posun odjezdu vlaků mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem a z Frýdlantu do Ostravice. Obdobně se posouvají i odjezdy autobusových linek až po Frenštát pod Radhoštěm,“ uvedl.

Hlavně známé trati do Beskyd se týkají i další novinky. Jednou z nich je nasazení moderních vlakových souprav push-pull, druhou pak zařazení spoje určeného hlavně turistům. Jakou rychlostí budou nové vlakové soupravy zaváděny, zatím jasné není, část dopravy budou zajišťovat i starší vozy.

Z Ostravy bude jezdit vlak Lysohor

„Novinkou je zavedení přímých víkendových spěšných vlaků Lysohor mezi Ostravou a Ostravicí,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka. „Z Ostravy-Svinova budou tyto vlaky vyjíždět v 8.05 a 10.05, zpátky z Ostravice pojedou v 15.04 a v letním období pak ještě v 17.04.“ S nasazením přímého vlaku z Ostravy-Svinova na Ostravici souvisí rovněž další změny jízdních řádů.

„Pro zaručení lepšího spojení pro turisty je zajištěno i posílení autobusových linek mezi Frýdlantem a Malenovicemi i Ostravicí a Bílou. To vše proto, aby turisté nemuseli do Beskyd jezdit automobily,“ doplnil Stejskal.

Se změnou spojení na Frýdlantské dráze přichází také omezení přímých spojů mezi Ostravou a Valašským Meziříčím.

Přímý vlak bude vyjíždět jen jednou denně, u dalších spojů by měly navazovat přestupy jak ve Frýdlantě nad Ostravicí, tak ve Veřovicích, kde končí linka ze Studénky.

Přímé spojení Studénka – Veřovice se od 12. prosince dočká výrazného posílení, vlaky budou vyjíždět po většinu dne v pravidelném hodinovém taktu.

Na Těšínsku se zhorší přestupy

Změny některých spojení mohou zaznamenat od neděle cestující na Těšínsku. Přestupy z části vlaků od Frýdku-Místku nemusí po posunutí odjezdů navazovat jako nyní.

„V době mimo špičku je možnost přestupu skutečně horší, ale příliš se to neposouvá,“ vysvětlil jednatel KODIS. „Zároveň je tady ale dobré autobusové spojení mezi Frýdkem-Místkem a Třincem, takže by to až takový problém neměl být,“ zmínil.

Se zavedením nového jízdního řádu se mění i některé jízdní tarify. Výrazné zdražení se ale většinou nečeká.

„Zvýší se ceny dlouhodobých časových jízdenek pro tarifní oblasti Region, pro zóny číslo 2 a 300 a pro celosíťovou jízdenku, avšak jen při nákupu v kamenných prodejnách nebo u řidiče. Ceny jízdenek pořízených přes e-shop nebo v prodejních automatech DP Ostrava se nemění,“ přiblížil změny náměstek hejtmana.