Ostravská nemocnice přestane vařit zaměstnancům, kvůli výskytu žloutenky

Autor:
  13:16
Městská nemocnice Ostrava (MNO) od soboty pozastaví přípravu a výdej jídel pro své zaměstnance. U jednoho z pracovníků stravovacího provozu se potvrdila žloutenka typu A. Nemocnice prostory vydezinfikovala a podnikla kroky ke zvýšení hygienického režimu.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zhruba tři čtvrtiny zaměstnanců, kteří se podílejí na přípravě stravy, jsou v karanténně. „Stravování pro pacienty bude v omezené míře zajištěno,“ řekla mluvčí zdravotnického zařízení Andrea Vojkovská.

V nemocnici se stravuje zhruba 700 z přibližně 2 000 zaměstnanců. Ročně zdravotníci v nemocnici ošetří více než 225 tisíc pacientů, provedou přes 14 tisíc operačních zákroků a hospitalizováno je tam zhruba 23 tisíc lidí.

Ilustrační snímek
1 fotografie

„S účinností od soboty je pozastavena příprava a výdej jídel pro zaměstnance z důvodu karanténních opatření nařízených krajskou hygienickou stanicí, a to až do odvolání. Stanovena byla na základě pozitivního výsledku virové hepatitidy A u jednoho zaměstnance stravovacího provozu. Obratem jsme provedli kompletní ohniskovou dezinfekci těchto prostor a přijali jsme opatření ke zvýšení hygienického režimu,“ řekla mluvčí.

Žloutenky v Moravskoslezském kraji přibývá. Už je i první oběť

Dodala, že stravování pro pacienty bude v omezené míře zajištěno. „Zaměstnanci nemocnice si budou stravu zajišťovat z jiných zdrojů, k dispozici jim bude nabídka Eat Smartu, pizzerie a nemocničního bistra. V tuto chvíli čekáme na výsledky odběru protilátek u zaměstnanců, kteří byli zařazeni do karanténního režimu, týká se to tří čtvrtin lidí podílejících se na přípravě stravy,“ uvedla mluvčí.

S epidemií žloutenky se region potýká od loňského jara. Primární ohnisko nákazy vzniklo v Ostravě-Přívoze, ale onemocnění se postupně rozšířilo i do jiných okresů. S nákazou bojují i další kraje.

Nemoc špinavých rukou

Podle hygieniků je nejúčinnější prevencí proti žloutence očkování. Nezbytné je rovněž důsledné mytí rukou po použití toalety, před jídlem a také po návratu z veřejných prostor.

Mezi příznaky takzvané nemoci špinavých rukou patří zejména změna barvy stolice a moči, zežloutnutí kůže a očního bělma, nevolnost, nechutenství, zvracení, bolest pod pravým žeberním obloukem či bolesti zad a břicha. Lidé, kteří žloutenku prodělali nebo jsou proti onemocnění očkováni, jsou celoživotně chráněni.

16. ledna 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Boj o Bedřišku. Obránci kolonie opustili střechu domu, zastal se jich i prezident

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě okolo sedmnácté hodiny opustili střechu jednoho z finských domů určených k demolici, který ve čtvrtek ráno obsadili. Situaci na místě celý den...

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Ostravská kolonie Bedřiška z výšky. (12. listopadu 2025)

V někdejší hornické kolonii Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky začala demolice vyprázdněných finských domků. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie ale postup...

Baník - Jablonec 0:1, hosté jdou zpět do čela tabulky, první místo vystřelil Jawo

Ostravský David Planka (vpravo) uniká Filipu Zorvanovi z Jablonce.

Minimálně do neděle má fotbalová liga nového lídra. Jsou jím hráči Jablonce, kteří v patnáctém kole uspěli na hřišti ostravského Baníku. Vítězství 1:0 a posun do čela tabulky zařídil gólem ve 25....

Modernější než moderní. Nové Bazaly nabídnou komfort, věří ředitel Baníku

Nové Bazaly se začnou stavět pravděpodobně v roce 2029.

Vítězný návrh nového stadionu už zástupci Ostravy i fotbalového Baníku představili. Teď jej ještě přeměnit ve skutečnost. „Od začátku od města cítíme drajv, aby byl projekt dokončený,“ říká Michal...

Neobydlené stavení hořelo, kouř z něj ve vedlejším domě dusil rodinu

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem...

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem neobydleného objektu ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Hustý kouř totiž zasáhl i vedlejší dům, z něhož...

14. listopadu 2025  12:31,  aktualizováno  13:23

Ostravská nemocnice přestane vařit zaměstnancům, kvůli výskytu žloutenky

Ilustrační snímek

Městská nemocnice Ostrava (MNO) od soboty pozastaví přípravu a výdej jídel pro své zaměstnance. U jednoho z pracovníků stravovacího provozu se potvrdila žloutenka typu A. Nemocnice prostory...

14. listopadu 2025  13:16

Sloní puberťák už zamířil z Ostravy do Francie, na cestu musel pořádně trénovat

Z ostravské zoo odjel do Francie sloní puberťák. Mladý samec slona indického...

Mladý samec slona indického odjel z Ostravy do nového domova ve Francii. Ve čtvrtek opustil ostravskou zoo a zamířil do nového působiště ve francouzském Les Terres de Nataé blízko pobřeží Atlantiku,...

14. listopadu 2025  12:02

Aktivisté opět obsadili střechu v Bedřišce, dorazí zmocněnkyně pro romské menšiny

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě pokračuje. V pátek se opakuje scénář ze čtvrtka, kdy aktivisté na několik hodin obsadili střechu jedné z budov určených k demolici. Situaci i dnes...

14. listopadu 2025  10:15,  aktualizováno  11:13

Věda se stále více obrací k vesmíru, musí i Ostrava, říká děkan Martinek z VŠB-TUO

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava...

Snaží se dostat Ostravu do vesmíru a možná se mu to i povede. Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Radek Martinek věří, že se na...

14. listopadu 2025  6:36

Brno je dál stoprocentní. Opava padla i s navrátilcem Jurečkou v sestavě

Luděk Jurečka z Opavy zakončuje v zápase s Brnem.

Basketbalisté Brna v utkání 11. kola porazili 91:85 Opavu a vyhráli i osmý zápas v ligové sezoně. Vicemistři tak mají stoprocentní bilanci stejně jako šampioni z Nymburka, kteří zvítězili desetkrát.

13. listopadu 2025  20:48

Boj o Bedřišku. Obránci kolonie opustili střechu domu, zastal se jich i prezident

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě okolo sedmnácté hodiny opustili střechu jednoho z finských domů určených k demolici, který ve čtvrtek ráno obsadili. Situaci na místě celý den...

13. listopadu 2025  9:06,  aktualizováno  18:24

Manželé z Kopřivnice zemřeli po užití fentanylu, policie obvinila dodavatele drogy

Při prohlídkách byly zajištěny důkazy, že jde o drogovou trestnou činnost. (13....

Moravskoslezští policisté zadrželi a obvinili narkomana z Novojičínska, který pro tuto oblast zajišťoval drogy. Kromě jiných také fentanylové náplasti, které prodal i manželům z Kopřivnice. Ti pak po...

13. listopadu 2025  10:33

Zavřený bazén v Krnově komplikuje plaveckou výuku. Je dražší a děti musí dojíždět

Bazén musí podle doporučení statičky zůstat vypuštěný. Přesný rozsah poškození...

Nefunkční plavecký bazén komplikuje a prodražuje školní výuku i mimoškolní aktivity na Krnovsku. Děti musí na plavecký výcvik do bezmála čtyřicet kilometrů vzdálené Břidličné. Nejen tam, ale také do...

13. listopadu 2025  6:15

Rukavice, pak hokejka? Vítkovický kouč Varaďa: Kalusův gól měl platit

Václav Varaďa

Ani nesprávně neuznaný gól v úvodu utkání proti Českým Budějovicím nezlomil hokejisty Vítkovic, kteří v předehrávce 23. kola nakonec porazili Motor 4:2. Rozhodčí Adam Kika a Tomáš Mejzlík ve 4....

12. listopadu 2025  23:06

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK ÚDRŽBY (36-44.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 36 000 - 44 000 Kč

Dalších 31 855 volných pozic

Vánoční trhy v Ostravě 2025: desítky stánků, koncerty hvězd i bruslení na náměstí

Ostravské vánoční trhy letos návštěvníky lákají na širokou nabídku občerstvení....

V sobotu 22. listopadu začnou v centru Ostravy vánoční trhy, které potrvají až do 23. prosince. Vánoční strom na Masarykově náměstí se slavnostně rozsvítí v sobotu 29. listopadu a zároveň odstartuje...

12. listopadu 2025  19:19

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Ostravská kolonie Bedřiška z výšky. (12. listopadu 2025)

V někdejší hornické kolonii Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky začala demolice vyprázdněných finských domků. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie ale postup...

12. listopadu 2025  15:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.