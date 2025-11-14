Zhruba tři čtvrtiny zaměstnanců, kteří se podílejí na přípravě stravy, jsou v karanténně. „Stravování pro pacienty bude v omezené míře zajištěno,“ řekla mluvčí zdravotnického zařízení Andrea Vojkovská.
V nemocnici se stravuje zhruba 700 z přibližně 2 000 zaměstnanců. Ročně zdravotníci v nemocnici ošetří více než 225 tisíc pacientů, provedou přes 14 tisíc operačních zákroků a hospitalizováno je tam zhruba 23 tisíc lidí.
„S účinností od soboty je pozastavena příprava a výdej jídel pro zaměstnance z důvodu karanténních opatření nařízených krajskou hygienickou stanicí, a to až do odvolání. Stanovena byla na základě pozitivního výsledku virové hepatitidy A u jednoho zaměstnance stravovacího provozu. Obratem jsme provedli kompletní ohniskovou dezinfekci těchto prostor a přijali jsme opatření ke zvýšení hygienického režimu,“ řekla mluvčí.
Žloutenky v Moravskoslezském kraji přibývá. Už je i první oběť
Dodala, že stravování pro pacienty bude v omezené míře zajištěno. „Zaměstnanci nemocnice si budou stravu zajišťovat z jiných zdrojů, k dispozici jim bude nabídka Eat Smartu, pizzerie a nemocničního bistra. V tuto chvíli čekáme na výsledky odběru protilátek u zaměstnanců, kteří byli zařazeni do karanténního režimu, týká se to tří čtvrtin lidí podílejících se na přípravě stravy,“ uvedla mluvčí.
S epidemií žloutenky se region potýká od loňského jara. Primární ohnisko nákazy vzniklo v Ostravě-Přívoze, ale onemocnění se postupně rozšířilo i do jiných okresů. S nákazou bojují i další kraje.
Nemoc špinavých rukou
Podle hygieniků je nejúčinnější prevencí proti žloutence očkování. Nezbytné je rovněž důsledné mytí rukou po použití toalety, před jídlem a také po návratu z veřejných prostor.
Mezi příznaky takzvané nemoci špinavých rukou patří zejména změna barvy stolice a moči, zežloutnutí kůže a očního bělma, nevolnost, nechutenství, zvracení, bolest pod pravým žeberním obloukem či bolesti zad a břicha. Lidé, kteří žloutenku prodělali nebo jsou proti onemocnění očkováni, jsou celoživotně chráněni.
16. ledna 2025