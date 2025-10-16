Žloutenky v Moravskoslezském kraji přibývá. Už je i první oběť

Martin Pjentak
  13:51
Už 160 případů žloutenky typu A se od začátku roku objevilo v Moravskoslezském kraji. Po klidnějším období v průběhu jara a léta začaly v září výrazněji přibývat případy výskytu této infekční choroby. Nejčastěji v krajském městě a mezi bezdomovci či drogově závislými. Potvrzeno je jedno úmrtí.
„Od začátku roku bylo v kraji hlášeno celkem 160 případů onemocnění virovou hepatitidou A, kdy nejvíce případů je dlouhodobě z okresu Ostrava-město, letos celkem 125,“ informoval mluvčí krajské hygieny Aleš Kotrla.

Následují okresy Opava s 16 případy, Karviná s 11, Nový Jičín a Bruntál mají po třech případech a Frýdek-Místek jen dva.

Ačkoliv se laikovi nemusí zdát číslo 160 vysoké, reálně je to čtyřikrát více případů než za celé období od roku 2018 do roku 2023, kdy počet nemocných v průměru nedosahoval za rok ani deseti. Vyplývá to z pravidelných statistik zveřejněných Státním zdravotním ústavem.

Ve větší míře se tento typ žloutenky začal v kraji objevovat loni na jaře, kdy ohniskem byly zejména sociálně vyloučené lokality v ostravské městské části Přívoz. V říjnu a listopadu to pak bylo přes čtyřicet nových případů měsíčně. Letos byla čísla nejvyšší v lednu (31), v březnu a září (pokaždé 21).

„V současné chvíli je virová hepatitida A evidována zejména mezi uživateli drog a osobami bez domova a jejich kontakty. Případy se ovšem objevují i u osob bez zjevné epidemiologické souvislosti,“ doplnil Kotrla.

„V září u nás bylo hospitalizováno 22 pacientů. V říjnu 10 pacientů, plus dalších 12 pacientů je aktuálně hospitalizováno. Vzestup oproti letním měsícům to je. Jeden pacient zemřel,“ potvrdila aktuální čísla i primářka Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava Lenka Petroušová.

„Všichni pacienti jsou hospitalizováni, což je povinné. Někteří mají také závažné průběhy,“ doplnila.

Zprvu děti, nyní už dospělí

Převažují dospělí pacienti s nižším socioekonomickým statusem. „Někteří o kontaktu s hepatitidou A věděli, někteří jsou však zcela izolované výskyty hepatitidy, takže k nákaze došlo náhodně při běžném životním stylu,“ doplnila Petroušová.

Na rozdíl od počátků lokální epidemie žloutenky v Ostravě na jaře loňského roku nyní převažují dospělí jedinci. Loni však mezi pacienty infekční kliniky převažovaly malé děti zejména z městské části Přívoz, často z rodin žijících na ubytovnách či ve vyloučených lokalitách.

„V září bylo onemocnění hepatitidou typu A hlášeno pouze u dvou dětí ve věkové skupině pět až devět let,“ popsal aktuální situaci Kotrla.

Nejúčinnější ochranou je očkování. Od počátku epidemie už došlo ke dvěma plošným vakcinacím. Poprvé to bylo loni na podzim po zářijových povodních v ostravském Přívozu, kdy byly preventivně naočkovány stovky lidí.

Další ohnisko žloutenky v Ostravě. Zdravotníci naočkovali 240 lidí v obvodu Jih

Později se na přelomu roku objevilo další velké ohnisko této nakažlivé nemoci, tentokrát v bytovém domě a ubytovně v Hulvácké ulici v obvodu Jih, kde se po povodních ocitlo mnoho lidí právě z Přívozu.

„V rámci osmi opatření obecné povahy bylo naočkováno celkem 789 dětí a 2 033 dospělých,“ upřesnil tehdy Kotrla.

„V současnosti je zájem o očkování vyšší než v době, kdy epidemie nebyla, ale ne nějak extrémně vysoký,“ sdělila primářka Petroušová. „V Ostravě epidemie běží už druhý rok, takže očkování probíhá průběžně, ale je určitě vhodné ho více propagovat.“

Už deset obětí žloutenky v Praze, po celém Česku je jich víc než dvojnásobek

Zpočátku se žloutenka typu A podobá chřipce, kdy mezi příznaky patří teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. V další fázi se pak objeví zežloutnutí kůže, bělma očí či sliznic a také tmavá moč a světlá stolice. Záludnost nemoci spočívá v tom, že malé děti často nemají žádné příznaky, ale jsou infekční a šíří nemoc dále.

16. ledna 2025
Vstoupit do diskuse

