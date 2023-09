Polský gang ukradl ze stožárů v Česku kilometry kabelů pod proudem, ohrozil vlaky

Poprvé skupina vyrazila do Česka na lup v roce 2019, tehdy zmizel více než kilometr kabelů posilujícího trakčního vedení. To se táhne zhruba sedm metrů nad zemí podél železniční trati a slouží k zajištění stability provozu na elektrifikované železnici, například v době kolísání napětí.

Současně však je pod silným elektrickým napětím tři tisíce voltů. „Zloději tedy ohrožovali sebe a také provoz na hlavním železničním koridoru,“ poznamenal Tomáš Kvíčala, ředitel policejního územního odboru Nový Jičín.

Gang pracoval rychle a profesionálně. Když policisté první případ vyšetřovali, zajistili jen velmi málo stop, proto pachatelé dlouho zůstávali neznámí. A to i v případě dalších jejich zlodějských výjezdů. Vybírali si totiž místa mimo zastavěné území a takřka výhradně v úseku mezi Jistebníkem, Studénkou a Suchdolem nad Odrou na Novojičínsku, a to v místech, kde podél trati vedly zpevněné komunikace.

Kukly i speciálně upravené nůžky

Podle informací portálu iDNES.cz měli zloději speciálně upravené nůžky, a to hlavně v délce umožňující přestřihnutí kabelů ze země. Když se tak dělo, nedostali železniční dispečeři žádný automatický signál narušení posilujícího trakčního vedení.

Část gangu kabely stříhala, další pak lup sbírala, motala a skládala do dodávky. Vše se jim opakovaně dařilo až do letošního března, kdy policisté získali první stopy vedoucí do sousedního Polska.

Policie navázala spolupráci s agenturou Eurojust sídlící v nizozemském Haagu, která zajišťuje mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech. „Když mne čeští policisté kontaktovali, okamžitě jsem jejich žádosti zaslal polskému zástupci Eurojustu. Reakce polské justice byla velmi rychlá a objasnění případů napomohla,“ sdělil český zástupce Eurojustu Lukáš Starý.

Gang byl nakonec dopaden letos v červnu na dálnici D1 nedaleko klimkovického tunelu, zrovna když se vracel z akce. V dopadení pachatelů pomohla i policejní zásahovka. „Zadrželi jsme čtyři muže ve věku 41 až 48 let jedoucí v osobním a dodávkovém voze. Uvnitř měli kukly, nářadí včetně speciálně upravených nůžek a také zhruba kilometr a půl kabelu ukradeného z trati mezi Studénkou a Sedlnicemi na Novojičínsku,“ popsal policista Jiří Gold.

13. září 2023

Další důkazy policisté získali při domovních prohlídkách přímo v Polsku, díky čemuž se jejich obvinění rozšířilo i na případy z minulých let. „K poslednímu případu se doznali a při vyšetřování spolupracují. Byl podán návrh vzetí do vazby, čemuž soud vyhověl,“ připojil kriminalista.

Další podrobnosti k zadrženým mužům sdělit nechtěl, poznamenal jen, že byli odborně zdatní a na území České republiky dosud netrestaní. Za nezákonné jednání jim hrozí vězení od dvou do osmi let.

Na dotaz iDNES.cz policisté uvedli, že celkem gang v tuzemsku ukradl přibližně sedm kilometrů měděných kabelů. Kde přesně lup skončil, kriminalisté zatím nevědí, předpokládají však, že zloději měď prodali někde ve sběrnách v Polsku, kde neplatí omezení prodejů kovů jako v tuzemsku. Vyčíslená škoda se pohybuje okolo dvou a půl milionu korun.