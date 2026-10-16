Zloděj v Ostravě – Přívozu řádil zhruba od konce srpna a poté po celé září. „Modus operandi (způsob provedení – pozn. red.) byl téměř vždy stejný. Za použití nářadí ve většině případů poškodil dveře a násilným způsobem vnikl do vnitřních prostor domů,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Když narazil na mříže nebo kovové zábradlí, podařilo se mu často jednu z nich vyhnout a protáhnout se dovnitř. Někdy využil i šroubovák a tam, kde mu nestačil um, použil hrubou sílu. „Poté se soustředil na přístupné místnosti a věci v nich, jindy vypáčil sklepní kóje a bral vše, co mělo nějakou hodnotu. Ve většině případů neodcházel s prázdnou,“ popsala policejní mluvčí.
Vzal tak například jízdní kolo, kabely, frézu a kotoučovou pilu, nepohrdl ani třeba bouracím kladivem nebo dokovací stanicí.
Přívozským kriminalistům ve vyšetřování pomohly jak kamerové záznamy pořízené ve společných prostorech domů, tak také znalost místního takzvaného podsvětí.
Na začátku tohoto týdne tak osmadvacetiletého muže z Ostravy zadrželi a záhy sdělili obvinění z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.
„Obviněný s kriminalisty spolupracoval a doznal se. Také byl podán podnět na vzetí do vazby, jemuž státní zástupce vyhověl a tento návrh byl soudcem akceptován,“ připojila mluvčí Michalíková. Zatím se viníkovi podařilo prokázat pět vloupání se škodou asi padesát tisíc korun.