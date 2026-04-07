Nenapravitelný zloděj se policistům se zkusil schovat pod balkonem. Bez šance

Josef Gabzdyl
  12:55
Nezvyklé místo si pro úkryt před policisty zvolil dvaatřicetiletý zloděj v Ostravě. Když zjistil, že si pro něj do bytu přišli strážci zákona, snažil se před nimi ukrýt pod balkonem. Jenže další policisté stáli i na ulici a recidivista tak neměl šanci ani uniknout, ani se ukrýt.

Muž je protřelým zlodějem s bohatou trestní minulostí. Policisté ho opětovně odhalili při vyšetřování série krádeží zejména v ostravské části Zábřeh, dále pak například v Moravské Ostravě, vyrazil však i na Hlučínsko.

„Tehdy neznámý pachatel se vracel do parfumérií, ale nevynechal potraviny, nářadí či prodejny s oblečením. Jeho drzost však překročila hranice ve chvíli, kdy využil nepozornosti spícího muže, kterému odcizil mobilní telefon,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Když zloděj ve svém bytě v Ostravě zjisti, že si pro něj jdou policisté, snažil se před nimi ukrýt pod balkonem. Jenže další strážci zákona stáli na ulici. (7. dubna 2026)

Ostatně lajdáckost lidí mu byla velkým pomocníkem. Ukázkovým příkladem byla například krádež elektrokola za desítky tisíc korun, které majitel nechal neuzamčené před prodejnou v Hlučíně a odešel nakupovat.

Vyšetřování policisty nakonec dovedlo ke dvaatřicetiletému muži, milovníkovi parfémů luxusních značek. Nebylo to navíc zdaleka poprvé, co kradl. „Ke ztotožnění pomohla mimo jiné krádež, při které byl konfrontován ochrankou prodejny, přičemž se dal na útěk, nicméně na místě zanechal tašku s lupem a svým mobilním telefonem,“ přiblížila policejní mluvčí.

Elektrokolo značky MaxBike bílé barvy, které v Hlučíně před prodejnou odcizil ostravský recidivista. I když byl dopaden, kolo za desítky tisíc korun zatím nebylo nalezeno. (7. dubna 2026)

Jenže dopadnout ho nebylo snadné, protože byl stále v pohybu a místa svého pobytu často střídal. Až tip na jeden byt v ostravském obvodu Vítkovice vyšel. Jakmile muž zjistil, že mu jsou policisté v patách, rychle vylezl na balkon a poměrně krkolomně se dostal i pod něj, přičemž stál na zábradlí spodního balkonu.

„To však netušil, že na něho čekají pod okny kriminalisté. Na základě předchozího souhlasu státního zástupce byl muž zadržen a převezen k dalším procesním úkonům na služebnu,“ sdělila mluvčí Michalíková.

Nakonec byl muž obviněn z pokračujícího přečinu krádeže, přičemž mu bylo dokázáno osmnáct krádeží s celkovou škodou 32 tisíc korun. Soud schválil návrh na mužovo vzetí do vazby. Zloděj se sice přiznal, ale nesdělil, kde odcizené věci skončily, případně kdo je odebral nebo zakoupil. Výjimkou byl jen odcizený mobil, který je už zpět u vlastníka.

„Dále proto pátráme například po odcizených elektrokolech. Samozřejmě se také obracíme na možné ‚nové‘ majitele elektrokola značky MaxBike, dále pak pánských horských elektrokol značky Leader Fox černé barvy a MTF červenočerné barvy, které mohli zakoupit, aby nás kontaktovali. Jedná se o věci pocházející z trestné činnosti,“ zdůraznila Eva Michalíková.

Zopakovala, aby lidé byli obezřetní a všímali si svého okolí. Uvedla, že zloději vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství osob, například obchody nebo nákupní centra. „Pokud uvidíte v obchodě někoho, jak si například ukrývá zboží pod oděv, obeznamte s tímto prodavače, ostrahu nebo kontaktujte linku 158,“ vybídla policejní mluvčí.

