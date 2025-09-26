Notorický zloděj zkoušel v Ostravě novou fintu, natočila ho při tom kamera

Autor:
  12:16
Policisté v Ostravě dopadli notorického zloděje. Při své nelegální činnosti recidivista používal různé finty, například jednu z posledních odhalily kamery v hypermarketu. Muž si lup v krabici odložil mezi uzavřené pokladny, zaplatil malý nákup a ukradené zboží si pak vyzvedl. Pozornosti ochranky ale neunikl.

Kriminalisté po čtyřicetiletém muži už pátrali. Měli totiž vážné podezření, že právě on je pachatelem mnoha nahlášených krádeží v ostravských obchodech. K jejich podezření je opravňovala i mužova bohatá trestní minulost.

„Jeho rejstřík trestu obsahuje přes dvacet záznamů především majetkového charakteru. Brány vězení naposledy opustil v březnu tohoto roku,“ přiblížila policejní mluvčí Eva Michalíková.

Recidivistovi byla osudná poslední akce, při které ukázal i jednu ze svých zlodějských fint. Do papírové krabice naložil třináct párů značkových ponožek, lup pak umístil mezi uzavřené pokladny.

„Poté s malým nákupem šel ke kase, zaplatil a při odchodu z prodejny si ‚vyzvedl‘ uschovaný nezaplacený nákup,“ popsala mluvčí Michalíková.

Recidivista vykrádal pokladny jako přes kopírák. Na kamery vůbec nedbal

Jeho počínání však sledovala bezpečností kamera. Muže zadrželi ještě ve vestibulu marketu a přivolali strážníky. Ti zjistili, že je po něm vyhlášeno pátrání a vyrozuměli Policii ČR. Policisté mu pak i díky různým kamerovým záznamům prokázali další četné krádeže. Muž bral vše dále zpeněžitelné: například kosmetické krémy, parfémy, tablety do myček, pánské spodní prádlo i ponožky.

„Ponožek zřejmě neměl nikdy dost, celkem jich měl vzít více jak dvacet párů. Celková hodnota odcizeného zboží se vyšplhala na téměř padesát tisíc korun,“ připojila policejní mluvčí.

Muž už je obviněn z krádeže a výtržnictví. To proto, že se s ochrankou často přetahoval, tropil povyk, lup pak zahodil a utekl. Nyní využil svého práva a odmítl vypovídat.

Policie doporučuje, aby byli lidé obezřetní a všímali si okolí. „Lapkové vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, ať už nákupní centra či různé obchody. Pokud uvidíte v obchodě osobu, která si například ukrývá zboží pod oděv, obeznamte s tímto prodavače, ostrahu, kontaktujte linku 158,“ konstatovala mluvčí.

