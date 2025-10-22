Sundal obraz, uklidil stojan a odkráčel. Zloděj kradl na výstavě plné lidí

  14:03
Policie pátrá po zloději se dvěma komplici, kteří z venkovní výstavy před magistrátem v Ostravě ukradli speciální velkoformátovou fotografii. Drzost jim přitom nechyběla. Pachatel přišel, dal si dílo pod ruku, stojan uklidil a v klidu odešel, byť na místě bylo v tu chvíli více lidí.

Krádež se stala ve svátek 28. září, kdy na radnici se známou vysokou věží byl Den otevřených dveří. A před ní na Prokešově náměstí speciální výstava.

Odcizená speciální lentikulární fotografie bylo složena ze dvou dílů. První tvořil pohled na ulici 28. října u Sýkorova mostu směrem k Masarykovu náměstí při osvobození Ostravy na přelomu dubna a května 1945...

„Dosud neustanovený pachatel využil volného přístupu a přímo ze stojanu odcizil lentikulární foto obraz s názvem Pohled na Ostravu tehdy a dnes o rozměru 60 x 80 cm. Jeho hodnota byla předběžně vyčíslena na několik tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Lentikulární fotografie je vytištěna technologií s iluzí hloubky nebo možností změnit či přesunout obraz pohledem z různých úhlů.

V tomto případě šlo o srovnání ulice 28. října u Sýkorova mostu s pohledem k Masarykovu náměstí na konci 2. světové války před osmdesáti lety a v současnosti.

Jak policisté ze záznamu kamery z náměstí zjistili, do krádeže byli zapojeni dva muži a jedna žena, z nichž jeden z mužů byl přímým zlodějem.

Policie nyní záznam zveřejnila se žádostí o pomoc při pátrání po lidech z videa. „Neváhejte volat na tísňovou linku 158,“ oslovila Michalíková veřejnost.

Dodala, že se současně obracejí konkrétně na možného nového majitele fotografie, aby policii kontaktoval. „Jedná se totiž o věc pocházející z trestné činnosti,“ upozornila policejní mluvčí.

Speciální srovnávací fotografie místa v centru Ostravy u Sýkorova mostu (modrá značka) byla odcizena na Prokešově náměstí před radnicí (červená značka).

Speciální srovnávací fotografie místa v centru Ostravy u Sýkorova mostu (modrá značka) byla odcizena na Prokešově náměstí před radnicí (červená značka).

Sundal obraz, uklidil stojan a odkráčel. Zloděj kradl na výstavě plné lidí

