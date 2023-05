Recidivista na útěku skočil do řeky, lup se snažil zahrabat v bahně

Policisté přijali hlášení o vloupání do vozu v centru Ostravy v nočních hodinách ve středu 26. dubna. „Jak samotný svědek události sdělil, pachatel před ním začal utíkat směrem k ulici Kostelní,“ přiblížila policejní mluvčí Eva Michalíková.

Zloděj se nakonec rozhodl před svědkem skočit do řeky Ostravice a přeplavat na druhou stranu břehu směrem k Slezskoostravském hradu. Jeho útěk však díky komunikaci svědka a policisty na tísňové lince netrval dlouho.

Oznamovatel přešel přes lávku a na druhou stranu do několika minut dorazili policisté. „Ti viděli, jak se ‚plavec‘ snaží do bahna schovat nějaké předměty. Když nakonec podezřelý muž vyšel na břeh, našli u něj peněženky, osobní doklady na cizí jména, bundu a další věci. Vzhledem k tomu, že byl důvodně podezřelý z vloupání do vozidla, muže zadrželi,“ popsala Michalíková.

Kradl ve dne i v noci

Jedenatřicetiletý muž s policisty nespolupracoval a ke svému činu se odmítl vyjádřit. Případem se dále začali zabývat ostravští kriminalisté, kteří zjistili, že věci, které u sebe zadržený měl, nejsou jeho. Také se ukázalo, že dohromady muž vyloupil pět vozidel.

Jeho modus operandi byl vždy stejný. „Za použití násilí měl rozbít skleněnou výplň okna a vniknout do vnitřních prostor. Brát měl vše, co tam lidé nechali, například kabelky, peněženky, doklady, platební karty, klíče od bytu, ale také bundu. Pouze u jednoho vozidla nepochodil, kdy odešel s prázdnou, řidič ve vozidle totiž nic nenechal,“ okomentovala mluvčí s tím, že auta vykrádal jak ve dne, tak v noci.

Celková škoda se odhaduje na 80 tisíc korun. Muž byl obviněn z krádeže, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a hrozí mu až tři roky ve vězení.