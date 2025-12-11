Hokejisté trénovali, zloděj jim zatím vykradl šatnu. Sám pak dal policii vodítko

Krádež se odehrála v posledním listopadovém týdnu. „V odpoledních hodinách se zkušený 52letý recidivista z Karvinska ocitl poblíž hokejové haly a podle svých slov se pouze chtěl podívat na hokej,“ uvedl policejní mluvčí Jan Segsulka.
Blouděním v útrobách stadionu se muž ovšem dostal až k opuštěným šatnám. „Tam bral vše, co viděl. Několik mobilních telefonů, chytré hodinky, zlatý prsten a peněženku s doklady a hotovostí,“ uvedl mluvčí.
Okradení hokejisté vše oznámili na tísňovou linku 158 a na místo ihned vyrazila hlídka z Kravař.
„Policisté po příjezdu zajistili kamerové záznamy, díky kterým získali přibližnou podobu možného pachatele. Jelikož měly jeho další kroky vést do Ostravy, zburcovala kravařská hlídka kolegy v Hlučíně i Ostravě, aby se zapojili do pátrání,“ uvedl mluvčí.
Následně dorazilo jednomu z poškozených upozornění o použití platební karty při zakoupení vlakové jízdenky v Ostravě.
„Ve spolupráci s policisty z oddělení hlavní nádraží Ostrava bylo zjištěno, že jízdenka v uvedené ceně odpovídá jízdence z Ostravy do Karviné. Skrze operačního důstojníka byla upozorněna karvinská hlídka, která podezřelého muže nalezla v blízkosti železničního nádraží i s odcizenými věcmi,“ řekl.
Následně ho policisté zadrželi a předali opavským kriminalistům. „Ti jej obvinili ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Svým jednáním měl způsobit škodu ve výši téměř 130 tisíc korun.“
„Díky důkladné práci na místě činu a včasnému předání přesných informací napříč krajem a spolupráci policistů došlo k zajištění většiny odcizených věcí a jejich následnému vrácení poškozeným osobám,“ nastínil mluvčí.
„Vzhledem k trestní minulosti obviněného mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Na rozhodnutí soudu si však počká ve vazební věznici, jelikož soudce akceptoval návrh na jeho vzetí do vazby,“ dodal Jan Segsulka.