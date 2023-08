Patnáctiletý recidivista se fotil s kamarádovými 10 tisíci, pak mu je ukradl

Ačkoliv chlapec sotva dosáhl zletilosti, tedy patnácti let, má už bohatý rejstřík spáchaných protizákonných skutků. Kradl, loupil, vkrádal se do domů i bytů. „Právě z důvodu opakovaného páchání trestné činnosti mu byla už jako nezletilému uložena ochranná výchova a začátkem tohoto roku byl umístěn do výchovného ústavu na Ostravsku,“ řekla policejní mluvčí Eva Michalíková.

V srpnu dostal vycházku, ze které se však nevrátil. Se svým vrstevníkem nasedl na vlak a odcestovali z Ostravy do Havířova. Kamarád měl u sebe v bankovkách více než deset tisíc korun, což se hochovi velmi líbilo a zatoužil po nich.

Spolucestujícího donutil odejít ve vlaku na toaletu a tam se s penězi nadšeně fotografoval. Peníze však nevrátil a bezostyšně si je ponechal, když původnímu držiteli dokonce vyhrožoval fyzickým ublížením.

V Havířově vystoupili, ale obratem nasedli do vlaku v protisměru. To je však už doprovázely dvě dívky.

„Jak poškozený u výslechu uvedl, při zpáteční cestě využil situace a pod smyšlenou legendou šel na toaletu a se vším se svěřil průvodčímu,“ poznamenala Michalíková.

Průvodčí informaci o loupeži sdělil policistům, který recidivistu na vlakovém nádraží zadrželi. „Ukázalo se, že vskutku u sebe měl finanční hotovost převyšující částku deset tisíc korun, která patřila kamarádovi. Obviněný mladík se při výslechu hájil slovy, že mu kamarád dlužil okolo tří a půl tisíce korun, proto si je chtěl jen vzít,“ doplnila policejní mluvčí.

Patnáctiletý lupič skončil ve vazbě, a i když vzhledem ke svému věku pod osmnáct let může počítat s poloviční trestní sazbou, ta činí až pět let vězení.